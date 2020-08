«Я посмотрел фильм и..»: «В погоне за Эми», 1997 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце, похоже, не собирается надолго задерживаться над литовским горизонтом, поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё долго будут радовать настоящих ценителей кино.



«В погоне за Эми» (англ. Chasing Amy) — фильм американского кинорежиссёра Кевина Смита.



«В погоне за Эми» — последний фильм «Джерсийской трилогии». Фильм посвящён отношениям между гетеросексуальным мужчиной и бисексуалкой.



"You're way too conservative for that girl. She's been around and seen things we've only read about in books".



Banky Edwards



«В погоне за Эми» стала третьей картиной в так называемой вселенной View Askewniverse. Предыдущие фильмы — «Клерки» (1994), «Лоботрясы» (1995), «Догма» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001) и «Клерки 2» (2006).



Все эти фильмы объединены общими персонажами, сюжетными линиями, событиями, а также в них содержится множество намёков и ссылок друг на друга.



Визитной карточкой всей вселенной, наверное, будут «Джей и Молчаливый Боб», которые обычно играют второстепенные роли, но всегда одни и те же персонажи во всех фильмах. А такие актеры, как Бен Аффлек, Джейсон Ли, Дуайт Юэлл и некоторые другие, всегда играют разные персонажи.



Кстати, режиссер Кевин Смит играет того самого Молчаливого Боба. И именно Кевин, большой любитель комиксов, и придумал всю вселенную, начиная со своего дебютного фильма – «Клерки».



Кроме общей вселенной, конечно, фильмы объединяет особый стиль Кевина и, хоть лично его персонаж обычно очень молчалив, все сюжетные линии сильно завязаны на диалогах, несмотря на то, что темы в фильмах всегда разные.



Ну, и жанр во всех фильмах общий - молодежные комедии.



Фильм «В погоне за Эми» исследует всю гамму сексуальных взаимоотношений. А так же, как нельзя кстати, поднимаются расовые вопросы и их комбинации.



Изначально, правда, фильм должен был быть о старшеклассниках. Однако, после провала второго фильма из серии – «Лоботрясы», который как раз и был о только что закончивших школу, Кевин решил немного состарить главных героев.



Кстати, тот же провал усложнил переговоры Кевина со студией Miramax. Во-первых, студия давала только половину от предыдущего фильма бюджета - 3 млн $, во-вторых, студия хотела более именитых актеров. Кевин же обязательно хотел, чтоб главные роли играли его близкие друзья, но мало известные (на то время) - Бен Аффлек и Джейсона Ли, а женскую роль чтоб играла на тот момент девушка Кевина - Джои Лорен Эдамс.



Студия была категорически против такого кумовства. Тогда Кевин предложил студии следующий вариант: он снимает кино на свои личные деньги, а студия оставляет право выкупить фильм, если он им понравится. Конечно, такой подход студии понравился. И все остались в выигрыше.



Фильм удалось снять всего за 250 000 долларов, где гонорар Бена, например, составил всего 7000 $, что было примерно в 5 раз меньше его обычных гонораров на тот момент. Однако, данный фильм и вообще дружба с Кевином, помогла Бену очень быстро подняться по карьере. И, к примеру, уже в следующем году, Бен вместе с Мэттом Дэймоном получили по 300 000$ за фильм «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting 1997). И при этом они оба получили по Оскару, правда, как сценаристы. Кстати, этот же дуэт появился и в следующем, наверно, самом успешном фильме вселенной Кевина Смита – «Догма» (Dogma 1999).



Для Джои Лорен Эдамс этот фильм, вообще, наверное, стал пиком карьеры и принес ей номинацию на "Золотой Глобус" за лучшую женскю роль!



Я не фанат Джои, но в этому кино она подошла идеально и, как по мне, фильм, в большей степени, именно на ней и держится. Хороши также были и Джейсон Ли, и Дуайт Юэлл. Бен Аффлек, как обычно, был слабоват, но оно и понятно, он в принципе актер слабый, на мой взгляд, а тут еще и начало карьеры.







Нужно ли смотреть это кино - вопрос сугубо личный. Фанаты вселенной наверняка уже «засмотрели его до дыр», таргетированной аудитории кино тоже должно очень понравиться.



Поскольку фильмы между собой не очень связанны, его абсолютно спокойно можно смотреть, не видя первые два.



Моя оценка - 7 баллов из 10, хоть там всегда появляется вялый Бен Аффлек, но он, обычно, находится в хорошей компании.



Ну, и если еще нужно решать смотреть ли этот фильм или нет, то вот следующий фильм Кевина Смита – «Догма» (Dogma 1999) - нужно смотреть совершенно обязательно.



