«Я посмотрел фильм и..»: «Бесконечная история», 1984 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце уже вовсю сияет сквозь дождевые тучи над литовским горизонтом, «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...», поскольку совсем рядом снова сгущаются тучи коронавирусные.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



«Бесконечная история» (англ. The Neverending Story, нем. Die Unendliche Geschichte) — кинофильм совместного производства ФРГ и США, снятый в 1984 году компанией «Warner Brothers» по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде.



Позже были сняты «Бесконечная история 2» (по мотивам второй половины книги) и «Бесконечная история 3» (не имеющая отношения к книге).



Премьера в ФРГ состоялась 6 апреля 1984 года, в США — 20 июля.



Хотя фильм получил хорошие отзывы критиков и собрал большую кассу, Михаэль Энде отзывался о нём крайне негативно.



A hole would be something. No, it was nothing.



Rock Biter



Фильм снят по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде. И хоть сам Михаэль назвал фильм «гигантским кичем мелодрамы, коммерции, плюша и пластика», фильм имел огромный успех как у себя на родине в Германии, так и за ее приделом. Ведь фильм сразу снимали на английском, а так же была создана версия с немецким дубляжем.



Что интересно, кроме дубляжа, отличается монтаж, хронометраж, а также некоторые музыкальные дорожки. Kакая версия лучше, сказать не могу, я смотрел международную версию (английскую).



Сам Энде подал в суд на создателей, требуя остановить съемки или изменить название, однако добился лишь того, что его фамилия не упоминается в первой части фильма, да фильм имеет еще 2 продолжения, однако их я дальше не смотрел, т.к. рейтинги следующих фильмов уже запредельно низки и очень не хотелось портить хорошее впечатление от первого.



Фильм имел рекордный бюджет для Германии того времени, и деньги явно пошли на дело: некоторые сцены даже сейчас смотрятся визуально очень интересно, а уж дети дошкольного возраста и начальных классов будут смотреть весь фильм разинув рот.



Кстати, огромного, 15-метрового, бескрылого дракона со 100 килограммовой мордой собаки можно и сейчас лицезреть в музее Bavaria Film Studios.



Надеюсь, что кино сподвигнет маленьких зрителей читать книги, ведь именно благодаря любви к чтению, маленький герой испытал эти нереальные приключения.



Поистине детских фильмов снимают очень мало, так что не пропустите.



Моя оценка - 7 баллов из 10



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/12205/

Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>

Илья КУРЛЯНДЧИК, специально для «Обзора»