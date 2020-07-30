«Я посмотрел фильм и..»: «Бесконечная история», 1984

Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!
«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.
Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>
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«Бесконечная история» (англ. The Neverending Story, нем. Die Unendliche Geschichte) — кинофильм совместного производства ФРГ и США, снятый в 1984 году компанией «Warner Brothers» по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде.
Позже были сняты «Бесконечная история 2» (по мотивам второй половины книги) и «Бесконечная история 3» (не имеющая отношения к книге).
Премьера в ФРГ состоялась 6 апреля 1984 года, в США — 20 июля.
Хотя фильм получил хорошие отзывы критиков и собрал большую кассу, Михаэль Энде отзывался о нём крайне негативно.
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Фильм снят по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде. И хоть сам Михаэль назвал фильм «гигантским кичем мелодрамы, коммерции, плюша и пластика», фильм имел огромный успех как у себя на родине в Германии, так и за ее приделом. Ведь фильм сразу снимали на английском, а так же была создана версия с немецким дубляжем.
Что интересно, кроме дубляжа, отличается монтаж, хронометраж, а также некоторые музыкальные дорожки. Kакая версия лучше, сказать не могу, я смотрел международную версию (английскую).
Сам Энде подал в суд на создателей, требуя остановить съемки или изменить название, однако добился лишь того, что его фамилия не упоминается в первой части фильма, да фильм имеет еще 2 продолжения, однако их я дальше не смотрел, т.к. рейтинги следующих фильмов уже запредельно низки и очень не хотелось портить хорошее впечатление от первого.
Фильм имел рекордный бюджет для Германии того времени, и деньги явно пошли на дело: некоторые сцены даже сейчас смотрятся визуально очень интересно, а уж дети дошкольного возраста и начальных классов будут смотреть весь фильм разинув рот.
Кстати, огромного, 15-метрового, бескрылого дракона со 100 килограммовой мордой собаки можно и сейчас лицезреть в музее Bavaria Film Studios.
Надеюсь, что кино сподвигнет маленьких зрителей читать книги, ведь именно благодаря любви к чтению, маленький герой испытал эти нереальные приключения.
Поистине детских фильмов снимают очень мало, так что не пропустите.
Моя оценка - 7 баллов из 10
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/12205/
* * * * *
«Бесконечная история» (англ. The Neverending Story, нем. Die Unendliche Geschichte) — кинофильм совместного производства ФРГ и США, снятый в 1984 году компанией «Warner Brothers» по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде.
Позже были сняты «Бесконечная история 2» (по мотивам второй половины книги) и «Бесконечная история 3» (не имеющая отношения к книге).
Премьера в ФРГ состоялась 6 апреля 1984 года, в США — 20 июля.
Хотя фильм получил хорошие отзывы критиков и собрал большую кассу, Михаэль Энде отзывался о нём крайне негативно.
* * * * * *
A hole would be something. No, it was nothing.
Rock Biter
Rock Biter
***************
Фильм снят по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде. И хоть сам Михаэль назвал фильм «гигантским кичем мелодрамы, коммерции, плюша и пластика», фильм имел огромный успех как у себя на родине в Германии, так и за ее приделом. Ведь фильм сразу снимали на английском, а так же была создана версия с немецким дубляжем.
Что интересно, кроме дубляжа, отличается монтаж, хронометраж, а также некоторые музыкальные дорожки. Kакая версия лучше, сказать не могу, я смотрел международную версию (английскую).
Сам Энде подал в суд на создателей, требуя остановить съемки или изменить название, однако добился лишь того, что его фамилия не упоминается в первой части фильма, да фильм имеет еще 2 продолжения, однако их я дальше не смотрел, т.к. рейтинги следующих фильмов уже запредельно низки и очень не хотелось портить хорошее впечатление от первого.
Фильм имел рекордный бюджет для Германии того времени, и деньги явно пошли на дело: некоторые сцены даже сейчас смотрятся визуально очень интересно, а уж дети дошкольного возраста и начальных классов будут смотреть весь фильм разинув рот.
Кстати, огромного, 15-метрового, бескрылого дракона со 100 килограммовой мордой собаки можно и сейчас лицезреть в музее Bavaria Film Studios.
Надеюсь, что кино сподвигнет маленьких зрителей читать книги, ведь именно благодаря любви к чтению, маленький герой испытал эти нереальные приключения.
Поистине детских фильмов снимают очень мало, так что не пропустите.
Моя оценка - 7 баллов из 10
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/12205/