Друзья России в кабинетах НАТО. Новое правительство Черногории может стать проблемой для альянса 🔊 Воспроизвести ANADOLU AGENCY Image caption "НАТО - убйицы! Вам здесь не рады!" Демонстрация в Подгорице в день голосования о вступлении в НАТО. В Черногории много противников сотрудничества с НАТО и Западом



Победа оппозиции на парламентских выборах в Черногории - стране, недавно принятой в НАТО - может привести к тому, что высокие посты и одновременно доступ к секретам альянса получат люди, симпатизирующие России. Тогда НАТО окажется в щекотливом положении, говорят Победа оппозиции на парламентских выборах в Черногории - стране, недавно принятой в НАТО - может привести к тому, что высокие посты и одновременно доступ к секретам альянса получат люди, симпатизирующие России. Тогда НАТО окажется в щекотливом положении, говорят ВВС эксперты.



Оппозиционная коалиция, которая теперь намерена сформировать правительство, состоит из сил с очень разными внешнеполитическими взглядами, но численное большинство в нем составляют явно просербские и пророссийские политики из Демократического фронта.



Черногория была принята в НАТО всего три года назад.



Выходить из НАТО будущее правительство не собирается. На совещании после выборов лидеры трех оппозиционных сил договорились сохранить нынешний внешнеполитический курс, в том числе членство в НАТО и намерение вступить в Евросоюз.



Кроме того, оппозиционеры обещают сформировать технократическое "правительство экспертов".



И тем не менее, не исключено, что на постах премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел окажутся люди, которые с симпатией относятся к России и не любят НАТО, и которые при этом по должности должны иметь доступ к секретной информации альянса.



Будут ли у НАТО проблемы? Не обязательно, но не исключено, говорят аналитики.



EPA Image caption Победу оппозиции толпы праздновали на улицах. Некоторые - под символично связанными флагами Сербии и Черногории



Как пояснил Русской службе Би-би-си Калев Стойческу, бывший высокопоставленный дипломат и чиновник министерства обороны другой страны НАТО - Эстонии, политики и чиновники не получают доступ к секретам автоматически, по должности.



Решение об уровне допуска принимают спецслужбы. При этом допуск, по словам Стойческу, дается отдельно к собственным секретам государства и к общим секретам НАТО.



"В области защиты секретных данных у НАТО есть общие для всех механизмы, которые регулируют доступ к документам. В Черногории есть Управление охраны секретной информации, это специалисты, и они продолжат выполнять свою работу", - подтверждает сербский военный эксперт Александар Радич.



Следовательно, вопрос в том, насколько лояльны НАТО будут сами черногорские спецслужбы.



REUTERS Image caption Партия Мило Джукановича, правящего страной 29 лет, проиграла оппозиции всего ничего: те получили 41 из 81 места в Скупщине. Но последствия могут быть тектоническими



"В службах безопасности полно людей от ДПС, так что тут будет определенный баланс", - рассуждает черногорский аналитик Милош Перович, глава организации "Альфа-центр", которая изначально была создана для популяризации НАТО перед вступлением страны в альянс.



ДПС - это партия президента Джукановича, приведшего Черногорию в НАТО.



Александар Радич тоже отмечает, что сейчас силовые структуры Черногории управляются людьми, верными Джукановичу. Но сербский эксперт не исключает, что в изменившихся обстоятельствах они могут и сменить ориентацию.



Это в большинстве бывшие сербские националисты, которые воевали в гражданских войнах в 1990-х, объясняет Радич, и были врагами НАТО, а потом, в 2006, когда Черногория отделилась от Сербии, в одночасье стали черногорцами "по паспорту" и патриотами независимой Черногории, чтобы сохранить посты.



"Завтра они снова могут сменить этническую принадлежность", - иронизирует сербский эксперт.



Верх абсурда



Даже если предохранитель в виде проверки в спецслужбе сработает, и подозрительный человек на высоком посту не будет допущен к чему-то строго секретному, НАТО все равно окажется в небывало неудобном положении.



"Это был бы верх абсурда, если б таким человеком, который сочтен недостаточно надежным, оказался премьер-министр, министр иностранных дел или министр обороны. Он же тогда даже не сможет участвовать во многих встречах НАТО", - рассуждает Калев Стойческу.



Он, впрочем, надеется, что до такого абсурда не дойдет: будь политики сколько угодно дружественны по отношению к России, у них есть обязательства в рамках НАТО, и они не станут выбалтывать секреты "потенциальному противнику".



Милош Перович добавляет, что, с другой стороны, партнеры по НАТО, наверное, уже как-то подготовились к разным поворотам: "Они прекрасно знают, кто есть кто в черногорской оппозиции".



Шаткий политический баланс



А кроме обязательств перед партнерами по НАТО, у черногорских политиков на руках - обязательства перед своими избирателями, перед партнерами по коалиции и общеполитический расклад.



О том, что Черногория будет хранить верность союзническим обязательствам, объявил на пресс-конференции на этой неделе лидер альянса "Черным по белому" Дритан Абазович.



"Я рад, что мои коллеги согласились с этим без всякой полемики. Мы должны действовать ответственно. Это - наши международные обязательства", - сказал Абазович журналистам.



"Западник" Абазович, правда, возглавляет самую маленькую из трех составляющих оппозиционного блока, доминирует же в нем альянс "За будущее Черногории" во главе с Демократическим фронтом (27 из 81 места в парламенте против 4 у "Черным по белому"), а в нем большинство составляют политики, питающие теплые чувства к Сербии и России и не питающие их к НАТО и Западу.



AFP Image caption Черногорию торжественно приняли в НАТО в 2017 году



"Отношение Демократического фронта к НАТО и их флирт с Россией известны. Посмотрим, получится ли у партии Абазовича стать противовесом в новом правительстве, противовесом, который поможет сохранить курс прежней власти в отношении НАТО", - говорит Милош Перович.



Третья сила в оппозиционном альянсе - блок "Мир - наша нация" (10 мандатов), и он, как поясняет Перович, в отношении к НАТО и России располагается где-то между Демократическим фронтом и партией Абазовича.



Демократический фронт не мог не согласиться с требованиями партнеров, потому что без них не складывается правящее большинство.



AFP Image caption Подмигивающий Путин. Один из лидеров Демфронта Андрия Мандич (справа) и его сторонник на суде по делу о попытке переворота, будто бы инспирированной Россией



"У Демократического фронта самого по себе нет большинства, поэтому никакое формальное решение против НАТО или Евросоюза не пройдет в парламенте - а их обязательно проводить через парламент, правительство не может принимать их своей властью", - объясняет Ваня Чалович, глава черногорской неправительственной организации MANS.



Любой же трещиной в коалиции, учитывая ее минимальный численный перевес в парламенте, воспользуются ДПС и Мило Джуканович, чтобы довести дело до досрочных выборов и реванша, предсказывает Милош Перович.



"У будущей коалиции в Скупщине - всего на один мандат больше, и всякие отклонения от согласованной политики точно отправят новое правительство обратно в оппозицию", - говорит черногорский политолог.



Кроме того, если раньше Демократический фронт выступал против вступления в НАТО и за теснейшие связи с Сербией - и собирал голоса в том числе на этом, то теперь ситуация изменилась.



"Надавив на Сербскую православную церковь, Джуканович создал новые основания для мобилизации электората его политических оппонентов. Против правящей ДПС проголосовало значительное число сторонников суверенитета Черногории и прозападного курса. Поэтому новая коалиция должна действовать прагматично", - объясняет сербский эсперт Александар Радич.



Наконец, сдерживающим фактором для части политиков новой правящей коалиции остается и сам Мило Джуканович: он будет президентом еще до 2023 года.



REUTERS Image caption Конфликт с Сербской православной церковью и ее представителем в Черногории митрополитом Амфилохием могла стоить Мило Джукановичу немало голосов



Кто такой Мило Джуканович



Мило Джукановичу 58 лет, и он правит Черногорией ровно половину жизни. 15 февраля 1991 года, в свой 29-й день рождения, он, тогда один из лидеров Лиги коммунистов Черногории (позже преобразована в Демократическую партию социалистов), был с благословения сербского лидера Слободана Милошевича назначен премьер-министром этой республики в составе Югославии.



Первое время Джуканович был союзником Милошевича, но постепенно стал склоняться к тому, чтобы сделать Черногорию независимой от Сербии страной под своей властью - и в 2006 году добился успеха: Черногория последней из югославских республик отделилась от Сербии.



В 2017 году Черногория под руководством Джукановича, несмотря на неприязнь большой части населения к НАТО, вступила в альянс. Многие критики Джукановича, как и независимые комментаторы, уверены, что вступление в НАТО было для черногорского лидера способом обеспечить независимость страны от Сербии - и заодно его личную власть над этой страной.



В день выборов 16 октября 2016 года черногорская полиция арестовала группу граждан Сербии и Черногории, обвинив их в том, что они по наущению сотрудников российской военной разведки готовили переворот и убийство Джукановича. Целью переворота, по версии прокуратуры, было предотвратить вступление Черногории в НАТО.



Обвиняемые, Москва и критики Джукановича в Черногории и вне ее говорили, что дело сфабриковано, но, тем не менее, в мае 2019 года двое предполагаемых сотрудников российской разведки, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, были заочно приговорены к 15 и 12 годам заключения, а вместе с ними сроки получили еще 14 сербов и черногорцев, включая лидеров Демократического фронта Андрию Мандича и Милана Кнежевича. Оба были отпущены под залог до рассмотрения апелляции, которое до сих пор не состоялось. На выборах Скупщины Черногории оппозиционнные партии набрали хоть и шаткое, в один мандат, но все же большинство и победили Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича, который правит страной больше 30 лет.Оппозиционная коалиция, которая теперь намерена сформировать правительство, состоит из сил с очень разными внешнеполитическими взглядами, но численное большинство в нем составляют явно просербские и пророссийские политики из Демократического фронта.Черногория была принята в НАТО всего три года назад.Выходить из НАТО будущее правительство не собирается. На совещании после выборов лидеры трех оппозиционных сил договорились сохранить нынешний внешнеполитический курс, в том числе членство в НАТО и намерение вступить в Евросоюз.Кроме того, оппозиционеры обещают сформировать технократическое "правительство экспертов".И тем не менее, не исключено, что на постах премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел окажутся люди, которые с симпатией относятся к России и не любят НАТО, и которые при этом по должности должны иметь доступ к секретной информации альянса.Будут ли у НАТО проблемы? Не обязательно, но не исключено, говорят аналитики.Как пояснил Русской службе Би-би-си Калев Стойческу, бывший высокопоставленный дипломат и чиновник министерства обороны другой страны НАТО - Эстонии, политики и чиновники не получают доступ к секретам автоматически, по должности.Решение об уровне допуска принимают спецслужбы. При этом допуск, по словам Стойческу, дается отдельно к собственным секретам государства и к общим секретам НАТО."В области защиты секретных данных у НАТО есть общие для всех механизмы, которые регулируют доступ к документам. В Черногории есть Управление охраны секретной информации, это специалисты, и они продолжат выполнять свою работу", - подтверждает сербский военный эксперт Александар Радич.Следовательно, вопрос в том, насколько лояльны НАТО будут сами черногорские спецслужбы."В службах безопасности полно людей от ДПС, так что тут будет определенный баланс", - рассуждает черногорский аналитик Милош Перович, глава организации "Альфа-центр", которая изначально была создана для популяризации НАТО перед вступлением страны в альянс.ДПС - это партия президента Джукановича, приведшего Черногорию в НАТО.Александар Радич тоже отмечает, что сейчас силовые структуры Черногории управляются людьми, верными Джукановичу. Но сербский эксперт не исключает, что в изменившихся обстоятельствах они могут и сменить ориентацию.Это в большинстве бывшие сербские националисты, которые воевали в гражданских войнах в 1990-х, объясняет Радич, и были врагами НАТО, а потом, в 2006, когда Черногория отделилась от Сербии, в одночасье стали черногорцами "по паспорту" и патриотами независимой Черногории, чтобы сохранить посты."Завтра они снова могут сменить этническую принадлежность", - иронизирует сербский эксперт.Даже если предохранитель в виде проверки в спецслужбе сработает, и подозрительный человек на высоком посту не будет допущен к чему-то строго секретному, НАТО все равно окажется в небывало неудобном положении."Это был бы верх абсурда, если б таким человеком, который сочтен недостаточно надежным, оказался премьер-министр, министр иностранных дел или министр обороны. Он же тогда даже не сможет участвовать во многих встречах НАТО", - рассуждает Калев Стойческу.Он, впрочем, надеется, что до такого абсурда не дойдет: будь политики сколько угодно дружественны по отношению к России, у них есть обязательства в рамках НАТО, и они не станут выбалтывать секреты "потенциальному противнику".Милош Перович добавляет, что, с другой стороны, партнеры по НАТО, наверное, уже как-то подготовились к разным поворотам: "Они прекрасно знают, кто есть кто в черногорской оппозиции".А кроме обязательств перед партнерами по НАТО, у черногорских политиков на руках - обязательства перед своими избирателями, перед партнерами по коалиции и общеполитический расклад.О том, что Черногория будет хранить верность союзническим обязательствам, объявил на пресс-конференции на этой неделе лидер альянса "Черным по белому" Дритан Абазович."Я рад, что мои коллеги согласились с этим без всякой полемики. Мы должны действовать ответственно. Это - наши международные обязательства", - сказал Абазович журналистам."Западник" Абазович, правда, возглавляет самую маленькую из трех составляющих оппозиционного блока, доминирует же в нем альянс "За будущее Черногории" во главе с Демократическим фронтом (27 из 81 места в парламенте против 4 у "Черным по белому"), а в нем большинство составляют политики, питающие теплые чувства к Сербии и России и не питающие их к НАТО и Западу."Отношение Демократического фронта к НАТО и их флирт с Россией известны. Посмотрим, получится ли у партии Абазовича стать противовесом в новом правительстве, противовесом, который поможет сохранить курс прежней власти в отношении НАТО", - говорит Милош Перович.Третья сила в оппозиционном альянсе - блок "Мир - наша нация" (10 мандатов), и он, как поясняет Перович, в отношении к НАТО и России располагается где-то между Демократическим фронтом и партией Абазовича.Демократический фронт не мог не согласиться с требованиями партнеров, потому что без них не складывается правящее большинство."У Демократического фронта самого по себе нет большинства, поэтому никакое формальное решение против НАТО или Евросоюза не пройдет в парламенте - а их обязательно проводить через парламент, правительство не может принимать их своей властью", - объясняет Ваня Чалович, глава черногорской неправительственной организации MANS.Любой же трещиной в коалиции, учитывая ее минимальный численный перевес в парламенте, воспользуются ДПС и Мило Джуканович, чтобы довести дело до досрочных выборов и реванша, предсказывает Милош Перович."У будущей коалиции в Скупщине - всего на один мандат больше, и всякие отклонения от согласованной политики точно отправят новое правительство обратно в оппозицию", - говорит черногорский политолог.Кроме того, если раньше Демократический фронт выступал против вступления в НАТО и за теснейшие связи с Сербией - и собирал голоса в том числе на этом, то теперь ситуация изменилась."Надавив на Сербскую православную церковь, Джуканович создал новые основания для мобилизации электората его политических оппонентов. Против правящей ДПС проголосовало значительное число сторонников суверенитета Черногории и прозападного курса. Поэтому новая коалиция должна действовать прагматично", - объясняет сербский эсперт Александар Радич.Наконец, сдерживающим фактором для части политиков новой правящей коалиции остается и сам Мило Джуканович: он будет президентом еще до 2023 года.Мило Джукановичу 58 лет, и он правит Черногорией ровно половину жизни. 15 февраля 1991 года, в свой 29-й день рождения, он, тогда один из лидеров Лиги коммунистов Черногории (позже преобразована в Демократическую партию социалистов), был с благословения сербского лидера Слободана Милошевича назначен премьер-министром этой республики в составе Югославии.Первое время Джуканович был союзником Милошевича, но постепенно стал склоняться к тому, чтобы сделать Черногорию независимой от Сербии страной под своей властью - и в 2006 году добился успеха: Черногория последней из югославских республик отделилась от Сербии.В 2017 году Черногория под руководством Джукановича, несмотря на неприязнь большой части населения к НАТО, вступила в альянс. Многие критики Джукановича, как и независимые комментаторы, уверены, что вступление в НАТО было для черногорского лидера способом обеспечить независимость страны от Сербии - и заодно его личную власть над этой страной.В день выборов 16 октября 2016 года черногорская полиция арестовала группу граждан Сербии и Черногории, обвинив их в том, что они по наущению сотрудников российской военной разведки готовили переворот и убийство Джукановича. Целью переворота, по версии прокуратуры, было предотвратить вступление Черногории в НАТО.Обвиняемые, Москва и критики Джукановича в Черногории и вне ее говорили, что дело сфабриковано, но, тем не менее, в мае 2019 года двое предполагаемых сотрудников российской разведки, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, были заочно приговорены к 15 и 12 годам заключения, а вместе с ними сроки получили еще 14 сербов и черногорцев, включая лидеров Демократического фронта Андрию Мандича и Милана Кнежевича. Оба были отпущены под залог до рассмотрения апелляции, которое до сих пор не состоялось. bbc.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, президент, выборы, Черногория, оппозоция — статья прочитана 158 раз Комментарии