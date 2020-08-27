В. Томашевский критикует Путь свободы: акция не удалась 🔊 Воспроизвести Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский



Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский говорит, что акция в поддержку протестов в Беларуси "Путь свободы" была просто пиаром общественного деятеля и шоумена Андрюса Тапинаса, причем акция не удалась.



"Пусть свободы", конечно, в определенном смысле не удался, потому что не удалось сделать эту цепь живой, были "просветы", - сказал В. Томашевский журналистам в четверг.



По его словам, организаторы акции сделали "большую ошибку", не пригласив все партии и общественные организации.



"На мой взгляд, организаторами была допущена большая ошибка, так как не пригласил все партии, общественные организации, чтобы организовать общую акцию, а была попытка собственного пиара у господина А. Тапинаса и компании, но мы видели, что не очень удачная", - сказал глава ИАПЛ-СХС.



Во время организованной А. Тапинасом акции "Путь свободы" в минувшее воскресенье около 50 тыс. человек образовали, как пишет BNS, живую цель, взявшись за руки (подчёркнуто "Обзором"), от Вильнюса до Мядининкай. И это в условиях ужесточённых накануне литовскими властями коронавирусных ограничейний. Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский говорит, что акция в поддержку протестов в Беларуси "Путь свободы" была просто пиаром общественного деятеля и шоумена Андрюса Тапинаса, причем акция не удалась."Пусть свободы", конечно, в определенном смысле не удался, потому что не удалось сделать эту цепь живой, были "просветы", - сказал В. Томашевский журналистам в четверг.По его словам, организаторы акции сделали "большую ошибку", не пригласив все партии и общественные организации."На мой взгляд, организаторами была допущена большая ошибка, так как не пригласил все партии, общественные организации, чтобы организовать общую акцию, а была попытка собственного пиара у господина А. Тапинаса и компании, но мы видели, что не очень удачная", - сказал глава ИАПЛ-СХС.Во время организованной А. Тапинасом акции "Путь свободы" в минувшее воскресенье около 50 тыс. человек образовали, как пишет BNS, живую цель,(подчёркнуто "Обзором"), от Вильнюса до Мядининкай. И это в условиях ужесточённых накануне литовскими властями коронавирусных ограничейний. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Томашевский, ИАПЛ-СХС, Путь свободы География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии