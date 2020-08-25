Советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности стал Д. Урбонас 🔊 Воспроизвести



Во вторник работу в группе Национальной безопасности администрации президента Литвы начал Дарюс Урбонас.



"Он будет курировать области, связанные с системой внутренних дел, которые курировал Дарюс Кулешюс, пока не был назначен главным советником," - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.



А. Бубнялис сказал, что Д. Урбонас эксперт по общественному праву и общественной безопасности, который более 20 лет проработал в разных правоохранительных областях на госслужбе.



В последнее время он занимал должность главного советника в Департаменте полиции, до прошлого августа был вице-министром внутренних дел, ушел с этой должности при смене министра.



Д.Урбонас также работал судьей, юристом в адвокатской конторе, в полиции. Во вторник работу в группе Национальной безопасности администрации президента Литвы начал Дарюс Урбонас."Он будет курировать области, связанные с системой внутренних дел, которые курировал Дарюс Кулешюс, пока не был назначен главным советником," - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.А. Бубнялис сказал, что Д. Урбонас эксперт по общественному праву и общественной безопасности, который более 20 лет проработал в разных правоохранительных областях на госслужбе.В последнее время он занимал должность главного советника в Департаменте полиции, до прошлого августа был вице-министром внутренних дел, ушел с этой должности при смене министра.Д.Урбонас также работал судьей, юристом в адвокатской конторе, в полиции. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники — статья прочитана 90 раз Комментарии