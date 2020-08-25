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Советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности стал Д. Урбонас
Во вторник работу в группе Национальной безопасности администрации президента Литвы начал Дарюс Урбонас.
"Он будет курировать области, связанные с системой внутренних дел, которые курировал Дарюс Кулешюс, пока не был назначен главным советником," - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
А. Бубнялис сказал, что Д. Урбонас эксперт по общественному праву и общественной безопасности, который более 20 лет проработал в разных правоохранительных областях на госслужбе.
В последнее время он занимал должность главного советника в Департаменте полиции, до прошлого августа был вице-министром внутренних дел, ушел с этой должности при смене министра.
Д.Урбонас также работал судьей, юристом в адвокатской конторе, в полиции.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники
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