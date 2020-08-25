Главная >> Новости >> политика, общество >> Советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности стал Д. Урбонас

Советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности стал Д. Урбонас



Во вторник работу в группе Национальной безопасности администрации президента Литвы начал Дарюс Урбонас.

"Он будет курировать области, связанные с системой внутренних дел, которые курировал Дарюс Кулешюс, пока не был назначен главным советником," - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

А. Бубнялис сказал, что Д. Урбонас эксперт по общественному праву и общественной безопасности, который более 20 лет проработал в разных правоохранительных областях на госслужбе.

В последнее время он занимал должность главного советника в Департаменте полиции, до прошлого августа был вице-министром внутренних дел, ушел с этой должности при смене министра.

Д.Урбонас также работал судьей, юристом в адвокатской конторе, в полиции.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество
Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники
статья прочитана 90 раз
добавлена сегодня, 25 августа, 14:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка