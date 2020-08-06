Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал, в Европе >> Министр энергетики Литвы не дождался ответа от МАГАТЭ?

Министр энергетики Литвы не дождался ответа от МАГАТЭ?

Фото из архива "Обзора"




Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг обсудит с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) проблематику Белорусской АЭС (БелАЭС), чей запуск может состояться уже в эту пятницу.

Министерство энергетики сообщило, что Ж. Вайчюнас проведет телеконференцию с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

В комментарии министерства для BNS отмечается: "Из сообщений в публичном пространстве очевидно, что Беларусь по политическим мотивам спешит с запуском АЭС, и вместе с тем всего пару дней назад объявлено, что изменен порядок выдачи лицензий для запуска реактора БелАЭС. Это лишь еще раз показывает, что в этом проекте есть серьезные проблемы и об этом будет разговор с главой МАГАТЭ".
В мае прошлого года, когда на электростанцию прибыло ядерное топливо, Ж. Вайчюнас в письме Р. Гросси подчеркнул, что доверие к ядерной энергетики и МАГАТЭ в настоящее время зависит от действий самого агентства.

Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.

11 мая, то есть почти три месяца назад Литва отправила в МАГАТЭ письмо с перечислением своих претензий к Островецкой АЭС., о чём министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас рассказал агентству BNS.

В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентировалось, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Литовский министр также тогда отмечал, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".

С той поры "Обзор" дважды задавался вопросом, какой же ответ дало международное агентство. Но ответа про ответ так и не нашлось.

Так как всё-таки МАГАТЭ оценивает безопасность Островецкой АЭС?
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС
География: Литва
статья прочитана 216 раз
добавлена сегодня, 6 августа, 11:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка