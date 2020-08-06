Министр энергетики Литвы не дождался ответа от МАГАТЭ? 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг обсудит с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) проблематику Белорусской АЭС (БелАЭС), чей запуск может состояться уже в эту пятницу.



Министерство энергетики сообщило, что Ж. Вайчюнас проведет телеконференцию с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.



В комментарии министерства для BNS отмечается: "Из сообщений в публичном пространстве очевидно, что Беларусь по политическим мотивам спешит с запуском АЭС, и вместе с тем всего пару дней назад объявлено, что изменен порядок выдачи лицензий для запуска реактора БелАЭС. Это лишь еще раз показывает, что в этом проекте есть серьезные проблемы и об этом будет разговор с главой МАГАТЭ". Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг обсудит с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) проблематику Белорусской АЭС (БелАЭС), чей запуск может состояться уже в эту пятницу.Министерство энергетики сообщило, что Ж. Вайчюнас проведет телеконференцию с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.В комментарии министерства для BNS отмечается: "Из сообщений в публичном пространстве очевидно, что Беларусь по политическим мотивам спешит с запуском АЭС, и вместе с тем всего пару дней назад объявлено, что изменен порядок выдачи лицензий для запуска реактора БелАЭС. Это лишь еще раз показывает, что в этом проекте есть серьезные проблемы и об этом будет разговор с главой МАГАТЭ".



Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.



11 мая, то есть почти три месяца назад Литва отправила в МАГАТЭ письмо с перечислением



В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентировалось, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.



Литовский министр также тогда отмечал, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".



С той поры "Обзор" дважды задавался вопросом, какой же



Так как всё-таки МАГАТЭ оценивает безопасность Островецкой АЭС? В мае прошлого года, когда на электростанцию прибыло ядерное топливо, Ж. Вайчюнас в письме Р. Гросси подчеркнул, что доверие к ядерной энергетики и МАГАТЭ в настоящее время зависит от действий самого агентства.Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.11 мая, то есть почти три месяца назад Литва отправила в МАГАТЭ письмо с перечислением своих претензий к Островецкой АЭС., о чём министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас рассказал агентству BNS.В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентировалось, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.Литовский министр также тогда отмечал, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".С той поры "Обзор" дважды задавался вопросом, какой же ответ дало международное агентство. Но ответа про ответ так и не нашлось.Так как всё-таки МАГАТЭ оценивает безопасность Островецкой АЭС? Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии