Литва - МАГАТЭ: проверяем, как работает почта

Фото Александра Шахова, "Обзор"







Сегодня, 11 июня, исполняется ровно месяц, как



В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все ещё не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии



"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отмечал тогда министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в послании к МАГАТЭ, Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Сегодня, 11 июня, исполняется ровно месяц, как министр энергетики Литвы обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС. В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все ещё не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии (25 мая такое соглашение было подписано) "Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отмечал тогда министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в послании к МАГАТЭ, Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Теперь, спустя месяц, получается, что среди перечисленных Вайчюнасом претензий Вильнюса к Минску осталось только это:



* в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.



Литовский министр тогда подчеркнул, что доверие (то ли Литвы, то ли всего мира) к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".



Простые налогоплательщики и таки же простые избиратели с нетерпением ждут ответа от МАГАТЭ, чтобы убедиться, что у непрекращающихся претензий литовских политиков к Островецкой АЭС есть хоть какое-то основание и что это не сугубо политические игры вместо реальной заботы литовских инициаторов о безопасной работе БелАЭС.



"Обзор" не исключает, что в суматохе дней может и пропустить известие об упомянутом ответе Вильнюсу из МАГАТЭ, опубликованном хоть на каком-нибудь литовском ресурсе, поэтому просит сообщить сразу же об этом.