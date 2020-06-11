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Литва - МАГАТЭ: проверяем, как работает почта

Фото Александра Шахова, "Обзор"




Сегодня, 11 июня, исполняется ровно месяц, как министр энергетики Литвы обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС.

В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все ещё не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии (25 мая такое соглашение было подписано).

"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отмечал тогда министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в послании к МАГАТЭ, Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
Теперь, спустя месяц, получается, что среди перечисленных Вайчюнасом претензий Вильнюса к Минску осталось только это:

* в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Литовский министр тогда подчеркнул, что доверие (то ли Литвы, то ли всего мира) к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".

Простые налогоплательщики и таки же простые избиратели с нетерпением ждут ответа от МАГАТЭ, чтобы убедиться, что у непрекращающихся претензий литовских политиков к Островецкой АЭС есть хоть какое-то основание и что это не сугубо политические игры вместо реальной заботы литовских инициаторов о безопасной работе БелАЭС.

"Обзор" не исключает, что в суматохе дней может и пропустить известие об упомянутом ответе Вильнюсу из МАГАТЭ, опубликованном хоть на каком-нибудь литовском ресурсе, поэтому просит сообщить сразу же об этом.
Инф. «Обзора»
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Белорусская АЭС, МАГАТЭ, Островец, Министр энергетики Литвы, БелАЭС, Жигимантас Вайчюнас, Рафаэль Гросси
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добавлена сегодня, 11 июня, 11:30

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