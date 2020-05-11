Министр энергетики Литвы обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС 🔊 Воспроизвести министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас



В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) на минувшей неделе было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все еще не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии.



"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отметил в заявлении министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.



В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентируется, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов. В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) на минувшей неделе было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все еще не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии."Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отметил в заявлении министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентируется, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов. Министр также отмечает, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".



В минувшую среду Министерство энергетики Беларуси сообщила, что доставлено топливо для первого реактора БелАЭС. Реагируя на это, Литва призвала Минск остановить начало запуска станции.



Литва утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километров от Вильнюса, строится без соблюдения требований безопасности. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии