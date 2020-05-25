|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Литва и Беларусь подписали соглашение об оповещении о ядерных инцидентах
Литва и Беларусь в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.
Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы сообщила, что подписала соглашение с Министерством экстремальных ситуаций Беларуси.
"Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС (БелАЭС) не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - сообщила ГИБАЭ.
Инспекция подчеркивает, что после того, как на площадку БелАЭС доставлено ядерное топливо и продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.
В соглашении ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран.
В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой.
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|