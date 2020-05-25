Литва и Беларусь подписали соглашение об оповещении о ядерных инцидентах 🔊 Воспроизвести



Литва и Беларусь в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.



Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы сообщила, что подписала соглашение с Министерством экстремальных ситуаций Беларуси.



"Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС (БелАЭС) не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - сообщила ГИБАЭ.



Инспекция подчеркивает, что после того, как на площадку БелАЭС доставлено ядерное топливо и продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.



В соглашении ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран.



В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой. Литва и Беларусь в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы сообщила, что подписала соглашение с Министерством экстремальных ситуаций Беларуси."Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС (БелАЭС) не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - сообщила ГИБАЭ.Инспекция подчеркивает, что после того, как на площадку БелАЭС доставлено ядерное топливо и продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.В соглашении ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран.В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 215 раз Комментарии