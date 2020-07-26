Рапид шахматного фестиваля 🔊 Воспроизвести







25 июля в рамках проходящего в эти дни в Клайпеде XVII Шахматного фестиваля «Праздник моря-2020» памяти клайпедчанина гроссмейстера по переписке, мастера ФИДЕ Бориса Румянцева прошёл турнир с регламентом времени 6 мин.+ 5 с. Это был рапид.



Итоговая таблица встречи получилась достаточно неординарной. Дело в том, что призёры набрали одинаковое количество очков – по 6 из 7 возможных. Пришлось судьям подводить итоги по дополнительным коэффициентам. Которых, к слову, пять.



Так вот, и первые коэффициенты были одинаковые. Они складываются из количества баллов, которые игрок получает за результат сыгранных партий определённым цветом: победа и ничья белыми и чёрными фигурами оценивается по разному. Допустим, за победу белыми игрок получает 10 баллов, а за ничью белыми – четыре балла. У чёрных фигур другие комбинации. Но это только пример, на изложение истины в последней инстанции я не претендую… Итоговая таблица встречи получилась достаточно неординарной. Дело в том, что призёры набрали одинаковое количество очков – по 6 из 7 возможных. Пришлось судьям подводить итоги по дополнительным коэффициентам. Которых, к слову, пять.Так вот, и первые коэффициенты были одинаковые. Они складываются из количества баллов, которые игрок получает за результат сыгранных партий определённым цветом: победа и ничья белыми и чёрными фигурами оценивается по разному. Допустим, за победу белыми игрок получает 10 баллов, а за ничью белыми – четыре балла. У чёрных фигур другие комбинации. Но это только пример, на изложение истины в последней инстанции я не претендую…



В рапиде победил (согласно вторых коэффициентов) Марюс Снежко из Вильнюса. Вторым стал клайпедчанин Глеб Пидлужный, третьим - Арас Варданян (Вильнюс).











На четвёртом месте международный мастер Томас Лаурушас (Каунас), на пятом – Дарюс Бабраускас (Клайпеда).



В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший - его земляк Артёмс Толмачевс. Среди женщин лучший результат показала Мадара Голста (Рига).



Призёры награждены медалями. Все названные игроки рапида получили денежные призы.



Вчера "Обзор" рассказал о том, как



Сегодня, 26 июля, подведёт итоги последний турнир шахматного фестиваля.



Фото Виктораса Галущака







Поэтому пришлось подводить итоги по вторым коэффициентам - это сумма очков, которые набирают все соперники игрока за турнир.В рапиде победил (согласно вторых коэффициентов) Марюс Снежко из Вильнюса. Вторым стал клайпедчанин Глеб Пидлужный, третьим - Арас Варданян (Вильнюс).На четвёртом месте международный мастер Томас Лаурушас (Каунас), на пятом – Дарюс Бабраускас (Клайпеда).В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший - его земляк Артёмс Толмачевс. Среди женщин лучший результат показала Мадара Голста (Рига).Призёры награждены медалями. Все названные игроки рапида получили денежные призы.Вчера "Обзор" рассказал о том, как закончился первый турнир в рамках XVII Шахматного фестиваля «Праздник моря-2020».Сегодня, 26 июля, подведёт итоги последний турнир шахматного фестиваля. Ирина БЕЛЯЕВА Категории: спорт Ключевые слова: шахматы, "Праздник моря", мастер ФИДЕ, Борис Румянцев, рапид География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 244 раза Комментарии