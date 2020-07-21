В Международный день шахмат 🔊 Воспроизвести «Отцы» фестиваля (слева направо): Валентинас Румянцевас, Донатас Вазнонис и Викторас Галущак







Одним из первых программу Праздника моря в Клайпеде, которую, кстати, организаторы представили в несколько туманном виде – о чём, вероятно, газета расскажет в следующем номере, открыл XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020» памяти клайпедчанина гроссмейстера по переписке, мастера ФИДЕ Бориса Румянцева.



Праздник шахмат проходит с 20 по 26 июля в конференц-зале Клайпедского университета и включает четыре разных турнира – на любой вкус шахматных гурманов.



Это два турнира с классическим регламентом времени разного уровня, а ближе к выходным запланированы две встречи по быстрым шахматам. Они пройдут во второй половине дня, чтобы могли поучаствовать или просто насладиться игрой других и поклонники этого вида спорта из ближайших мест. Праздник шахмат проходит с 20 по 26 июля в конференц-зале Клайпедского университета и включает четыре разных турнира – на любой вкус шахматных гурманов.Это два турнира с классическим регламентом времени разного уровня, а ближе к выходным запланированы две встречи по быстрым шахматам. Они пройдут во второй половине дня, чтобы могли поучаствовать или просто насладиться игрой других и поклонники этого вида спорта из ближайших мест.



- Я родился в Клайпеде, вырос здесь. Видел, как папа играет, видел его вклад в шахматы Литвы. После его смерти сказал себе, что могу помочь клайпедскому шахматному турниру, чтобы он жил, рос, был лучше, сильнее. А это не просто. Прикладываю много сил, помогает город, университет, - говорит В.Румянцевас. - Стараюсь для города - чтобы знали Клайпеду. И в память об отце. Занимаюсь финансами, документами, рекламой, текучкой – многим. Активно работают Викторас Галущак (Клайпеда) и Донатас Вазнонис (Каунас). Они отвечают за турнирный процесс. Каждый делает то, что лучше умеет. Всем хватает дел. Мы работаем за идею, для города, не зарабатываем. Фестиваль - это не бизнес. По-разному получается: когда лучше, когда - чуть хуже. Пока у людей будет желание играть, до тех пор и будем проводить фестивали.



Кястутис Каунас







- Стараемся сделать турнир самым лучшим в Литве, номер один! Такой вот настрой. До этого, правда, ещё далеко, возможно, лет через десять достигнем этого уровня, - не теряет надежды Валентинас. - В этом году из-за карантина мы с городом решили иностранных участников специально не приглашать. Но приехали шахматисты из Латвии, Польши, Грузии, так что и в этом году турнир получился международным. Всегда на фестивале играли туристы или отдыхающие на взморье.



Тренер почти с 40-летним стажем победитель шахматного фестиваля 2019 года Кястутис Каунас, представитель, конечно же, Каунаса (с такой-то фамилией!), убеждён в важности такого праздника. По его мнению, это встреча поколений и старинных друзей, передача и обмен опытом. Старожилы тренируются и не теряют сноровку, продлевают активное долголетие.



- Условия в Клайпеде стали отличными, - считает 78-летний игрок, - за что большая благодарность организаторам. Условия проживания замечательные, хорошо организовано питание, в трёх автобусных остановках - море.



Жена Б.Румянцева – Доната, играет в турнире







Кястутис рассказал, что начал играть в шесть лет. Старший на три года брат сам сделал шахматы – купить было негде. Сами придумывали правила, постепенно знакомясь с настоящими, наблюдая за игрой старших. В 11 лет начал уже обыгрывать взрослых.



Со своим сверстником полностью согласен и житель Кинтая Гинтаутас Барщяускас: «Фестиваль - это общение, хорошее культурное времяпрепровождение. Для детей полезно: развивает ум и усидчивость, помогает интеллектуальному развитию. После карантина живое общение – это счастье, возможность удовлетворить «голод игры».



Обратили внимание – о хороших и многочисленных призах нет разговора? Награды – это не главное!



20 июля в Международный день шахмат фестиваль «Праздник моря -2020» с большой и яркой историей взял старт.



Об итогах фестиваля читайте в следующем номере «Обзора» и на нашем сайте. А пока 14 партий можно смотреть в режиме онлайн.



Фото автора



Представители Латвии



Гинтаутас Барщяускас (в центре)



Директор турнира Валентинас Румянцевас, сын Б.Румянцева, поделился мотивацией и целями шахматных фестивалей.- Я родился в Клайпеде, вырос здесь. Видел, как папа играет, видел его вклад в шахматы Литвы. После его смерти сказал себе, что могу помочь клайпедскому шахматному турниру, чтобы он жил, рос, был лучше, сильнее. А это не просто. Прикладываю много сил, помогает город, университет, - говорит В.Румянцевас. - Стараюсь для города - чтобы знали Клайпеду. И в память об отце. Занимаюсь финансами, документами, рекламой, текучкой – многим. Активно работают Викторас Галущак (Клайпеда) и Донатас Вазнонис (Каунас). Они отвечают за турнирный процесс. Каждый делает то, что лучше умеет. Всем хватает дел. Мы работаем за идею, для города, не зарабатываем. Фестиваль - это не бизнес. По-разному получается: когда лучше, когда - чуть хуже. Пока у людей будет желание играть, до тех пор и будем проводить фестивали.- Стараемся сделать турнир самым лучшим в Литве, номер один! Такой вот настрой. До этого, правда, ещё далеко, возможно, лет через десять достигнем этого уровня, - не теряет надежды Валентинас. - В этом году из-за карантина мы с городом решили иностранных участников специально не приглашать. Но приехали шахматисты из Латвии, Польши, Грузии, так что и в этом году турнир получился международным. Всегда на фестивале играли туристы или отдыхающие на взморье.Тренер почти с 40-летним стажем победитель шахматного фестиваля 2019 года Кястутис Каунас, представитель, конечно же, Каунаса (с такой-то фамилией!), убеждён в важности такого праздника. По его мнению, это встреча поколений и старинных друзей, передача и обмен опытом. Старожилы тренируются и не теряют сноровку, продлевают активное долголетие.- Условия в Клайпеде стали отличными, - считает 78-летний игрок, - за что большая благодарность организаторам. Условия проживания замечательные, хорошо организовано питание, в трёх автобусных остановках - море.Кястутис рассказал, что начал играть в шесть лет. Старший на три года брат сам сделал шахматы – купить было негде. Сами придумывали правила, постепенно знакомясь с настоящими, наблюдая за игрой старших. В 11 лет начал уже обыгрывать взрослых.Со своим сверстником полностью согласен и житель Кинтая Гинтаутас Барщяускас: «Фестиваль - это общение, хорошее культурное времяпрепровождение. Для детей полезно: развивает ум и усидчивость, помогает интеллектуальному развитию. После карантина живое общение – это счастье, возможность удовлетворить «голод игры».Обратили внимание – о хороших и многочисленных призах нет разговора? Награды – это не главное!20 июля в Международный день шахмат фестиваль «Праздник моря -2020» с большой и яркой историей взял старт.Об итогах фестиваля читайте в следующем номере «Обзора» и на нашем сайте. А пока 14 партий можно смотреть в режиме онлайн. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматный фестиваль, Международный день шахмат, «Праздник моря-2020» — статья прочитана 229 раз Комментарии