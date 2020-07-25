Шахматная музыка литовского взморья

Поздно вечером 24 июля в Клайпеде были подведены итоги очередного шахматного турнира, проходившего в рамках XVII Шахматного фестиваля «Праздник моря-2020». Это был блиц, с регламентом времени 3 мин. + 2 с. на ход каждому игроку.
А так как играли 68 человек, то несведущему, не побывавшему хотя бы раз на подобных шахматных сражениях просто не представить себе, какой шум (хотя его называют – музыкой души) стоит в зале, когда игроки постоянно переключают, бьют по шахматным часам.
Непередаваемый игровой азарт, драйв, адреналин коротких баталий всегда собирает большое число игроков и болельщиков. Но свои коррективы внёс коронавирус. В этот раз были поклонники шахмат из Польши, Латвии, Грузии, США – это участники других турниров шахматной «классики». Из Литвы подтянулись представители Кретинги, Юрбаркаса, Плунге, Шяуляй, Гаргждай.
Вечером 25 июля на другой турнир по быстрым шахматам – рапид – записалось уже 100 игроков, и география Литвы здесь была представлена значительно шире.
Воодушевлённые, полные предвкушения новой партии и не всегда успев обменяться ощущениями от прошедших секунд, игроки возвращались в игровой зал, к чёрно-белым доскам, к новым партнёрам по игре.
Блиц, так называемые молниеносные шахматы, 24 июля показал, что сильнейшим в этот вечер стал международный мастер из Каунаса Томас Лаурушас (его рейтинг 2566). Томас не проиграл ни одной партии, набрав все 7 очков.
На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас).
Среди молодых игроков в номинации до 18 лет победил Александр Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига), среди женщин лучше всех сыграла рижанка Мадара Голста.
Победители и призёры получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.
Встречу провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака и Донатаса Вазнониса.
А впереди у фестиваля шахмат - ещё два турнира.
Фото Виктораса Галущака
Воодушевлённые, полные предвкушения новой партии и не всегда успев обменяться ощущениями от прошедших секунд, игроки возвращались в игровой зал, к чёрно-белым доскам, к новым партнёрам по игре.
Блиц, так называемые молниеносные шахматы, 24 июля показал, что сильнейшим в этот вечер стал международный мастер из Каунаса Томас Лаурушас (его рейтинг 2566). Томас не проиграл ни одной партии, набрав все 7 очков.
На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас).
Среди молодых игроков в номинации до 18 лет победил Александр Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига), среди женщин лучше всех сыграла рижанка Мадара Голста.
Победители и призёры получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.
Встречу провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака и Донатаса Вазнониса.
А впереди у фестиваля шахмат - ещё два турнира.
Фото Виктораса Галущака