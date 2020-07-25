Шахматная музыка литовского взморья 🔊 Воспроизвести







Поздно вечером 24 июля в Клайпеде были подведены итоги очередного шахматного турнира, проходившего в рамках XVII Шахматного фестиваля «Праздник моря-2020». Это был блиц, с регламентом времени 3 мин. + 2 с. на ход каждому игроку.



А так как играли 68 человек, то несведущему, не побывавшему хотя бы раз на подобных шахматных сражениях просто не представить себе, какой шум (хотя его называют – музыкой души) стоит в зале, когда игроки постоянно переключают, бьют по шахматным часам.



Непередаваемый игровой азарт, драйв, адреналин коротких баталий всегда собирает большое число игроков и болельщиков. Но свои коррективы внёс коронавирус. В этот раз были поклонники шахмат из Польши, Латвии, Грузии, США – это участники других турниров шахматной «классики». Из Литвы подтянулись представители Кретинги, Юрбаркаса, Плунге, Шяуляй, Гаргждай. А так как играли 68 человек, то несведущему, не побывавшему хотя бы раз на подобных шахматных сражениях просто не представить себе, какой шум (хотя его называют – музыкой души) стоит в зале, когда игроки постоянно переключают, бьют по шахматным часам.Непередаваемый игровой азарт, драйв, адреналин коротких баталий всегда собирает большое число игроков и болельщиков. Но свои коррективы внёс коронавирус. В этот раз были поклонники шахмат из Польши, Латвии, Грузии, США – это участники других турниров шахматной «классики». Из Литвы подтянулись представители Кретинги, Юрбаркаса, Плунге, Шяуляй, Гаргждай.



Воодушевлённые, полные предвкушения новой партии и не всегда успев обменяться ощущениями от прошедших секунд, игроки возвращались в игровой зал, к чёрно-белым доскам, к новым партнёрам по игре.



Блиц, так называемые молниеносные шахматы, 24 июля показал, что сильнейшим в этот вечер стал международный мастер из Каунаса Томас Лаурушас (его рейтинг 2566). Томас не проиграл ни одной партии, набрав все 7 очков.



На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас).











Среди молодых игроков в номинации до 18 лет победил Александр Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига), среди женщин лучше всех сыграла рижанка Мадара Голста.



Победители и призёры получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.



Встречу провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака и Донатаса Вазнониса.



А впереди у фестиваля шахмат - ещё два турнира.



Фото Виктораса Галущака







Вечером 25 июля на другой турнир по быстрым шахматам – рапид – записалось уже 100 игроков, и география Литвы здесь была представлена значительно шире.Воодушевлённые, полные предвкушения новой партии и не всегда успев обменяться ощущениями от прошедших секунд, игроки возвращались в игровой зал, к чёрно-белым доскам, к новым партнёрам по игре.Блиц, так называемые молниеносные шахматы, 24 июля показал, что сильнейшим в этот вечер стал международный мастер из Каунаса Томас Лаурушас (его рейтинг 2566). Томас не проиграл ни одной партии, набрав все 7 очков.На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас).Среди молодых игроков в номинации до 18 лет победил Александр Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига), среди женщин лучше всех сыграла рижанка Мадара Голста.Победители и призёры получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.Встречу провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака и Донатаса Вазнониса.А впереди у фестиваля шахмат - ещё два турнира. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматы, "Праздник моря" География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 74 раза Комментарии