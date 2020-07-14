Аналитики: с переизбранием А. Дуды Литве придется выбирать между Брюсселем и Варшавой 🔊 Воспроизвести Президенты Польши А.Дуда и Литвы Г. Науседа



После переизбрания президентом Польши придерживающихся консервативных взглядов Анджея Дуды Литве, возможно, придется лавировать между расходящимися позициями Брюсселя и Варшавы при оценке правовых реформ, однако сотрудничество в области обороны и энергетики должно оставаться тсным благодаря сходному отношению к российской угрозе, говорят аналитики.



"Интрига остается из-за отношений с Брюсселем. Если Еврокомиссия (ЕК) или Европейский совет инициируют голосование по вопросу о верховенстве права в Польше или состоится дискуссия об увязке формирования бюджета с принципом верховенства права - тут Литва в очередной раз окажется в довольно затруднительной ситуации", - сказал BNS доцент университета Витаутаса Великого Анджей Пушкто. После переизбрания президентом Польши придерживающихся консервативных взглядов Анджея Дуды Литве, возможно, придется лавировать между расходящимися позициями Брюсселя и Варшавы при оценке правовых реформ, однако сотрудничество в области обороны и энергетики должно оставаться тсным благодаря сходному отношению к российской угрозе, говорят аналитики."Интрига остается из-за отношений с Брюсселем. Если Еврокомиссия (ЕК) или Европейский совет инициируют голосование по вопросу о верховенстве права в Польше или состоится дискуссия об увязке формирования бюджета с принципом верховенства права - тут Литва в очередной раз окажется в довольно затруднительной ситуации", - сказал BNS доцент университета Витаутаса Великого Анджей Пушкто. "До этого времени Литва поддерживала Польшу, невзирая на то, что в Литве преобладает желание ускорить и усилить интеграцию Евросоюза (ЕС)", - сказал он.



Во втором туре президентских выборов в воскресенье А.Дуда одержал победу, набрав 51,21% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который придерживается либеральных взглядов, набрал 48,79% голосов.



По мнению А. Пукшто, результаты голосования показали, что польское общество сильно расколото, а раскол этот может усиливаться.



Он считает, что заставить власти Польши пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности могут разве что выборы в США - в случае проигрыша Дональда Трампа.



"Без сомнения, и А. Дуда, и все правящие (в таком случае - ред.) потеряют очень важного союзника, и тогда, если США перестанут быть главным и безусловным партнером, может быть, тогда Польша как-то попытается произвести какую-то перезагрузку во внешней политике и политике безопасности. Пока кажется, что конфронтация с Брюсселем в ближайшие месяцы точно слабее не станет", - сказал политолог.



По его словам, в области военной и энергетической безопасности позиции Литвы и Польши должны оставаться сходными.



"Страны объединяют общие интересы военной и энергетической безопасности, совместные проекты - создание линий электропередачи, Via Baltica, Rail Baltica. Скорее всего, все эти проекты будут продолжаться, сотрудничество в области безопасности точно будет продолжаться, враг остается тот же - главным источником угрозы являются Кремль и путинская Россия", - сказал А. Пукшто.



По словам политолога Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса Юркониса, после выборов важным вопросом будет вопрос о позиции А. Дуды - попытается ли он сплотить народ или будет держаться "более раскалывающего курса".



"От этого как раз и будет зависеть, каким будет здоровье демократии в соседнем государстве, и отношения Варшавы с Брюсселем, и с соседями", - сказал В. Юрконис BNS.



По его словам, здоровье демократии в Польше - очень важный вопрос на уровне всей Европы.



"Если мы видим, что ЕС является исключительным образованием в мире, в котором исключительным свойством является уважение к демократии и правам человека, свободам, то очень важно сильно не отклоняться от международных стандартом. Повестка дня прав человека, наверное, не будет приоритетом, но главное, чтобы стандарты прав человека не были попраны, а Брюссель или международные организации напомнили об этом, чтобы к этому не было враждебного отношения и чтобы Польша ушла в дрейф таким курсом, каким ушла Венгрия", - сказал В. Юрконис. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, евросоюз, Дуда География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии