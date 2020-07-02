Главой группы по коммуникации президента Г. Науседы станет Р. Ясюлёнис 🔊 Воспроизвести



Группу по коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы должен быть назначен журналист, актер Ридас Ясюлёнис, подтвердили в среду BNS информированные источники.



Он должен сменить на этой должности покидающего президентский офис Айстиса Забараускаса.



Офис президента пока официально не подтвердил эту информацию.



Перед началом работы в должности главного советника президента кандидаты обычно должны получить разрешения на работу с засекреченной информацией, а эти процессы занимают некоторое время.



50-летний Р. Ясюлёнис - дипломированный актер, работал в Вильнюсском камерном театре, снимался в телесериалах.



В последнее время работал на телеканале Laisves TV и радиостанции Ziniu radijas, вел политические ток-шоу.



Р. Ясюлёнис в 2009 году был пресс-атташе тогдашнего премьера консерваторов Андрюса Кубилюса, четыре месяца возглавлял Департамент общественного информирования службы премьер-министра.



Р. Ясюлёнис также был редактором еженедельника Atgimimas.



Связаться с самим Р. Ясюлёнисом BNS пока не удалось.



Об уходе А. Забараускаса из офиса президента стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе сообщалось, что он возвращается в частный сектор. Почти одновременно в команде президента сменились советники по вопросам образования и национальной безопасности. Группу по коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы должен быть назначен журналист, актер Ридас Ясюлёнис, подтвердили в среду BNS информированные источники.Он должен сменить на этой должности покидающего президентский офис Айстиса Забараускаса.Офис президента пока официально не подтвердил эту информацию.Перед началом работы в должности главного советника президента кандидаты обычно должны получить разрешения на работу с засекреченной информацией, а эти процессы занимают некоторое время.50-летний Р. Ясюлёнис - дипломированный актер, работал в Вильнюсском камерном театре, снимался в телесериалах.В последнее время работал на телеканале Laisves TV и радиостанции Ziniu radijas, вел политические ток-шоу.Р. Ясюлёнис в 2009 году был пресс-атташе тогдашнего премьера консерваторов Андрюса Кубилюса, четыре месяца возглавлял Департамент общественного информирования службы премьер-министра.Р. Ясюлёнис также был редактором еженедельника Atgimimas.Связаться с самим Р. Ясюлёнисом BNS пока не удалось.Об уходе А. Забараускаса из офиса президента стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе сообщалось, что он возвращается в частный сектор. Почти одновременно в команде президента сменились советники по вопросам образования и национальной безопасности. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии