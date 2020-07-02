Главная >> Новости >> политика, общество >> Главой группы по коммуникации президента Г. Науседы станет Р. Ясюлёнис

Главой группы по коммуникации президента Г. Науседы станет Р. Ясюлёнис



Группу по коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы должен быть назначен журналист, актер Ридас Ясюлёнис, подтвердили в среду BNS информированные источники.

Он должен сменить на этой должности покидающего президентский офис Айстиса Забараускаса.

Офис президента пока официально не подтвердил эту информацию.

Перед началом работы в должности главного советника президента кандидаты обычно должны получить разрешения на работу с засекреченной информацией, а эти процессы занимают некоторое время.

50-летний Р. Ясюлёнис - дипломированный актер, работал в Вильнюсском камерном театре, снимался в телесериалах.

В последнее время работал на телеканале Laisves TV и радиостанции Ziniu radijas, вел политические ток-шоу.

Р. Ясюлёнис в 2009 году был пресс-атташе тогдашнего премьера консерваторов Андрюса Кубилюса, четыре месяца возглавлял Департамент общественного информирования службы премьер-министра.

Р. Ясюлёнис также был редактором еженедельника Atgimimas.

Связаться с самим Р. Ясюлёнисом BNS пока не удалось.

Об уходе А. Забараускаса из офиса президента стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе сообщалось, что он возвращается в частный сектор. Почти одновременно в команде президента сменились советники по вопросам образования и национальной безопасности.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники
География: Литва
статья прочитана 165 раз
добавлена сегодня, 2 июля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка