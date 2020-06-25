Уходят советники Й. В. Жукас, С. Шульце, A. Забараускас – администрация президента Литвы 🔊 Воспроизвести



Старшие советники президента Литвы Гитанаса Науседы Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас покидают свои посты, сообщила в четверг администрация президента.



По сообщению администрации президента, советник по делам обороны Й. В. Жукас будет заниматься частной деятельностью, советник по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а руководивший Группой по коммуникациям А. Забараускас вернется в частный сектор.



Все трое работали в команде президента с самого начала, А. Забараускас до этого руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы.



"Я сердечно благодарю своих советников за их вклад в формирование политики президента в первые годы. Мое доверие и уважение к этим людям не заканчиваются в их последний рабочий день, а пополняются еще и чувством благодарности", - написано в сообщении для прессы. Старшие советники президента Литвы Гитанаса Науседы Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас покидают свои посты, сообщила в четверг администрация президента.По сообщению администрации президента, советник по делам обороны Й. В. Жукас будет заниматься частной деятельностью, советник по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а руководивший Группой по коммуникациям А. Забараускас вернется в частный сектор.Все трое работали в команде президента с самого начала, А. Забараускас до этого руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы."Я сердечно благодарю своих советников за их вклад в формирование политики президента в первые годы. Мое доверие и уважение к этим людям не заканчиваются в их последний рабочий день, а пополняются еще и чувством благодарности", - написано в сообщении для прессы.



Группой по вопросам нацбезпасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, а новый руководитель Коммуникационной группы будет назначен в июле.



Йонас Жукас



Ранее сообщаелось, что Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас покидает свой пост в администрации президента.



Сам Й. В. Жукас пока официально не подтвердил это сообщение и заявил, что более подробную информацию администрация президента предоставит завтра.



58-летний Й. В. Жукас работал в команде главы страны с конца июля прошлого года, а ранее с 2014 года он был командующим в ВС Литвы.



Г. Науседа еще будучи кандидатом заявил, что хотел бы видеть Й. В. Жукаса в своей команде, поэтому назначение сопровождала критика о политизации армии.



Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали за то, что их познакомил тогдашний глава Литовской коммерческой конфедерации Валдас Суткус, которому недавно были предъявлены подозрения из-за возможного его участия в коррупционной деятельности.



Тогда Жукас утверждал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Науседой как давний знакомый, а не представитель коммерческих структур.



Об уходе советника в четверг первым написал новостной портал delfi.lt.



Также сообщается, что в ближайшее время из администрации президента уйдет советник Группы по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце. Она пока также отказывается от комментариев.



Оба советника работают в администрации с июля прошлого года.



В понедельник ушла с должности советника Группы по юридическим вопросам Ева Саударгайте. В администрации президента воздержались от детальных комментариев ее ухода, сообщив лишь, что Е. Саударгайте захотела продолжать карьеру на госслужбе. „Начатые дела продолжат и разовьют новые руководители групп“, – добавил президент.Группой по вопросам нацбезпасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, а новый руководитель Коммуникационной группы будет назначен в июле.Ранее сообщаелось, что Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас покидает свой пост в администрации президента.Сам Й. В. Жукас пока официально не подтвердил это сообщение и заявил, что более подробную информацию администрация президента предоставит завтра.58-летний Й. В. Жукас работал в команде главы страны с конца июля прошлого года, а ранее с 2014 года он был командующим в ВС Литвы.Г. Науседа еще будучи кандидатом заявил, что хотел бы видеть Й. В. Жукаса в своей команде, поэтому назначение сопровождала критика о политизации армии.Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали за то, что их познакомил тогдашний глава Литовской коммерческой конфедерации Валдас Суткус, которому недавно были предъявлены подозрения из-за возможного его участия в коррупционной деятельности.Тогда Жукас утверждал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Науседой как давний знакомый, а не представитель коммерческих структур.Об уходе советника в четверг первым написал новостной портал delfi.lt.Также сообщается, что в ближайшее время из администрации президента уйдет советник Группы по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце. Она пока также отказывается от комментариев.Оба советника работают в администрации с июля прошлого года.В понедельник ушла с должности советника Группы по юридическим вопросам Ева Саударгайте. В администрации президента воздержались от детальных комментариев ее ухода, сообщив лишь, что Е. Саударгайте захотела продолжать карьеру на госслужбе. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, президент, администрация, советники География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии