Уходят советники Й. В. Жукас, С. Шульце, A. Забараускас – администрация президента Литвы

Старшие советники президента Литвы Гитанаса Науседы Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас покидают свои посты, сообщила в четверг администрация президента.
По сообщению администрации президента, советник по делам обороны Й. В. Жукас будет заниматься частной деятельностью, советник по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а руководивший Группой по коммуникациям А. Забараускас вернется в частный сектор.
Все трое работали в команде президента с самого начала, А. Забараускас до этого руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы.
"Я сердечно благодарю своих советников за их вклад в формирование политики президента в первые годы. Мое доверие и уважение к этим людям не заканчиваются в их последний рабочий день, а пополняются еще и чувством благодарности", - написано в сообщении для прессы.
„Начатые дела продолжат и разовьют новые руководители групп“, – добавил президент.
Группой по вопросам нацбезпасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, а новый руководитель Коммуникационной группы будет назначен в июле.
Ранее сообщаелось, что Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас покидает свой пост в администрации президента.
Сам Й. В. Жукас пока официально не подтвердил это сообщение и заявил, что более подробную информацию администрация президента предоставит завтра.
58-летний Й. В. Жукас работал в команде главы страны с конца июля прошлого года, а ранее с 2014 года он был командующим в ВС Литвы.
Г. Науседа еще будучи кандидатом заявил, что хотел бы видеть Й. В. Жукаса в своей команде, поэтому назначение сопровождала критика о политизации армии.
Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали за то, что их познакомил тогдашний глава Литовской коммерческой конфедерации Валдас Суткус, которому недавно были предъявлены подозрения из-за возможного его участия в коррупционной деятельности.
Тогда Жукас утверждал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Науседой как давний знакомый, а не представитель коммерческих структур.
Об уходе советника в четверг первым написал новостной портал delfi.lt.
Также сообщается, что в ближайшее время из администрации президента уйдет советник Группы по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце. Она пока также отказывается от комментариев.
Оба советника работают в администрации с июля прошлого года.
В понедельник ушла с должности советника Группы по юридическим вопросам Ева Саударгайте. В администрации президента воздержались от детальных комментариев ее ухода, сообщив лишь, что Е. Саударгайте захотела продолжать карьеру на госслужбе.
Группой по вопросам нацбезпасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, а новый руководитель Коммуникационной группы будет назначен в июле.
Ранее сообщаелось, что Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас покидает свой пост в администрации президента.
Сам Й. В. Жукас пока официально не подтвердил это сообщение и заявил, что более подробную информацию администрация президента предоставит завтра.
58-летний Й. В. Жукас работал в команде главы страны с конца июля прошлого года, а ранее с 2014 года он был командующим в ВС Литвы.
Г. Науседа еще будучи кандидатом заявил, что хотел бы видеть Й. В. Жукаса в своей команде, поэтому назначение сопровождала критика о политизации армии.
Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали за то, что их познакомил тогдашний глава Литовской коммерческой конфедерации Валдас Суткус, которому недавно были предъявлены подозрения из-за возможного его участия в коррупционной деятельности.
Тогда Жукас утверждал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Науседой как давний знакомый, а не представитель коммерческих структур.
Об уходе советника в четверг первым написал новостной портал delfi.lt.
Также сообщается, что в ближайшее время из администрации президента уйдет советник Группы по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце. Она пока также отказывается от комментариев.
Оба советника работают в администрации с июля прошлого года.
В понедельник ушла с должности советника Группы по юридическим вопросам Ева Саударгайте. В администрации президента воздержались от детальных комментариев ее ухода, сообщив лишь, что Е. Саударгайте захотела продолжать карьеру на госслужбе.