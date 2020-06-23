Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве составил 12% – это на 0,2 проц. пункта больше, чем неделю назад. С начала карантина в середине марта число безработных выросло на 45,6 тыс., или на 28,2%.



По данным службы занятости, в понедельник в стране было 206,1 тыс. безработных.



На минувшей неделе основная часть новых безработных была до этого задействовала в торговых (23,6%) и на производственных предприятиях (20,6%).



* * *



За пять месяцев этого года, по сравнению с январем-маем прошлого года промпроизводство и продажи в сопоставимых ценах сократились на 5% до 8,5 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил также 5 %.



Только в мае, по сравнению с апрелем, промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 6,9% до 1,5 млрд евро (без вычета – на 3,4%), сообщил Департамент статистики Литвы. Уровень безработицы в Литве составил 12% – это на 0,2 проц. пункта больше, чем неделю назад. С начала карантина в середине марта число безработных выросло на 45,6 тыс., или на 28,2%.По данным службы занятости, в понедельник в стране было 206,1 тыс. безработных.На минувшей неделе основная часть новых безработных была до этого задействовала в торговых (23,6%) и на производственных предприятиях (20,6%).* * *За пять месяцев этого года, по сравнению с январем-маем прошлого года промпроизводство и продажи в сопоставимых ценах сократились на 5% до 8,5 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил также 5 %.Только в мае, по сравнению с апрелем, промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 6,9% до 1,5 млрд евро (без вычета – на 3,4%), сообщил Департамент статистики Литвы. * * *



В январе-мае этого года погрузки в Клайпедском морском порту составили 18,4 млн тонн – на 6,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Погрузки жидких грузов в порту сократились на 7,1% до ,84 млн тонн, сыпучих – на 1,8% до 8,6 млн тонн, а генеральных грузов – на 12,7% до 6,03 млн тонн, сообщила BNS дирекция Клайпедского морского порта.



За пять месяцев этого года в Клайпедский порт прибыли 2574 судна – на 9,9% или на 284 судна меньше, чем за тот же период прошлого года.



В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году.



* * *



В январе-мае этого года нефтяной терминал Бутинге, управляемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, перевалил 3,272 млн тонн нефти - на 16,5% меньше, чем в то же время прошлого года.



В прошлом году на терминале было перевалено 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году.



Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.



* * *



Стоимость электроэнергии на оптовом литовском рынке в первом полугодии текущего года по предварительным данным была на 39 проц. ниже, чем в тот же период прошлого года, показал анализ оператор электропередач Litgrid.



Nuo metų pradžios iki birželio 19 dienos vidutinė rinkos kaina siekė 28,1 euro už megavatvalandę (MWh), тогда как в прошлом году в это же время – 46 евро за МВч.



По словам Лютаураса Варанавичюса, главы Стратегического департамента Litgrid, первое полугодие выделяется особенно низкими ценами в Норвегии и Швеции, которые в некоторых зонах опускались до 10-12 евро за МВч.



Он считает, что основными причинами. по которым цены с северных странах и в Литве были такими низкими, являются новые ветровые электростанции и благоприятные погодные условия, обеспечившие значительные резервы гидроэлектростанций и достаточно тепая весна, которая снизила потребление. Кроме того, низкие цены на нефть и газ удешевили производство электроэнергии на теплоэлектростанциях.



"Многие факторы сработали одновременно, во всей системе Nord Pool в апреле была зафиксирована самая низкая цена за последние 20 лет, а в Швеции появились и отрицательные цены на электричество - минус 0,2 евро за МВч. В странах Балтии в то же время цена также упала до 0,07 евро за МВч", - сообщил Л. Варанавичюс.



По данным Litgrid, введенный в марте в Литве карантин также отразился на рынке - если не считать влияние температуры, то потребление электроэнергии упало на 5 проц.



* * *



На обнародованном Еврокомиссией (ЕК) европейском инновационном табло Литва в этом году поднялась на 1 позицию и заняла 19-ое место, сообщает Министерство экономики и инноваций.



Литву все еще относят к умеренным инноваторам. Латвия заняла 23 место, а Эстония - 11 место среди стран ЕС.



По оценкам ЕК, в 2012-2019 годах суммарный инновационный индекс Литвы, отражающий уровень развития инновативной экосистемы страны, увеличился на 28 пунктов и это самый быстрый рост среди 27 стран ЕС.



Суммарный инновационный индекс Литвы в 2012 году составлял 59 проц. от среднего по ЕС, а в настоящее время составляет 87 проц. от среднего по ЕС на 2012 год (и 80 проц. от среднего по ЕС на 2019 год).



Лидерами инновационного табло являются Швеция (первое место), Финляндия (второе место), далее идут Дания, Нидерланды и Люксембург. Сильными инноваторами называют Бельгию, Германию, Францию, Эстонию и других стран. Выше среднего значения находятся 10 стран.



На последнем месте - Румыния, которую вместе с Болгарией называют скромными инноваторами. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Orlen Lietuva, уровень безработицы, Проценты, квоты — статья прочитана 182 раза Комментарии