Президент Литвы говорит, что В. Суткус не оказывал на него давление при принятии решений 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что задержанный в деле о крупномасштабном взяточничестве президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус на встречах не оказывал на него давление при принятии каких-либо решений.



На пресс-конференции в пятницу президент повторил, что когда он еще баллотировался в президенты, В. Суткус, "как частное лицо", посредничал при организации его встречи с тогдашним главнокомандующим армией, нынешним его советником по вопроса обороны Йонасом Жукасом, а в офисе президента впоследствии бывал в связи с различными инициативами, как и представители других ассоциаций.



"Он бывал в этом дворце (президентском дворце - ред.) так же часто, как и все другие главы ассоциаций. Никаких двусторонних встреч у нас не было, мы обсуждали разные вопросы, в том числе - налоговой политики, новейшую инициативу по НДС, вместе с главами других ассоциаций", - сказал Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что задержанный в деле о крупномасштабном взяточничестве президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус на встречах не оказывал на него давление при принятии каких-либо решений.На пресс-конференции в пятницу президент повторил, что когда он еще баллотировался в президенты, В. Суткус, "как частное лицо", посредничал при организации его встречи с тогдашним главнокомандующим армией, нынешним его советником по вопроса обороны Йонасом Жукасом, а в офисе президента впоследствии бывал в связи с различными инициативами, как и представители других ассоциаций."Он бывал в этом дворце (президентском дворце - ред.) так же часто, как и все другие главы ассоциаций. Никаких двусторонних встреч у нас не было, мы обсуждали разные вопросы, в том числе - налоговой политики, новейшую инициативу по НДС, вместе с главами других ассоциаций", - сказал Г. Науседа.



В офисе президента В. Суткус был и на прошлой неделе, здесь он как глава КБЛ подписал меморандум об отказе от снижения зарплат.



Валдас Суткус



Г. Науседа говорит, что тогда еще не знал о проводимом правоохраной расследовани.



На его взгляд, сами решение предъявиь подозрения главам ассоциаций бизнеса и банков - правильные, "так как для этого есть основания".



Президент: задержания представителей бизнеса – еще не конец



Г. Науседа также сказал, что наблюдающаяся в последнее время активизация Службы спецрасследований (ССР) носит "своевременный" характер и соотносится с его приоритетом "достичь качественного перелома в области борьбы с коррупцией". Он говорил, что можно ожидать и других задержаний в расследованиях.



"Мы это декларировали, и поэтому я приветствую расследования ССР, которые, разумеется, должны быть доведены до конца (...): или эти расследования подтверждаются и принимаются соответствующие решения, или этих людей оправдывают", - подчеркнул он.



"Однако могу заверить, что это еще точно не конец и что мы еще точно увидим новые решения и новые события в этой области", - добавил глава государства.



В. Суткус во вторник был задержан, правоохрана сообщила о проведении досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов. Суд отклонил просьбу прокуроров разрешить арест В. Суткуса.



В этом расследовании было задержано шесть человек, помимо В. Суткуса, среди них – президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, глава дорогоукладочной компании Kauno tiltai Алдас Русявичюс, руководитель Siauliu plentas Юозас Алекса. Фамилии других задержанных правоохрана пока не раскрывает.



М. Залаторюс и В. Суткус освобождены из-под стражи.



Мантас Залаторюс



ССР в среду сообщила, что В. Суткус подозревается в получении взятки от президента АБЛ М. Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний. ССР подозревает, что главы двух дорожно-строительных компаний были заинтересованы в негативном влиянии на карьеру тогдашнего министра транспорта Рокаса Масюлиса и поэтому общались с В. Суткусом, а также, согласно подозрениям, платили за то, чтобы он целенаправленно собирал и публично распространял негативную информацию о министре.



Как сообщила ССР, В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.



Также есть подозрения, что при проведении в жизнь финансируемого на средства Евросоюза (ЕС) проекта КБЛ В. Суткус выбрал партнером проекта одну частную консалтинговую компанию, директор которой, действуя вместе с директором одной частной компании информационных технологий, часть полученных в ходе реализации проекта средств передал в качестве взятки лично В. Суткусу.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы, сейчас она выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



В. Суткус отрицает подозрения и утверждает, что взяток никогда не брал и не давал.



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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) ответило не на все вопросы об обстоятельствах асфальтирования улицы, на которой находится дом премьера Саулюса Сквернялиса.



"Я считаю, что даны ответы не на все вопросы, и, конечно, несколько удивляет, что расследование так затянулось, потребовалось дополнительное время и было обнародовано о том, о чем вчера было обнародовано", - сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.



Во избежание повторения подобных историй в будущем президент намерен инициировать поправки к законам, которые переведут решения об асфальтировании улиц на уровень самоуправлений.



В четверг ГКСЭ сообщила, что у нее недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр С. Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения о выделить 300 тыс. евро на асфальтирование улицы, на которой проживает премьер с семьей.



Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.



Сам премьер отрицает, что знал, на обустройство какой улицы выделяются средства. "Никаких двусторонних контактов, встречи у меня никогда не было, так что и никакого давления ни по поводу министров, ни по поводу других вопросов я не ощущал, потому что невозможно оказывать давление, если с человеком не общаешься", - уверял президент.В офисе президента В. Суткус был и на прошлой неделе, здесь он как глава КБЛ подписал меморандум об отказе от снижения зарплат.Г. Науседа говорит, что тогда еще не знал о проводимом правоохраной расследовани.На его взгляд, сами решение предъявиь подозрения главам ассоциаций бизнеса и банков - правильные, "так как для этого есть основания".Г. Науседа также сказал, что наблюдающаяся в последнее время активизация Службы спецрасследований (ССР) носит "своевременный" характер и соотносится с его приоритетом "достичь качественного перелома в области борьбы с коррупцией". Он говорил, что можно ожидать и других задержаний в расследованиях."Мы это декларировали, и поэтому я приветствую расследования ССР, которые, разумеется, должны быть доведены до конца (...): или эти расследования подтверждаются и принимаются соответствующие решения, или этих людей оправдывают", - подчеркнул он."Однако могу заверить, что это еще точно не конец и что мы еще точно увидим новые решения и новые события в этой области", - добавил глава государства.В. Суткус во вторник был задержан, правоохрана сообщила о проведении досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов. Суд отклонил просьбу прокуроров разрешить арест В. Суткуса.В этом расследовании было задержано шесть человек, помимо В. Суткуса, среди них – президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, глава дорогоукладочной компании Kauno tiltai Алдас Русявичюс, руководитель Siauliu plentas Юозас Алекса. Фамилии других задержанных правоохрана пока не раскрывает.М. Залаторюс и В. Суткус освобождены из-под стражи.ССР в среду сообщила, что В. Суткус подозревается в получении взятки от президента АБЛ М. Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний. ССР подозревает, что главы двух дорожно-строительных компаний были заинтересованы в негативном влиянии на карьеру тогдашнего министра транспорта Рокаса Масюлиса и поэтому общались с В. Суткусом, а также, согласно подозрениям, платили за то, чтобы он целенаправленно собирал и публично распространял негативную информацию о министре.Как сообщила ССР, В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.Также есть подозрения, что при проведении в жизнь финансируемого на средства Евросоюза (ЕС) проекта КБЛ В. Суткус выбрал партнером проекта одну частную консалтинговую компанию, директор которой, действуя вместе с директором одной частной компании информационных технологий, часть полученных в ходе реализации проекта средств передал в качестве взятки лично В. Суткусу.Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы, сейчас она выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.В. Суткус отрицает подозрения и утверждает, что взяток никогда не брал и не давал.* * *Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) ответило не на все вопросы об обстоятельствах асфальтирования улицы, на которой находится дом премьера Саулюса Сквернялиса."Я считаю, что даны ответы не на все вопросы, и, конечно, несколько удивляет, что расследование так затянулось, потребовалось дополнительное время и было обнародовано о том, о чем вчера было обнародовано", - сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.Во избежание повторения подобных историй в будущем президент намерен инициировать поправки к законам, которые переведут решения об асфальтировании улиц на уровень самоуправлений.В четверг ГКСЭ сообщила, что у нее недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр С. Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения о выделить 300 тыс. евро на асфальтирование улицы, на которой проживает премьер с семьей.Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.Сам премьер отрицает, что знал, на обустройство какой улицы выделяются средства. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, коррупция, обыски, давление, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии