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Пинхос Фридберг - члену Сейма Лауринасу Касчюнасу: Как настоящий патриот Литвы не дайте России прореагировать первой, опередите её

Источник: lzb.lt



Пинхос Фридберг члену Сейма Лауринасу Касчюнасу:

Как настоящий патриот Литвы

не дайте России прореагировать первой, опередите её

Информирую Вас, что диссертация Вашего коллеги Арунаса Гумуляускаса «Деятельность компартии Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980 г.г.)» была признана достойной ученой степени доктора гуманитарных наук Независимой Литвы.

Хотел бы узнать Ваше мнение.

Пинхос Фридберг,

Вильнюс, 30 мая 2020 года
P.S. Подробности на литовском, английском и русском языках найдёте здесь:

Nuogas faktas: Nepriklausomoje Lietuvoje tekstas „Aleliuja TSKP“ buvo pripažintas vertu daktaro laipsnio

The Naked Truth: The Text “Hallelujah to the Communist Party of the Soviet Union” Judged Worthy of Doctorate in Independent Lithuania

Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук

Источник: lzb.lt
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: холокост, комиссия, Пинхос Фридберг, Арунас Гумуляускас
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добавлена сегодня, 31 мая, 10:00

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