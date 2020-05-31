Источник: lzb.lt
Информирую Вас, что диссертация Вашего коллеги Арунаса Гумуляускаса «Деятельность компартии Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980 г.г.)» была признана достойной ученой степени доктора гуманитарных наук Независимой Литвы.
Хотел бы узнать Ваше мнение.
Пинхос Фридберг,
Вильнюс, 30 мая 2020 года
Пинхос Фридберг члену Сейма Лауринасу Касчюнасу:
Как настоящий патриот Литвы
не дайте России прореагировать первой, опередите её
Как настоящий патриот Литвы
не дайте России прореагировать первой, опередите её
Информирую Вас, что диссертация Вашего коллеги Арунаса Гумуляускаса «Деятельность компартии Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980 г.г.)» была признана достойной ученой степени доктора гуманитарных наук Независимой Литвы.
Хотел бы узнать Ваше мнение.
Пинхос Фридберг,
Вильнюс, 30 мая 2020 года
P.S. Подробности на литовском, английском и русском языках найдёте здесь:
Nuogas faktas: Nepriklausomoje Lietuvoje tekstas „Aleliuja TSKP“ buvo pripažintas vertu daktaro laipsnio
The Naked Truth: The Text “Hallelujah to the Communist Party of the Soviet Union” Judged Worthy of Doctorate in Independent Lithuania
Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук
Источник: lzb.lt
Nuogas faktas: Nepriklausomoje Lietuvoje tekstas „Aleliuja TSKP“ buvo pripažintas vertu daktaro laipsnio
The Naked Truth: The Text “Hallelujah to the Communist Party of the Soviet Union” Judged Worthy of Doctorate in Independent Lithuania
Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук
Источник: lzb.lt