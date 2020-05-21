Относительно Я. Наркевича премьер ждет быстрых решений правоохраны 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



Относительно министра транспорта Ярослава Наркевича премьер Литвы Саулюс Сквернялис ожидает быстрых решений правоохраны.



"Я жду быстрых выводов правоохранительных органов. Быстрых - это точно не та ситуация, когда нужно проводить суперсложное расследование, просто нужно проверить эти факты, оценить надежность источника (...) и принять решения. Я жду незамедлительного, быстрого решения, и тогда сделаю выводы", - сказал С. Сквернялис журналистам в четверг в сейме.



На вопрос, может ли правоохрана быстро дать оценку брошенным Я. Наркевичу обвинениям в реновации семейного дома в обмен на победу на конкурсных закупках, премьер ответил, что "если это не политический процесс", то быстрые решения возможны. Относительно министра транспорта Ярослава Наркевича премьер Литвы Саулюс Сквернялис ожидает быстрых решений правоохраны."Я жду быстрых выводов правоохранительных органов. Быстрых - это точно не та ситуация, когда нужно проводить суперсложное расследование, просто нужно проверить эти факты, оценить надежность источника (...) и принять решения. Я жду незамедлительного, быстрого решения, и тогда сделаю выводы", - сказал С. Сквернялис журналистам в четверг в сейме.На вопрос, может ли правоохрана быстро дать оценку брошенным Я. Наркевичу обвинениям в реновации семейного дома в обмен на победу на конкурсных закупках, премьер ответил, что "если это не политический процесс", то быстрые решения возможны. "Мы говорим о серьезных обвинениях, предъявленных в адрес серьезного политика, то есть министра. Должны быть брошены все силы и прокуратуры, и Службы спецрасследований и должны быть приняты процессуальные решения. если будет затягиваться в таких традициях, как некоторые другие дела, будет очень плохо", - сказал С. Сквернялис.



Он также сказал, что пока доверяет министру, который отрицает брошенные ему обвинения.



LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.



По данным Отдела расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять - в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).



Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.



Как сказал А. Рибниковас порталу 15min, Я. Наркевич, который является крестным отцом его дочери, предложил ему такую схему, обещая впоследствии вернуть деньги, однако вернул всего 8 тыс. литов и остался должен около 400 тыс. литов (116 тыс. евро).



Я. Наркевич говорит, что во время реконструкции дом принадлежал его родителям и он может это доказать. Все обвинения в свой адрес называет клеветой.



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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич утверждает, что реконструкция родительского дома в Тракай могла обойтись почти в 150 тыс. литов (около 44 тыс. евро), а не в 400 тыс. литов, как сообщалось публично.



В четверг, отвечая в сейме на вопросы депутатов, министр сказал, что у него есть часть документов, обосновывающих оплату за работу, он также усомнился в законности действий людей, бросивших обвинения в его адрес.



"Реконструкция дома моих родителей в те времена могла стоить около 150 тыс. литов, то есть утепление дома, замена окон, крыши, оборудование мансарды. Кроме того, работы выполняли различные компании, а не только одна упомянутая, некоторые работы мы выполняли сами, руками членов семьи", – сказал Я. Наркевич.



Он сказал, что якобы вынужден собирать документы и выяснять ситуации по поводу ремонтных работ, проведенных 10-12 лет назад, кроме того, они длились не один год - с 2008 по 2010 годы. Тогда дом официально принадлежал родителям политика, но он также проживал в нем с семьей. Сейчас этот дом – собственность Я. Наркевича.



Министр рассказал, что в апреле этого года на имя его супруги Ирены Наркевич было получено требование "заплатить мнимый долг, который истцу передала обанкротившаяся компания Рибникова".



Политик обратил внимание на то, что имена его жены и матери совпадают.



"Поскольку мы в принципе не знаем, о каком долге, якобы имевшим места, идет речь, я несомненно, попытался позвонить ему и выяснить, в чем тут дело. Однако ответа не было, я написал сообщение, чтобы мне перезвонили", – пояснил в суде Я. Наркевич, отвечая на вопрос о якобы оказанном давлении на своего приятеля, бизнесмена Александраса Рибниковаса.



Последний публично обвинил министра в создании коррупционной схемы, чтобы в обмен на победу на конкурсе публичных закупок компания А. Рибниковаса Sodziaus bustas реконструировала дом Я. Наркевича.



Предприниматель утверждает, что крестный отец его дочери Я. Наркевич предложил ему такую схему, обещая позднее вернуть деньги, однако заплачено лишь 8 тыс. литов, и политик остался должен около 400 тыс. литов (116 тыс. евро) за реконструкцию дома.



В четверг Я. Наркевич выразил удивление тем, что администратор банкротства Sodziaus bustsa, обнаруживший долг такого размера, не обратился в суд за взысканием средств, а передал права востребования долга.



"Мало того, что лицо, купившее долг, как публично сообщается – адвокат, (...) не требовало возврата якобы имеющегося долга более пяти лет", – отметил политик.



Министр утверждает, что получил требование уплатить долг от Валдаса Бивайниса. По его словам, это лицо в 2007 года вместе с консерваторами участвовало в муниципальных выборах.



Востребование упомянутого долга В. Бивайнис основывает на договоре о передаче права востребования долга от 5 февраля 2015 года.



Министр повторил, что против него ведется клеветническая кампания, и поэтому он не намерен уходить в отставку с поста министра транспорта.



Литовское радио и телевидение LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.



По данным Отдела журналистских расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять - в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).



Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.



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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ответственность министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича за обстоятельства реконструкции его дома должны оценивать правоохранительные органы.



Президент также заявил, что полностью доверяет своему советнику Дарюсу Кулешюсу, который направил бизнесмена Александраса Рибниковаса в правоохранительные органы – предприниматель предоставил Д. Кулешюсу информацию, которая позднее была опубликована и в СМИ, о том, что десять лет назад реконструировал дом Я. Наркевича в обмен на победу на конкурсах публичных закупок в Тракайском районе.



"Идет расследование Службы спецрасследований. Оно идет с марта месяца, к сожалению, я не могу сказать, когда оно завершится, ведь расследование еще не приблизилось к завершению. Но считаю, что мы должны двигаться по этому пути – прежде всего, позволить ведомствам, который отвечают за решения, принять эти решения, оценить, и тогда уже говорить о том, есть ли состав преступления, или нет", – сказал Г. Науседа.



"Если этот состав преступления будет доказан, я думаю, что мы будем говорить уже не о политической ответственности господина Наркевича", – добавил он.



Г. Науседа подтвердил, что А. Рибниковас обратился к его советнику Д. Кулешюсу, который "выполнил свою работу и направил человека туда, куда и должен был направить", то есть в правоохранительные органы. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, министр, клевета, ИАПЛ-СХС, Наркевич География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии