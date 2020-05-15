Загрузка... Заявление фракции ИАПЛ-СХС о кампании клеветы в отношении министра Я.Наркевича 🔊 Воспроизвести © l24 (фото М.Пашковской)



Парламентская фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) сегодня распространила заявление, которым отреагировала на кампанию клеветы в отношении министра транспорта и связи Ярослава Наркевича.



«Сегодня (14 мая - прим Обзор) портал LRT опубликовал провокационную статью «Расследование LRT. Министра преследуют подозрения, что за строительство дома рассчитался публичными конкурсами». Министр Я.Наркевич утверждает, что указанные в статье LRT утверждения являются ложными и клеветническими», - пишется в заявлении.



Парламентская фракция ИАПЛ-СХС указала, какие причины предопределили клеветническую кампанию, направленную против делегированного ИАПЛ-СХС министра транспорта и связи Я.Наркевича. Парламентская фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) сегодня распространила заявление, которым отреагировала на кампанию клеветы в отношении министра транспорта и связи Ярослава Наркевича.«Сегодня (14 мая - прим Обзор) портал LRT опубликовал провокационную статью «Расследование LRT. Министра преследуют подозрения, что за строительство дома рассчитался публичными конкурсами». Министр Я.Наркевич утверждает, что указанные в статье LRT утверждения являются ложными и клеветническими», - пишется в заявлении.Парламентская фракция ИАПЛ-СХС указала, какие причины предопределили клеветническую кампанию, направленную против делегированного ИАПЛ-СХС министра транспорта и связи Я.Наркевича. «Фракция ИАПЛ-СХС сожалеет, что LRT – государственный транслятор – распространяет не соответствующие действительности утверждения. Сегодняшний выпад против министра можно связать с опубликованными Министерством транспорта данными аудита о возможной растрате 100-миллионных государственных средств командой бывшего министра консерватора Рокаса Масюлиса путем проведения непрозрачных конкурсов в учреждениях, подведомственных министерству, особенно в АО «Литовские железные дороги» и «Почта Литвы». Тем самым LRT защищает возможные коррупционные схемы команды бывшего министра Рокаса Масюлиса», - заявила парламентская фракция ИАПЛ-СХС.



Фракция ИАПЛ-СХС сообщила, что, ища справедливости, министр обратился в соответствующие учреждения с просьбой наказать виновных.



«По поводу сегодняшней клеветы министр Ярослав Наркевич обратился в правовые учреждения с просьбой привлечь к уголовной ответственности недобросовестных журналистов и лидера консерваторов Г.Ландсбергиса, который также клевещет на него. В свою очередь парламентская фракция ИАПЛ-СХС приложит все усилия, чтобы материалы, переданные министром Я.Наркевичем на прошлой неделе в Генеральную прокуратуру, Службу спецрасследований и Службу расследований финансовых преступлений, о коррупционных решениях бывших министров транспорта и связи Элигиюса Масюлиса и Рокаса Масюлиса, а также об ущербе Литовскому государству, превышающем 100 млн. евро, достигли зала суда», - утверждается в сообщении.



Заявление от имени фракции подписала староста парламентской фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ванда Кравчонок. Загрузка... l24.lt Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: министр, клевета, ИАПЛ-СХС, Наркевич География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии