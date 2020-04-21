Администрация президента Литвы: МВФ не поддерживает регулирование цен 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Литовский президент Гитанас Науседа, который наложил вето на инициативу правительства регулировать цены во время кризиса, говорит, что планы регулирования цен не поддерживает и Международный валютный фонд (МВФ).



Офис президента в понедельник сообщил, что глава государства обсудил вопрос о регулировании цен по конференц-связи с главой миссии МВФ для Литвы Борхом Грасией.



"Представители МВФ сказали, что регулирование цен - инструмент, который не рекомендуется, так как он искажает баланс рыночной экономики, посылает неверные сигналы, обычно влечёт долгосрочное негативное влияние и на спрос товаров, и на функционирование всей экономики государства", - говорится в пресс-релизе президентского ведомства. Литовский президент Гитанас Науседа, который наложил вето на инициативу правительства регулировать цены во время кризиса, говорит, что планы регулирования цен не поддерживает и Международный валютный фонд (МВФ).Офис президента в понедельник сообщил, что глава государства обсудил вопрос о регулировании цен по конференц-связи с главой миссии МВФ для Литвы Борхом Грасией."Представители МВФ сказали, что регулирование цен - инструмент, который не рекомендуется, так как он искажает баланс рыночной экономики, посылает неверные сигналы, обычно влечёт долгосрочное негативное влияние и на спрос товаров, и на функционирование всей экономики государства", - говорится в пресс-релизе президентского ведомства. Г. Науседа в пятницу наложил вето на изменения в законах, которые предусматривают возможность для государства регулировать цены. В понедельник он намерен обсудить этот законопроект с представителями различных партий.



Президент утверждает, что регулирование цен может обусловить нехватку товаров и развитие чёрного рынка.



Кабмин полагает, что возможность регулировать цены в условиях экстремальной ситуации может послужить обузданию нечестных перекупщиков средств защиты в период эпидемии коронавируса.



На встрече Г. Науседы с представителями МВФ также обсуждались прогнозы развития литовской и мировой экономики, а также влияние коронавируса на развитие экономики региона.



Г. Науседа сказал, что распространение пандемии в Литве стабилизировалось, так что теперь приоритетом становится задействование экономических средств, выделенных Литве для облегчения её выхода из кризиса.



"Данные МВФ показывают, что кризис затронет нашу страну не так серьёзно, как в 2009 году, преимущественно это будет обусловлено членством в еврозоне, обеспечивающим более высокую финансовую стабильность и относительно низкую цену заимствований, а также хорошую экономическую ситуацию перед началом кризиса. Это позволит быстрее вернуться на уровень развития экономики, имевший мест до начала пандемии", - сказал президент для пресс-релиза. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: президент, цены, МВФ, контроль, Кабмин, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии