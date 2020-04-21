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Администрация президента Литвы: МВФ не поддерживает регулирование цен

Президент Литвы Гитанас Науседа


Литовский президент Гитанас Науседа, который наложил вето на инициативу правительства регулировать цены во время кризиса, говорит, что планы регулирования цен не поддерживает и Международный валютный фонд (МВФ).

Офис президента в понедельник сообщил, что глава государства обсудил вопрос о регулировании цен по конференц-связи с главой миссии МВФ для Литвы Борхом Грасией.

"Представители МВФ сказали, что регулирование цен - инструмент, который не рекомендуется, так как он искажает баланс рыночной экономики, посылает неверные сигналы, обычно влечёт долгосрочное негативное влияние и на спрос товаров, и на функционирование всей экономики государства", - говорится в пресс-релизе президентского ведомства.
Г. Науседа в пятницу наложил вето на изменения в законах, которые предусматривают возможность для государства регулировать цены. В понедельник он намерен обсудить этот законопроект с представителями различных партий.

Президент утверждает, что регулирование цен может обусловить нехватку товаров и развитие чёрного рынка.

Кабмин полагает, что возможность регулировать цены в условиях экстремальной ситуации может послужить обузданию нечестных перекупщиков средств защиты в период эпидемии коронавируса.

На встрече Г. Науседы с представителями МВФ также обсуждались прогнозы развития литовской и мировой экономики, а также влияние коронавируса на развитие экономики региона.

Г. Науседа сказал, что распространение пандемии в Литве стабилизировалось, так что теперь приоритетом становится задействование экономических средств, выделенных Литве для облегчения её выхода из кризиса.

"Данные МВФ показывают, что кризис затронет нашу страну не так серьёзно, как в 2009 году, преимущественно это будет обусловлено членством в еврозоне, обеспечивающим более высокую финансовую стабильность и относительно низкую цену заимствований, а также хорошую экономическую ситуацию перед началом кризиса. Это позволит быстрее вернуться на уровень развития экономики, имевший мест до начала пандемии", - сказал президент для пресс-релиза.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: президент, цены, МВФ, контроль, Кабмин, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 апреля, 13:30

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