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Про шпионов в сети и про танки на кладбище

Фото: "Обзор"




Вчера "Обзор" опубликовал информацию агентства BNS, в которой сообщалось, что широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, могут использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом.

Заявивший об этом вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза, вчера, в четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.
"Они были распространены и все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов", – сказал Э. Керза.

Среди примеров, которые должны подтвердить выводы, сделанные в упомянутом отчёте, приводился и такой:

Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе Батальона передового базирования НАТО.

В связи с этим "Обзор" хотел бы напомнить о публикации в популярном блоге вильнюсского профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА. Приводим её полностью:

Я ошарашен заголовком статьи «МИР ошарашен фейковой новостью: танки НАТО обвиняют в осквернении Каунасского еврейского кладбища» и компьютерной безграмотностью ее автора

Весть о том, что целый МИР (и ни каплей меньше!) ошарашен упомянутой фейковой новостью (оригинал: Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines)



я узнал из сообщения русской страницы сайта еврейской общины Литвы



Хотя я и еврей, но шокировать меня не так просто: привык докапываться до первоисточников. Сообщение военного корреспондента Delfi Вайдаса Сальджюнаса – не исключение.

Первым делом полез в ГУГЛ и прогуглил связку: «Каунас+еврейское кладбище+осквернение+танк+ НАТО». Сразу открылось



Иду по ссылке:



Увидев lzbltkauno.wordpress.com/2019/09/25/vokietijos-tankas-isniekino-zydu-kapines-kaune/ , сразу все понял: wordpress.com – платформа, на которой любой ВАСЯ ПУПКИН может в течение нескольких секунд бесплатно создать свой сайт:



Не надо быть полиглотом, чтобы сообразить, что фигурирующее в названии статьи слово Pasaulis (МИР) возникло из названия платформы wordpress.

И на десерт: давайте вместе найдем сведения о сайте news2.ru. Именно с этого сайта г-н Сальджюнас и почерпнул информацию, «шокировавшую евреев Литвы». Но, как я уже говорил, не меня!

Сделать это проще пареной репы: вставляем в поисковое окно ГУГЛа слова «сведения о сайте news2.ru» и идем по ссылке News 2.0 — Википедия:

«News2.ru — новостной сайт, наполнение которого осуществляется интернет-сообществом. Каждый зарегистрировавшийся участник может добавить новость, изображение или видео файл»

P.S. Хотел было создать сайт «Пинхос Фридберг – новый Папа Римский» и поместить на него статью г-на Сальджюнаса, да пожалел несколько секунд жизни.

P.P.S. Выражаю искреннее соболезнование редакции сайта еврейской общины Литвы, клюнувшей на такую мякину:

Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines

Time, Neglect, Disregard Responsible for Ruinous State of Jewish Cemetery in Kaunas, Not NATO Tanks from Germany

Фейк-ньюс об акте вандализма на Каунасском еврейском кладбище
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Каунас, нато, танк, еврейское кладбище, delfi, осквернение, фейк, кибербезопасность, фейковая новость, Сальджюнас
География: Литва, Каунас
статья прочитана 221 раз
добавлена сегодня, 17 апреля, 09:40

Комментарии

Гость
17 апреля, 11:09
#
+2
Опять все голословно. Скажите модель и фирму. А так лучше сходите к психологу.
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