Про шпионов в сети и про танки на кладбище

Заявивший об этом вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза, вчера, в четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.