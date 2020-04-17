Про шпионов в сети и про танки на кладбище

Вчера "Обзор" опубликовал информацию агентства BNS, в которой сообщалось, что широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, могут использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом.
Заявивший об этом вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза, вчера, в четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.
"Они были распространены и все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов", – сказал Э. Керза.
Среди примеров, которые должны подтвердить выводы, сделанные в упомянутом отчёте, приводился и такой:
Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе Батальона передового базирования НАТО.
В связи с этим "Обзор" хотел бы напомнить о публикации в популярном блоге вильнюсского профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА. Приводим её полностью:
Я ошарашен заголовком статьи «МИР ошарашен фейковой новостью: танки НАТО обвиняют в осквернении Каунасского еврейского кладбища» и компьютерной безграмотностью ее автора
Весть о том, что целый МИР (и ни каплей меньше!) ошарашен упомянутой фейковой новостью (оригинал: Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines)
я узнал из сообщения русской страницы сайта еврейской общины Литвы
Хотя я и еврей, но шокировать меня не так просто: привык докапываться до первоисточников. Сообщение военного корреспондента Delfi Вайдаса Сальджюнаса – не исключение.
Первым делом полез в ГУГЛ и прогуглил связку: «Каунас+еврейское кладбище+осквернение+танк+ НАТО». Сразу открылось
Иду по ссылке:
Увидев lzbltkauno.wordpress.com/2019/09/25/vokietijos-tankas-isniekino-zydu-kapines-kaune/ , сразу все понял: wordpress.com – платформа, на которой любой ВАСЯ ПУПКИН может в течение нескольких секунд бесплатно создать свой сайт:
Не надо быть полиглотом, чтобы сообразить, что фигурирующее в названии статьи слово Pasaulis (МИР) возникло из названия платформы wordpress.
И на десерт: давайте вместе найдем сведения о сайте news2.ru. Именно с этого сайта г-н Сальджюнас и почерпнул информацию, «шокировавшую евреев Литвы». Но, как я уже говорил, не меня!
Сделать это проще пареной репы: вставляем в поисковое окно ГУГЛа слова «сведения о сайте news2.ru» и идем по ссылке News 2.0 — Википедия:
«News2.ru — новостной сайт, наполнение которого осуществляется интернет-сообществом. Каждый зарегистрировавшийся участник может добавить новость, изображение или видео файл»
P.S. Хотел было создать сайт «Пинхос Фридберг – новый Папа Римский» и поместить на него статью г-на Сальджюнаса, да пожалел несколько секунд жизни.
P.P.S. Выражаю искреннее соболезнование редакции сайта еврейской общины Литвы, клюнувшей на такую мякину:
Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines
Time, Neglect, Disregard Responsible for Ruinous State of Jewish Cemetery in Kaunas, Not NATO Tanks from Germany
Фейк-ньюс об акте вандализма на Каунасском еврейском кладбище
Среди примеров, которые должны подтвердить выводы, сделанные в упомянутом отчёте, приводился и такой:
Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе Батальона передового базирования НАТО.
В связи с этим "Обзор" хотел бы напомнить о публикации в популярном блоге вильнюсского профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА. Приводим её полностью:
Я ошарашен заголовком статьи «МИР ошарашен фейковой новостью: танки НАТО обвиняют в осквернении Каунасского еврейского кладбища» и компьютерной безграмотностью ее автора
Весть о том, что целый МИР (и ни каплей меньше!) ошарашен упомянутой фейковой новостью (оригинал: Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines)
я узнал из сообщения русской страницы сайта еврейской общины Литвы
Хотя я и еврей, но шокировать меня не так просто: привык докапываться до первоисточников. Сообщение военного корреспондента Delfi Вайдаса Сальджюнаса – не исключение.
Первым делом полез в ГУГЛ и прогуглил связку: «Каунас+еврейское кладбище+осквернение+танк+ НАТО». Сразу открылось
Иду по ссылке:
Увидев lzbltkauno.wordpress.com/2019/09/25/vokietijos-tankas-isniekino-zydu-kapines-kaune/ , сразу все понял: wordpress.com – платформа, на которой любой ВАСЯ ПУПКИН может в течение нескольких секунд бесплатно создать свой сайт:
Не надо быть полиглотом, чтобы сообразить, что фигурирующее в названии статьи слово Pasaulis (МИР) возникло из названия платформы wordpress.
И на десерт: давайте вместе найдем сведения о сайте news2.ru. Именно с этого сайта г-н Сальджюнас и почерпнул информацию, «шокировавшую евреев Литвы». Но, как я уже говорил, не меня!
Сделать это проще пареной репы: вставляем в поисковое окно ГУГЛа слова «сведения о сайте news2.ru» и идем по ссылке News 2.0 — Википедия:
«News2.ru — новостной сайт, наполнение которого осуществляется интернет-сообществом. Каждый зарегистрировавшийся участник может добавить новость, изображение или видео файл»
P.S. Хотел было создать сайт «Пинхос Фридберг – новый Папа Римский» и поместить на него статью г-на Сальджюнаса, да пожалел несколько секунд жизни.
P.P.S. Выражаю искреннее соболезнование редакции сайта еврейской общины Литвы, клюнувшей на такую мякину:
Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines
Time, Neglect, Disregard Responsible for Ruinous State of Jewish Cemetery in Kaunas, Not NATO Tanks from Germany
Фейк-ньюс об акте вандализма на Каунасском еврейском кладбище