Шпионы в сети: Роутеры из Китая и РФ могут использоваться для шпионажа 🔊 Воспроизвести



Широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, могут использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом, заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза.



В четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, он обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.



"Они были распространены и все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов", – сказал Э. Керза. Широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, могут использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом, заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза.В четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, он обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России."Они были распространены и все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов", – сказал Э. Керза. По его словам, бизнес "поступил очень ответственно" и изъял эти продукты из торговли, однако население продолжает их использовать.



Директор НЦКБ Ритис Райнис сказал, что исследование, которое длилось несколько месяцев, показало, что в маршрутизаторах заранее были выполнены установки технических параметров поиска (DNS) с направлением услуги на находящиеся в России серверы. Это исследование, по его словам, заинтересовало и ведомства ЕС.



"Это ненормально и странно, никакой добавочной стоимости гражданам это не дает, потоки идут на станции, находящиеся в Российской Федерации, поэтому растет опоздание, возникают неудобства, хотя наши поставщики интернета обладают так называемыми серверами DNS cashe, которые все время предоставляют потребителям", – сказал Р. Райнис.



Э. Керза акцентировал, что ЕС реагировал на ситуацию, когда оборудование, произведенное в Тайване, Китае или России не отвечало требованиям безопасности, было указано подготовить схемы сертификации, то есть для любого прибора, подключаемого к интернету, должно выдавать сертификат какое-либо государство ЕС, чтобы он использовался для продажи в сообществе.



По словам Э. Керзы, около 90% используемых в Литве беспроводных роутеров произведены в Китае или в Тайване.



"А как мы установили, хотя они и должны были быть произведены в Тайване, на самом деле они произведены в России", – утверждает вице-министр.



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Количество гибридных дезинформационных и кибернетических атак в Литве увеличивается, выпады становятся и более дерзкими, и более прогрессивными – для борьбы с ними выделяются большие ресурсы и силы, говорится в годовом отчете о состоянии национальной кибербезопасности.



По данным литовской армии, в прошлом году уровень интенсивности дезинформации в Литве по своему объему и содержанию был таким же, как в предыдущие годы, однако увеличилось количество гибридных инцидентов. Они состоят из кибернетической и информационных частей, их целью являются взломы, распространение вредительских программ и ложной информации.



В прошлом году было установлено 2,8 тыс. случаев распространения недружественной по отношению к Литве информации, четверть из них – в сфере защиты конституционных оснований.



"Следует подчеркнуть, что количество случаев такой деятельности в прошлом году выросло на 15%. Государственность, независимость Литвы, ее демократические институты в последние несколько лет становились одной из важнейших мишеней недружественных СМИ", – говорится в отчете.



Эти атаки, по словам экспертов, отличались более прогрессивными техническими решениями и оформлением содержания, более сложным операционным действием. А для выполнения выпадов выделялись большие, чем обычно информационные, технологические и физические мощности.



"Основным субъектов дезинформации оставались контролируемые Кремлем средства массовой информации, публиковавшие и распространявшие информацию, не отвечающую положениям закона об информировании общественности Литовской Республики", – утверждают авторы документа.



По их словам, формировался образ Литвы как враждебного и ненадежного государства. Не брезговали и содержанием, которое поощряет к войне и национальной ненависти.



Использовались и элементы обмана и конструирования непрозрачного содержания: фальсифицировали факты, намерено искажали высказывания, комментарии публичных лиц или пресс-релизы, с помощью видеоредактирования фабриковали видеоматериалы, прикрываясь другими ведомствами или лицами.



"Одна из наиболее ярких информационных кибератак была осуществлена против журналиста delfi.lt, когда прикрываясь его именем, были разосланы запросы ведомствам Литвы и зарубежных государств, а также порталам новостей с сообщением о мнимых нарушениях общественного порядка союзниками НАТО в Литве", – утверждают эксперты.



Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе Батальона передового базирования НАТО.



Также упоминаются и осуществленные в прошлом году атаки против руководства Минобороны Литвы, когда распространялись ложные сообщения о крупной взятке министра со стороны американских должностных лиц.



Во время этой атаки хакеры разместили на нескольких сайтах дискредитирующее министра содержание, также были созданы ссылки на специально смакетированную для этого случая страницу, имитировавшую сайт Службы спецрасследований Литвы, на которой было размещено сообщение, подтверждавшее ложную информацию. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, безопасность, Китай, ученые, шпионаж, роутер, ограничения География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии