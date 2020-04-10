Литва предлагает создать комитет вице-министров по Rail Baltica 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что строительство странами Балтии железной дороги европейской колеи Rail Baltica идёт не всегда гладко, Литва предлагает создать надзорный комитет из трёх вице-министров ответственных министерств.



Министерство транспорта и коммуникаций Литвы утверждает, что это следует сделать с целью обеспечения чёткой ответственности управления проектом. Стратегический контроль над проектов и решения по управлению и реализацией проекта перешли бы в компетенцию государств.



Как отмечает литовского Минтранспорта, в условиях продолжающейся дискуссии трёх стран Балтии о модели реализации проекта Литва предлагает не отклоняться от главной цели - своевременной реализации проекта.



"Мы согласны, что нужно оптимизировать модель управления Rail Baltica, чтобы она была эффективнее. Мы готовы объявить процедуры закупок по строительству железнодорожной линии от Каунаса в направлении границы Латвии уже вскоре, а начать строительные работы в 2021 году", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич. Министерство транспорта и коммуникаций Литвы утверждает, что это следует сделать с целью обеспечения чёткой ответственности управления проектом. Стратегический контроль над проектов и решения по управлению и реализацией проекта перешли бы в компетенцию государств.Как отмечает литовского Минтранспорта, в условиях продолжающейся дискуссии трёх стран Балтии о модели реализации проекта Литва предлагает не отклоняться от главной цели - своевременной реализации проекта."Мы согласны, что нужно оптимизировать модель управления Rail Baltica, чтобы она была эффективнее. Мы готовы объявить процедуры закупок по строительству железнодорожной линии от Каунаса в направлении границы Латвии уже вскоре, а начать строительные работы в 2021 году", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич.



Раньше говорилось, что Rail Baltica свяжет не только страны Балтии, но дотянется и до Варшавы и Берлина(с одной стороны), и даже, возможно, до Хельсинки (с другой). На первом этапе проекта раздавались голоса и тех, кто предлагал включить в проект ещё и Санкт-Петербург, чтобы повысить экономическую выгоду проекта, но потом, после решения Запада примерно наказать непослушную Россию, об этом перестали вспоминать.



В последние годы представители проекта напоминают о нём всё больше "сообщениями из будущего". Так, год назад было представлено



А в начале нынешнего, 2020 года, BNS, сообщая об аудите проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, в спешке допускает сразу







А ровно год назад, в апреле 2019 года, в Вильнюсе прошёл «глобальный» форум «Rail Baltica Global Forum 2019», где, в частности, прозвучало



Тогда же народ увлечённо обсуждал обнародованные цены на будущий проезд в будущих вагонах транснациональной магистрали."Обзор" тогда обращал внимание на то, что заявленные цены будущих билетов из Вильнюса в Ригу - 38 евро - и из Вильнюса в Таллин - 75 евро значительно выше цен на авиабилеты. Так, «air Baltic» год назад предлагал слетать из Вильнюса в Таллин В рамках проекта, как напоминает BNS, от Таллина до литовско-польской границы будет проложена железная дорога европейского стандарта (1435 мм). Протяженность её составит 870 км, проложить железную дорогу планируется до 2026 года.Раньше говорилось, что Rail Baltica свяжет не только страны Балтии, но дотянется и до Варшавы и Берлина(с одной стороны), и даже, возможно, до Хельсинки (с другой). На первом этапе проекта раздавались голоса и тех, кто предлагал включить в проект ещё и Санкт-Петербург, чтобы повысить экономическую выгоду проекта, но потом, после решения Запада примерно наказать непослушную Россию, об этом перестали вспоминать.В последние годы представители проекта напоминают о нём всё больше "сообщениями из будущего". Так, год назад было представлено расписание поездов Rail Baltica с 2026 года до ...20560-го.А в начале нынешнего, 2020 года, BNS, сообщая об аудите проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, в спешке допускает сразу несколько милых опечаток и неточностей А ровно год назад, в апреле 2019 года, в Вильнюсе прошёл «глобальный» форум «Rail Baltica Global Forum 2019», где, в частности, прозвучало заявление тогдашнего литовского министра сообщений Рокаса Масюлиса о том, что проектируемая железнодорожная магистраль имеет приоритетное стратегическое значение для национальной безопасности страны и военной мобильности во всём регионе Балтийского моря.Тогда же народ увлечённо обсуждал обнародованные цены на будущий проезд в будущих вагонах транснациональной магистрали."Обзор" тогда обращал внимание на то, что заявленные цены будущих билетов из Вильнюса в Ригу - 38 евро - и из Вильнюса в Таллин - 75 евро значительно выше цен на авиабилеты. Так, «air Baltic» год назад предлагал слетать из Вильнюса в Таллин всего за 47 евро! Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, расписание, билеты, пути, укладка — статья прочитана 185 раз Комментарии