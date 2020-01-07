Риск очепятки 🔊 Воспроизвести



Сегодня информационное агентство BNS опубликовало очередное сообщение о транснациональной железнодорожной магистрали, в которое вкралось несколько "очепяток". Поскольку современный темп жизни требует от работников СМИ не просто скоростей, а чрезвычайно высоких скоростей, что в результате порой приводит к весьма любопытным опечаткам.



Но "Обзор" предлагает не судить коллег строго, поскольку и сам иной раз оказывается в такой же ситуации.



А пока не в качестве официальной информации, а в качестве небольшого развлечения, пока BNS не поправил данный текст, приводим первоначальный вариант заметки.



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Возникает риск своевременной реализации Rail Baltica – аудит



ВИЛЬНЮС, 7 января, BNS – Аудит проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, проеденный латвийскими, литовскими и эстонскими специалистами, установил недостатки в управлении реализацией проекта, по причине которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятности того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2016 года. Сегодня информационное агентство BNS опубликовало очередное сообщение о транснациональной железнодорожной магистрали, в которое вкралось несколько "очепяток". Поскольку современный темп жизни требует от работников СМИ не просто скоростей, а чрезвычайно высоких скоростей, что в результате порой приводит к весьма любопытным опечаткам.Но "Обзор" предлагает не судить коллег строго, поскольку и сам иной раз оказывается в такой же ситуации.А пока не в качестве официальной информации, а в качестве небольшого развлечения, пока BNS не поправил данный текст, приводим первоначальный вариант заметки.* * *ВИЛЬНЮС, 7 января, BNS – Аудит проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, проеденный латвийскими, литовскими и эстонскими специалистами, установил недостатки в управлении реализацией проекта, по причине которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятности того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2016 года. В сообщении литовского Госконтроля говорится, что управляющим проектом до сих пор не удается придерживаться оговоренного графика и предусмотренного бюджета. По сообщению ведомства, в среднем есть отставание на полтора года.



Совместное литовко-латвийско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты действия, которые бы помогли добиться изменений, в сферах, названных аудиторами.



По словам временного главы RB Rail Агниса Дриксны, есть цель своевременной реализации проекта.



"В аудите акцентируются риски графика и бюджета, однако наша цель – завершить проект в 2026-ом. Мы назвали необходимые для этого условия, включая и лучшее принятие решений в процессе проектировки и строительства, а также своевременное выделение финансирования. Если эти условия будут реализованы эффективно, то проект Rail Baltica будет завершен в срок", – отметил в пресс-релизе А. Дриксна.



Планируется, что Rail Baltica с 2026 года соединит Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Ширина этой колеи будет европейского стандарта (1435 мм), по ней будут ездить электропоезда, перевозя пассажиров и грузы. Протяженность этой железной дороги составит 870 километров. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Rail Baltica, опечатка — статья прочитана 75 раз Комментарии