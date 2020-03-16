Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук 🔊 Воспроизвести







Пинхос ФРИДБЕРГ,



габил. д-р, профессор



Источник: lzb.lt



Стандартное предисловие



Текст этой заметки существует на трех языках – русском, литовском и английском. Ни один из них мне не удалось опубликовать в крупных СМИ демократической Литвы.



Любознательный читатель вправе задать вопрос: «Как вы думаете, почему?»



И я отвечу:



Наверно, «Голый факт» подавать нельзя!



Наверно, его следовало обернуть в «подушку безопасности», каковой является слово «ВОЗМОЖНО» (лит. GALIMAI). Текст этой заметки существует на трех языках – русском, литовском и английском. Ни один из них мне не удалось опубликовать в крупных СМИ демократической Литвы.Любознательный читатель вправе задать вопрос: «Как вы думаете, почему?»И я отвечу:Наверно, «Голый факт» подавать нельзя!Наверно, его следовало обернуть в «подушку безопасности», каковой является слово «ВОЗМОЖНО» (лит. GALIMAI).



20 февраля я отправил литовскую версию заметки в Президентуру, после чего позвонил и попросил ознакомить с ней Его Превосходительство. Мне было обещано, что моя просьба будет передана Канцлеру и советнику Президента.



Описанная история не первая: подобная имела место и с моей



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Никакой политики, фиксирую только голый факт.



«Случайно»



«1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984–1987 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos KP veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.), humanitarinių mokslų daktaras».



Перевод: В 1981-ом окончил Вильнюсский университет. [Отработал по направлению 3 года]. В 1984-1987 годах обучался в аспирантуре этого университета. В 1987-м – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КП [Коммунистической партии] Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980)», доктор гуманитарных наук.



Если верить ВИКИ,



никакой другой диссертации профессор Гумуляускас не защищал! Поэтому очень захотелось понять,



каким образом диссертация, восхваляющая деятельность КПСС, была признана достойной степени доктора гуманитарных наук Независимой Литвы?



Дополнительные вопросы:



– на какой кафедре писалась диссертация;



– точное название специальности, по которой она защищалась;



– фамилии оппонентов;



– цель и задачи исследования;



– публикации, в которых изложены основные положения.



Ответы на них я нашел в профессорском читальном зале библиотеки Вильнюсского университета. Привожу фотокопии нескольких страниц автореферата диссертации:







Специальность «История КПСС»











Работа выполнена на кафедре истории КПСС.



Первый официальный оппонент – проф. Миколас Бурокявичюс*.











Цель и задачи исследования.



Главная цель диссертационной работы –



комплексный анализ деятельности Компартии Литвы



по развитию театрального искусства в республике (1966 – 1980)











Главный научный труд:



Деятельность КП Литвы по усилению связей



с трудящимися республики



P.S. Хотелось бы понять, каким образом истинные патриоты современной Литвы не заметили этот уникальный факт?



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* Бурокявичюс, Миколас Мартинович







печатается по просьбе автора От редакции русской страницы сайта lzb.lt: печатается по просьбе автора Наверно, употреби я слова «ВОЗМОЖНО голый факт», заметка, возможно, была бы напечатана.20 февраля я отправил литовскую версию заметки в Президентуру, после чего позвонил и попросил ознакомить с ней Его Превосходительство. Мне было обещано, что моя просьба будет передана Канцлеру и советнику Президента.Описанная история не первая: подобная имела место и с моей статьей «Спасённая Раманаускасом-Ванагасом еврейка»… «чего доброго, не еврейка».Никакой политики, фиксирую только голый факт.«Случайно» обнаружил в ВИКИ биографию профессора Арунаса Гумуляускаса. Внимание привлекли слова:В 1981-ом окончил Вильнюсский университет. [Отработал по направлению 3 года]. В 1984-1987 годах обучался в аспирантуре этого университета. В 1987-м – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КП [Коммунистической партии] Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980)», доктор гуманитарных наук.Если верить ВИКИ,Поэтому очень захотелось понять,Дополнительные вопросы:– на какой кафедре писалась диссертация;– точное название специальности, по которой она защищалась;– фамилии оппонентов;– цель и задачи исследования;– публикации, в которых изложены основные положения.Ответы на них я нашел в профессорском читальном зале библиотеки Вильнюсского университета. Привожу фотокопии нескольких страниц автореферата диссертации:Хотелось бы понять, каким образом истинные патриоты современной Литвы не заметили этот уникальный факт?--------------------- Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: профессор, Пинхос Фридберг, Арунас Гумуляускас, «Аллилуйя КПСС» — статья прочитана 169 раз Комментарии