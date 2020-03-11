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Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции



Правительство Литвы во вторник приняло решение выделить помощь Греции.

Как сообщает кабмин, помощь выделяется в связи с просьбой Греции о гуманитарной помощи и с целью способствовать урегулированию последствий миграционного кризиса в Европе.

В Грецию намечается отправить палатки, кровати, спальные мешки, подушки и обувь общей стоимостью 79,6 тыс. евро, а также выделить 50 тыс. евро финансовой помощи из средств правительственного резерва для ликвидации гуманитарного кризиса в Греции.
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BNS
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: беженцы, помощь, Греция, евросоюз, Турция
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 марта, 11:20

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