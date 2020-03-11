|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции
Правительство Литвы во вторник приняло решение выделить помощь Греции.
Как сообщает кабмин, помощь выделяется в связи с просьбой Греции о гуманитарной помощи и с целью способствовать урегулированию последствий миграционного кризиса в Европе.
В Грецию намечается отправить палатки, кровати, спальные мешки, подушки и обувь общей стоимостью 79,6 тыс. евро, а также выделить 50 тыс. евро финансовой помощи из средств правительственного резерва для ликвидации гуманитарного кризиса в Греции.
Загрузка...
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|