Загрузка... Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы во вторник приняло решение выделить помощь Греции.



Как сообщает кабмин, помощь выделяется в связи с просьбой Греции о гуманитарной помощи и с целью способствовать урегулированию последствий миграционного кризиса в Европе.



В Грецию намечается отправить палатки, кровати, спальные мешки, подушки и обувь общей стоимостью 79,6 тыс. евро, а также выделить 50 тыс. евро финансовой помощи из средств правительственного резерва для ликвидации гуманитарного кризиса в Греции. Правительство Литвы во вторник приняло решение выделить помощь Греции.Как сообщает кабмин, помощь выделяется в связи с просьбой Греции о гуманитарной помощи и с целью способствовать урегулированию последствий миграционного кризиса в Европе.В Грецию намечается отправить палатки, кровати, спальные мешки, подушки и обувь общей стоимостью 79,6 тыс. евро, а также выделить 50 тыс. евро финансовой помощи из средств правительственного резерва для ликвидации гуманитарного кризиса в Греции. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: беженцы, помощь, Греция, евросоюз, Турция География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии