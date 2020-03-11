Фальшивая «солидарность» 🔊 Воспроизвести



Страны ЕС объединяются против прибывающих беженцев, отказываясь соблюдать права человека



Второго марта греческое правительство объявило, что приостанавливает на месяц прием заявлений о получении статуса беженца. Эта мера стала ответом на чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся после прибытия тысяч беженцев на греко-турецкую границу во Фракии и решения Греции закрыть границу с Турцией.



С этого момента начался театр абсурда. Министр внутренних дел Турции заявил, что греческое решение было «незаконным и постыдным». При этом Турция ратифицировала Женевскую конвенцию, где прописано географическое ограничение, согласно которому подавать ходатайства о получении убежища разрешается только европейцам. Именно поэтому мировое сообщество защитников прав человека бескомпромиссно отвергло двустороннее Соглашение между ЕС и Турцией, подписанное в марте 2016 года. Турция по определению не является достаточно «безопасным третьим государством» для неевропейских просителей убежища. Второго марта греческое правительство объявило, что приостанавливает на месяц прием заявлений о получении статуса беженца. Эта мера стала ответом на чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся после прибытия тысяч беженцев на греко-турецкую границу во Фракии и решения Греции закрыть границу с Турцией.С этого момента начался театр абсурда. Министр внутренних дел Турции заявил, что греческое решение было «незаконным и постыдным». При этом Турция ратифицировала Женевскую конвенцию, где прописано географическое ограничение, согласно которому подавать ходатайства о получении убежища разрешается только европейцам. Именно поэтому мировое сообщество защитников прав человека бескомпромиссно отвергло двустороннее Соглашение между ЕС и Турцией, подписанное в марте 2016 года. Турция по определению не является достаточно «безопасным третьим государством» для неевропейских просителей убежища.



Положение дел еще больше осложняется тем, что та же самая страна – Турция – принимает более 4 млн беженцев и мигрантов. В такой сложной реальности нет невиновных. Турецкий президент Эрдоган последовательно использует миграционные потоки как ответную меру, которая оказывает давление на ЕС и дестабилизирует ситуацию в Греции. Он осуществляют эту политику без оглядки на то, что Турция рискует превратиться в государство, несущее угрозу для международной безопасности.



В этой безрадостной ситуации именно Совет ООН по правам человека стоит на защите общепринятых международных норм в данной сфере



И все же тот бесспорный факт, что Эрдоган ведет макиавеллистическую игру за счет перенаправления людей к греческим границам, не должен привести к ситуации, когда эти лица вынужденно останутся без какой-либо международной защиты. У людей есть неотъемлемое право «постучать в дверь» любого государства в поисках защиты, независимо от того, сами они добрались к порогу упомянутой двери или кто-то им в этом помог. На этом держится весь принцип «запрета на насильственное возвращение».



В то же время ответная реакция греческого правительства привела к серьезным нарушениям в сфере прав человека: речь идет о приостановке действия Женевской конвенции – как следствие, приостановки реализации права на прошение политического убежища. В основе этого допущения лежит разграничение между тем, что воспринималось как гуманитарный кризис в 2015 году, и тем, что сейчас воспринимается как четко спланированная турецкая попытка пошантажировать Грецию тысячами беженцев и мигрантов, подтягиваемых к границам ЕС. Примечательно, что даже Алексис Ципрас, лидер левой партии СИРИЗА, поддерживает это разграничение.



В такой безрадостной ситуации именно Совет ООН по правам человека стоит на защите общепринятых международных норм в данной сфере. Как сообщает греческое правительство, юридическое обоснование принятого им решения проистекает из статьи 78(3) Договора о функционировании Европейского союза, где речь идет о чрезвычайных ситуациях на внешних границах. Однако, как отмечает Совет ООН по правам человека, невозможно приостановить реализацию международно признанного права на поиск убежища, а также реализацию упомянутого выше принципа «запрета на насильственное возвращение».



Европейский союз умудрился обойти Грецию и Турцию в этом соревновании по антигуманизму и цинизму. «Текущая ситуация на нашей границе – это не только проблема Греции, это ответственность Европы как единого целого», – подчеркнула 3 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после поездки на греко-турецкую границу. ЕС готов любой ценой останавливать попытки нелегального проникновения на свою территорию.



Мы достигли той точки, где раскол между своими и чужими трансформируется во внутренний раскол греческого общества



Европоведы, склонные безоговорочно восторгаться всем с печатью «европейский», вынуждены столкнуться с новой реальностью, в которой ЕС поощряет одно из своих государств-членов не за гарантирование, а за откровенное нарушение общепринятой международной нормы в области прав человека.



Сам термин «солидарность» приобретает довольно оригинальный, грязный оттенок. Это не «солидарность» с благой целью защитить отдельных людей от гонений, а «солидарность» для защиты государств от отдельных людей, которые подвергаются гонениям под предлогом неправомерного поведения третьего государства. Греция получает вознаграждение – в символической или финансовой форме – за роль сторожевой собаки, охраняющей европейское подворье.



Излишне говорить, что ни Греция, ни Турция не являются тут главными виновниками – несмотря на сопутствующую ответственность этих стран за подрыв верховенства права. Главным зачинщиком является ЕС – целый союз государств с совокупным населением в полмиллиарда человек, который в 2015 году банальный кризис принятия людей на своей территории окрестил «кризисом беженцев», прикрывая тем самым свое нежелание принимать более миллиона новоприбывших лиц (за исключением Германии и Швеции, по крайней мере, в 2015-2016 годах). Сегодня как никогда очевидно, что ЕС не стремится защищать беженцев. Его единственная цель заключается в защите от беженцев самого себя – если необходимо, то любыми средствами. Это постыдная страница в современной европейской истории.



Но это еще только цветочки. В Греции вновь расцветают самосуд, расизм и ксенофонбия. Ненависть раскалывает греческое общество и ставит под вопрос с таким огромным трудом установленное национальное единство страны, которая только начала восстанавливаться после затяжного и всеохватывающего кризиса. Местные власти на о. Лесбос уже установили контрольно-пропускные пункты по линии административно-хозяйственных границ с тем муниципалитетом, куда прибывают мигранты и беженцы. Это тот же остров, который еще четыре года назад был образцом солидарности в отношении прибывающих беженцев. Теперь он раскалывается на две части.



В Греции возникла беспрецедентная ситуация, когда активистов правозащитного движения рассматривают либо как наивных жертв беспринципного турецкого шантажа, либо – при наихудших раскладах – как засланных казачков. Мы достигли той точки, где раскол между своими и чужими трансформируется во внутренний раскол греческого общества. В таких условиях, если мы оставим все как есть, границы неравноправия будут перекроены на новый лад и под угрозой окажутся не только общепринятые нормы в области прав человека.



Автор: Димитрис Кристопоулос (Dimitris Christopoulos) является профессором кафедры политологии и истории в афинском университете «Пантеон» (Panteion University) и бывшим президентом Международной федерации по правам человека (International Federation for Human Rights) для Как показали последующие события, Европейский союз поддерживает Грецию в ее решении приостановить действие Женевской конвенции. Или, по крайней мере, занимает молчаливую и безразличную позицию. Возникает парадокс: ЕС, самопровозглашенный оплот защиты прав человека во всем мире, выразил солидарность с одним из своих государств-членов в вопросе приостановки действия Женевской конвенции от 1951 года. Вдобавок ко всему Женевскую конвенцию называет «постыдным» документом Турция – страна, которая де-факто не соблюдает положений данной конвенции.Положение дел еще больше осложняется тем, что та же самая страна – Турция – принимает более 4 млн беженцев и мигрантов. В такой сложной реальности нет невиновных. Турецкий президент Эрдоган последовательно использует миграционные потоки как ответную меру, которая оказывает давление на ЕС и дестабилизирует ситуацию в Греции. Он осуществляют эту политику без оглядки на то, что Турция рискует превратиться в государство, несущее угрозу для международной безопасности.И все же тот бесспорный факт, что Эрдоган ведет макиавеллистическую игру за счет перенаправления людей к греческим границам, не должен привести к ситуации, когда эти лица вынужденно останутся без какой-либо международной защиты. У людей есть неотъемлемое право «постучать в дверь» любого государства в поисках защиты, независимо от того, сами они добрались к порогу упомянутой двери или кто-то им в этом помог. На этом держится весь принцип «запрета на насильственное возвращение».В то же время ответная реакция греческого правительства привела к серьезным нарушениям в сфере прав человека: речь идет о приостановке действия Женевской конвенции – как следствие, приостановки реализации права на прошение политического убежища. В основе этого допущения лежит разграничение между тем, что воспринималось как гуманитарный кризис в 2015 году, и тем, что сейчас воспринимается как четко спланированная турецкая попытка пошантажировать Грецию тысячами беженцев и мигрантов, подтягиваемых к границам ЕС. Примечательно, что даже Алексис Ципрас, лидер левой партии СИРИЗА, поддерживает это разграничение.В такой безрадостной ситуации именно Совет ООН по правам человека стоит на защите общепринятых международных норм в данной сфере. Как сообщает греческое правительство, юридическое обоснование принятого им решения проистекает из статьи 78(3) Договора о функционировании Европейского союза, где речь идет о чрезвычайных ситуациях на внешних границах. Однако, как отмечает Совет ООН по правам человека, невозможно приостановить реализацию международно признанного права на поиск убежища, а также реализацию упомянутого выше принципа «запрета на насильственное возвращение».Европейский союз умудрился обойти Грецию и Турцию в этом соревновании по антигуманизму и цинизму. «Текущая ситуация на нашей границе – это не только проблема Греции, это ответственность Европы как единого целого», – подчеркнула 3 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после поездки на греко-турецкую границу. ЕС готов любой ценой останавливать попытки нелегального проникновения на свою территорию.Европоведы, склонные безоговорочно восторгаться всем с печатью «европейский», вынуждены столкнуться с новой реальностью, в которой ЕС поощряет одно из своих государств-членов не за гарантирование, а за откровенное нарушение общепринятой международной нормы в области прав человека.Сам термин «солидарность» приобретает довольно оригинальный, грязный оттенок. Это не «солидарность» с благой целью защитить отдельных людей от гонений, а «солидарность» для защиты государств от отдельных людей, которые подвергаются гонениям под предлогом неправомерного поведения третьего государства. Греция получает вознаграждение – в символической или финансовой форме – за роль сторожевой собаки, охраняющей европейское подворье.Излишне говорить, что ни Греция, ни Турция не являются тут главными виновниками – несмотря на сопутствующую ответственность этих стран за подрыв верховенства права. Главным зачинщиком является ЕС – целый союз государств с совокупным населением в полмиллиарда человек, который в 2015 году банальный кризис принятия людей на своей территории окрестил «кризисом беженцев», прикрывая тем самым свое нежелание принимать более миллиона новоприбывших лиц (за исключением Германии и Швеции, по крайней мере, в 2015-2016 годах). Сегодня как никогда очевидно, что ЕС не стремится защищать беженцев. Его единственная цель заключается в защите от беженцев самого себя – если необходимо, то любыми средствами. Это постыдная страница в современной европейской истории.Но это еще только цветочки. В Греции вновь расцветают самосуд, расизм и ксенофонбия. Ненависть раскалывает греческое общество и ставит под вопрос с таким огромным трудом установленное национальное единство страны, которая только начала восстанавливаться после затяжного и всеохватывающего кризиса. Местные власти на о. Лесбос уже установили контрольно-пропускные пункты по линии административно-хозяйственных границ с тем муниципалитетом, куда прибывают мигранты и беженцы. Это тот же остров, который еще четыре года назад был образцом солидарности в отношении прибывающих беженцев. Теперь он раскалывается на две части.В Греции возникла беспрецедентная ситуация, когда активистов правозащитного движения рассматривают либо как наивных жертв беспринципного турецкого шантажа, либо – при наихудших раскладах – как засланных казачков. Мы достигли той точки, где раскол между своими и чужими трансформируется во внутренний раскол греческого общества. В таких условиях, если мы оставим все как есть, границы неравноправия будут перекроены на новый лад и под угрозой окажутся не только общепринятые нормы в области прав человека.для IPG ipg-journal.io Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: беженцы, помощь, Греция, евросоюз, Турция — статья прочитана 162 раза Комментарии