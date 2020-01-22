ГКСЭ: Я. Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных учреждений /дополнено/ 🔊 Воспроизвести министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич



Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий, констатировала в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).



ГКСЭ также прекратила расследование на предмет ненадлежащего декларирования осуществляемой женой министра аренды недвижимости, а также относительно того, что Я. Наркевич не указал, что является главой Тракайского отделения Союза поляков Литвы.



Сам Я. Наркевич говорит, что нарушение незначительное и намерен рассмотреть возможность обжалования решения в суде.



Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы. Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий, констатировала в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).ГКСЭ также прекратила расследование на предмет ненадлежащего декларирования осуществляемой женой министра аренды недвижимости, а также относительно того, что Я. Наркевич не указал, что является главой Тракайского отделения Союза поляков Литвы.Сам Я. Наркевич говорит, что нарушение незначительное и намерен рассмотреть возможность обжалования решения в суде.Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы. Старший советник Отдела расследований ГКСЭ Юргита Юркене на заседании сказала, что закон не позволяет государственным служащим принимать подарки, если из-за них может возникнуть конфликт интересов.



Между тем министр транспорта связан с Дирекцией автомобильных дорог Литвы и Клайпедским портом не только "связями управления и контроля, но и служебного подчинения", поэтому перед Я. Наркевичем раньше или позже встанет необходимость принятия связанных с учреждениями и предприятиями решений, сказала специалист комиссии.



"Это действие (принятие решений), разумеется, является частью служебных обязанностей, однако если иметь в виду, что решения будут приняты в отношении дарителей, то это вызывает сомнения относительно действий министра в ситуации конфликта интересов", – сказала Ю. Юркене.



"Это обстоятельство должно определить решение министра отказаться от такого подарка со стороны подчиненных субъектов", – добавила она.



Президент Гитанас Науседа не раз призывал министра транспорта уйти в отставку, однако тот не намерен это делать и после решения ГКСЭ, потому что, по словам Я. Наркевича, установленное нарушение является незначительным.



"Я считаю, что это не тот масштаб, потому что я принял бы другое решение", – сказал журналистам Я. Наркевич.



Он рассмотрит возможность обжалования решения ГКСЭ в суде.



Министр стоит на позиции, что обеды с руководством подчиненных учреждений или предприятий были рабочими встречами, а целью оплаченных счетов не было добиться его благосклонности.



"Наверное, речь не идет о том, что есть возможность меня подкупить за 10 или 70 евро. Я абсолютно неподкупен", – сказал министр транспорта.



Его предшественник Рокас Масюлис в прошлом году тоже дважды обедал за счет действующих в транспортном секторе госпредприятий, писали ранее СМИ.



ГКСЭ решила прекратить расследование относительно того, что Я. Наркевич ненадлежащим образом декларировал индивидуальную деятельность жены, которая сдает в аренду недвижимость. Комиссия мотивирует решение тем, что вступивший в этом году в силу Закон о согласовании на государственной службе общественных и частных интересов обязывает декларировать только те данные, которые могут вызвать конфликт интересов.



Комиссия также прекратила расследование о том, что Я. Наркевич не указал, что является главой Тракайского отделения Союза поляков Литвы. Как полагает ГКСЭ, это отделение не является юридическим лицом.



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Решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) Литвы о том, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий, не является основанием для его ухода с поста, заявил лидер правящих "аграриев".



"По этой причине ему уходить точно не нужно", – заявил в среду BNS Рамунас Карбаускис.



По его словам, нельзя наказывать министра за то, что он руководствовался действовавшей до сих пор практикой.



"Вины министра никак не может быть, поскольку таковой была практика (когда за рабочий обед платят подчиненные компании – BNS). При Рокасе Масюлисе это было нормально, повседневно, и никогда не возникали вопросы", – сказал староста фракции Союза "крестьян" и "зеленых".



По его словам, решение ГКСЭ может привести к изменению практики оплаты обедов



"Поэтому такое решение нужно. Оно поясняет, как нужно поступать, но обвинять министра в том, что он так поступал до сих пор, это недоразумение", – сказал Р. Карбаускис.



Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы.



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В связи с тем, что в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы решила, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий, администрация президента заявила, что министр должен быть словно двигатель, а сейчас он словно якорь.



"Министр должен быть словно двигатель, способствующий прорыву в этих важных для всей экономики страны сферах. К сожалению, уже несколько месяцев он словно якорь", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.



Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы.



Администрация президента заявляет, что решение страж этики еще раз подтвердило, что Я. Наркевич не подходит для этой должности.



"Президент изложил свою позицию, министр и премьер ее хорошо знают: к политикам должны применяться высокие стандарты этики, морали, прозрачности", – сказал пресс-секретарь президента.



"О них президент говорит уже несколько месяцев, поэтому решение ГКСЭ важно, однако еще важнее то, что сложившаяся ситуация не позволяет решать важные для государства вопросы в сфере путей сообщения", – сказал он.



По словам А. Бубнялиса, у госпочты Lietuvos pastas все еще нет независимых членов правления, Клайпедский порт работает без руководителя, также сокращается бюджет асфальтирования дорого, а этот год важен в свете предстоящей финансовой перспективы.



"Президент уже не раз говорил, что сейчас рычаги в руках у премьера, поэтому президент надеется на принципиальные решения премьера", – добавил А. Бубнялис.



Он также добавил, что делегировавшая министра Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) может найти подходящих руководителей, которые бы успешно заменили нынешнего главу Минтранспорта.



Президент Гитанас Науседа не раз выражал недоверие министр Я. Наркевичу, однако премьер Саулюс Сквернялис решил не продвигать увольнение министра.



Г. Науседа на минувшей неделе также заявил, что оценит и своей подход к премьеру, это будет зависеть от выводов страж этики по истории асфальтирования дороги в Вильнюсском районе, у которой проживает С. Сквернялис. BNS Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии