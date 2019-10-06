Вновь поманила Сибирь 🔊 Воспроизвести Вот они, дети Балты, внуки моих учеников.



Над широкой Обью…



В 1955 году меня, вчерашнего выпускника сибирской десятилетки, судьба забросила на начинавшееся строительство Новосибирской ГЭС. Работал арматурщиком, вырубал кусты на той территории, которую намечалось затопить, даже довелось руководить художественной самодеятельностью. На моих глазах перекрывалась Обь. И вот спустя более 60 лет рядом со зданием ГЭС, на дамбе, мы с сыном забрасываем удочки и радуемся хорошему клёву. Захлёстывают воспоминания. В ушах звучит тогда из всех уличных громкоговорителей гремевшая песня известного сибирского композитора Валентина Левашова «Над широкой Обью», посвящённая строителям Новосибирской ГЭС.



Тот посёлок строителей Нижние Чёмы с деревянными бараками теперь не узнать – это район Новосибирска с добротными высотными зданиями и современной инфраструктурой, а его жители прилично одеты и не знают, что такое «пуфайка». В 1955 году меня, вчерашнего выпускника сибирской десятилетки, судьба забросила на начинавшееся строительство Новосибирской ГЭС. Работал арматурщиком, вырубал кусты на той территории, которую намечалось затопить, даже довелось руководить художественной самодеятельностью. На моих глазах перекрывалась Обь. И вот спустя более 60 лет рядом со зданием ГЭС, на дамбе, мы с сыном забрасываем удочки и радуемся хорошему клёву. Захлёстывают воспоминания. В ушах звучит тогда из всех уличных громкоговорителей гремевшая песня известного сибирского композитора Валентина Левашова «Над широкой Обью», посвящённая строителям Новосибирской ГЭС.Тот посёлок строителей Нижние Чёмы с деревянными бараками теперь не узнать – это район Новосибирска с добротными высотными зданиями и современной инфраструктурой, а его жители прилично одеты и не знают, что такое «пуфайка».



Так уж получилось, что сыновья живут на разных берегах Оби. Старший уже на пенсии, литовская символика украшает его квартиру и садовый домик. По интернету постоянно общается со своими литовскими одноклассниками. У не состоявшегося в Клайпеде технического директора, владельца фирмы (он себя называет капиталистом), изготавливающей пользующиеся высоким спросом металлоизделия, в офисе вижу компьютер с литовской клавиатурой и наш трёхцветный флаг.



Встретиться с «заморским» гостем хочет главный редактор областной газеты «Советская Сибирь» Юлия Назаренко – с ней мы знакомы по моей поездке в Новосибирск в 2017 году. Нынче это издание отмечает своё столетие.



Примечательно: одним из первых её редакторов был автор книги о бравом солдате Швейке Ярослав Гашек. И в тот, и в этот приезд с коллективом журналистов «Советской Сибири» довелось пообщаться дважды. Их очень интересовала жизнь в Литве, причины негативного отношения наших властей к России.



Среди читателей библиотеки имени М.Горького районного посёлка Ордынское.



Село большое, с богатой историей. А пожаловались мне учителя, что после дождей пройти по его улицам можно лишь в резиновых сапогах. Впрочем, мы гостили в селе в ясный день, но, едучи по главной улице, опасались засесть в грязи.



Юлия Назаренко тогда попросила меня написать для «Советской Сибири» статью о поездках по районам области. Написал, упомянул и шарчинскую грязь – кстати, я тогда там видел два года назад завезённую и уже травой обросшую кучу гравия. В этот приезд я узнал, что все улицы села заасфальтированы, сделаны и асфальтом покрыты тротуары.



Балте отданы лучшие годы



После работы на строительстве ГЭС решил пойти по стопам родителей и многих родственников (в Каунасе одна библиотека носит имя моего дяди по матери - педагога З.Кузмицкиса) – стать учителем. Пока в Сибири, где их тогда очень не хватало. За плечами – лишь средняя школа, однако сразу же получил назначение в Балтинскую семилетнюю школу Мошковского района. Там и застрял на пять лет до возвращения в 1963 году на родину.



В Балте теперь средняя школа, и работает она в новом здании. Меня с распростёртыми объятиями приняла и отдельную комнату выделила девочка Аня – её классным руководителем я был четыре года. Правда, сейчас этой девочке за семьдесят, тридцать лет она проработала детским врачом в Магадане, и теперь вернувшаяся с мужем в родное село Анна Смирнова здесь уважаемый человек.



2 сентября, в День знаний, меня пригласили в школу, где встретили бурными аплодисментами: ведь я учил дедов и бабушек нынешних учеников!



Директор Мария Зверева попросила провести для учеников Урок мужества, я им рассказал о том, как 22 июня 1941 года в Литве геройски сражались с гитлеровцами советские пограничники, как в августе 1944 года вся наша семья стояла перед дулами автоматов эсэсовцев, когда их литовские пособники вверх дном переворачивали всё в доме в поисках еврейки.



А потом я дал волю баяну – с удовольствием пели не только ребята, но и учителя. А мой «несостоявшийся» в Литве сынок по такому случаю подарил школе аккордеон и баян.



А ещё мы с Анной навестили двух стареньких учительниц, вместе с которыми я работал все те пять лет. Одна из них угостила нас той самодельной водкой, которую «ленивый русский делает из мёрзлого картофеля». Кстати, бутылку балтинского самогона удалось привезти домой. Попробовавшие земляки отметили его высокое качество.



Мои «Пороги» – в сибирских библиотеках



Когда в прошлом году мой роман «Пороги» вышел на русском языке, я постарался, чтобы он, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, дошёл и до дорогих мне сибирских мест – всё-таки в нём много внимания уделено теме депортации.



Дошёл он и до Мошковской районной библиотеки, где мне была устроена встреча с читателями. Удивительным теплом повеяло от аудитории, пришедшей на встречу с литовцем! Как тут не вспомнить слова Лореты. А когда, читая главу из готовящейся к печати второй части «Порогов», молодая работница библиотеки Лена дважды всхлипнула (казалось бы, что ей до наших разборок…), слёзы навернулись и у меня на глаза.



Потом состоялись посиделки с коллективами библиотеки и районной газеты «Мошковская новь», и я почувствовал большое уважение к человеку, приехавшему из той страны, «элита» которой считает их страну врагом. Люди говорили, что наши народы должны вспомнить былую дружбу.



Подобная встреча с читателями состоялась и в центральной библиотеке имени М.Горького районного посёлка Ордынское. По пути в него мы остановились возле места гибели знаменитого гармониста Геннадия Заволокина (телепередачу «Играй, гармонь» теперь ведёт его дочь Анастасия). На этом месте воздвигнуты памятник и часовня. Сюда на свои праздники из всех краёв съезжаются гармонисты.



С Ордынским у меня особая связь. Здесь в Парке героев стоит памятник Герою Советского Союза Петру Шилову, погибшему в 1944 году при освобождении Акмянского района. Так уж случилось, что в год 30-летия освобождения района я работал в Акмянской районной газете «Венибе» и собирал материал о П.Шилове, этим же занимался и педагог из Векшняй А.Григас. Весь этот материал в прошлом году я передал Ордынской библиотеке, и он вошёл в книгу, изданную ею о Герое.



И в этой библиотеке от публики веяло особым теплом, читатели профессионально анализировали мои «Пороги», а особенно удивило то, что работники библиотеки разыскали в интернете рецензию на мой роман доктора философских наук А.Бороноева (я и не знал о таком отзыве), которая в этом году была опубликована в научно-теоретическом журнале Санкт-Петербурга «Общество. Среда. Развитие».



Вспоминали ордынцы и нашего Донатаса Баниониса.



Не унижаем ли себя?..



Зная, что некоторые наши СМИ рисуют Россию полунищей и полуголодной (что участилось после появившейся возможности в рамках упрощённого порядка посещать Калининград), решил побывать в нескольких магазинах Новосибирска.



В рыбном от широчайшего ассортимента глаза разбежались, после посещения супермаркета (на окраине города) наши аналоги показались бедными. Цены значительно ниже наших.



Заглянул и в винно-водочный отдел. Каких только вин я здесь не увидел! Кроме российских, чешские, болгарские, венгерские и т.д., но нет литовских. Ах, мы же ведь требуем продлевать санкции тем ворогам, что не сегодня, так завтра на нас с мечом пойдут. Какая уж тут с ними торговля! Кстати, я прихватил с собой в Новосибирск несколько нашенских бутылочек. Сибиряки пили наши вина и нахваливали.



И какие же мысли бродят в моей голове после того, как я вернулся из сибирских далей? Главное – мне стыдно за тех наших писак, что в угоду своим хозяевам сочиняют о русском человеке всякую чушь. Вершина этого – упомянутая книга С.Бартулиса. И ведь, не сомневаюсь, находятся люди, воспринимающие его писанину всерьёз. Но ведь должны же понять подобные писаки, что, унижая человека другой национальности, они, прежде всего, унижают себя и наш народ, желающий жить с соседями дружно. Со старшим сыном заходим в музей строительства Новосибирской ГЭС. Узнав, что этот литовец когда-то вколачивал арматуру в скальный грунт основания здания ГЭС, молодая сотрудница музея просит написать воспоминания. Листаю книгу тогда молодого своего прораба Алексея Быкадорова, впоследствии выросшего до известного в СССР гидростроителя. О нём сохранились самые тёплые воспоминания.Так уж получилось, что сыновья живут на разных берегах Оби. Старший уже на пенсии, литовская символика украшает его квартиру и садовый домик. По интернету постоянно общается со своими литовскими одноклассниками. У не состоявшегося в Клайпеде технического директора, владельца фирмы (он себя называет капиталистом), изготавливающей пользующиеся высоким спросом металлоизделия, в офисе вижу компьютер с литовской клавиатурой и наш трёхцветный флаг.Встретиться с «заморским» гостем хочет главный редактор областной газеты «Советская Сибирь» Юлия Назаренко – с ней мы знакомы по моей поездке в Новосибирск в 2017 году. Нынче это издание отмечает своё столетие.Примечательно: одним из первых её редакторов был автор книги о бравом солдате Швейке Ярослав Гашек. И в тот, и в этот приезд с коллективом журналистов «Советской Сибири» довелось пообщаться дважды. Их очень интересовала жизнь в Литве, причины негативного отношения наших властей к России.Меня удивила действенность публикаций этой газеты. Нам бы сейчас такое! В тот мой приезд сын повёз меня в так называемую глубинку – в село Шарчино Сузунского района. Там в средней школе мне была предоставлена возможность провести беседу с учениками (многие не знали, что существует такое государство Литва) и коллективом учителей.Село большое, с богатой историей. А пожаловались мне учителя, что после дождей пройти по его улицам можно лишь в резиновых сапогах. Впрочем, мы гостили в селе в ясный день, но, едучи по главной улице, опасались засесть в грязи.Юлия Назаренко тогда попросила меня написать для «Советской Сибири» статью о поездках по районам области. Написал, упомянул и шарчинскую грязь – кстати, я тогда там видел два года назад завезённую и уже травой обросшую кучу гравия. В этот приезд я узнал, что все улицы села заасфальтированы, сделаны и асфальтом покрыты тротуары.После работы на строительстве ГЭС решил пойти по стопам родителей и многих родственников (в Каунасе одна библиотека носит имя моего дяди по матери - педагога З.Кузмицкиса) – стать учителем. Пока в Сибири, где их тогда очень не хватало. За плечами – лишь средняя школа, однако сразу же получил назначение в Балтинскую семилетнюю школу Мошковского района. Там и застрял на пять лет до возвращения в 1963 году на родину.В Балте теперь средняя школа, и работает она в новом здании. Меня с распростёртыми объятиями приняла и отдельную комнату выделила девочка Аня – её классным руководителем я был четыре года. Правда, сейчас этой девочке за семьдесят, тридцать лет она проработала детским врачом в Магадане, и теперь вернувшаяся с мужем в родное село Анна Смирнова здесь уважаемый человек.2 сентября, в День знаний, меня пригласили в школу, где встретили бурными аплодисментами: ведь я учил дедов и бабушек нынешних учеников!Директор Мария Зверева попросила провести для учеников Урок мужества, я им рассказал о том, как 22 июня 1941 года в Литве геройски сражались с гитлеровцами советские пограничники, как в августе 1944 года вся наша семья стояла перед дулами автоматов эсэсовцев, когда их литовские пособники вверх дном переворачивали всё в доме в поисках еврейки.А потом я дал волю баяну – с удовольствием пели не только ребята, но и учителя. А мой «несостоявшийся» в Литве сынок по такому случаю подарил школе аккордеон и баян.А ещё мы с Анной навестили двух стареньких учительниц, вместе с которыми я работал все те пять лет. Одна из них угостила нас той самодельной водкой, которую «ленивый русский делает из мёрзлого картофеля». Кстати, бутылку балтинского самогона удалось привезти домой. Попробовавшие земляки отметили его высокое качество.Когда в прошлом году мой роман «Пороги» вышел на русском языке, я постарался, чтобы он, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, дошёл и до дорогих мне сибирских мест – всё-таки в нём много внимания уделено теме депортации.Дошёл он и до Мошковской районной библиотеки, где мне была устроена встреча с читателями. Удивительным теплом повеяло от аудитории, пришедшей на встречу с литовцем! Как тут не вспомнить слова Лореты. А когда, читая главу из готовящейся к печати второй части «Порогов», молодая работница библиотеки Лена дважды всхлипнула (казалось бы, что ей до наших разборок…), слёзы навернулись и у меня на глаза.Потом состоялись посиделки с коллективами библиотеки и районной газеты «Мошковская новь», и я почувствовал большое уважение к человеку, приехавшему из той страны, «элита» которой считает их страну врагом. Люди говорили, что наши народы должны вспомнить былую дружбу.Подобная встреча с читателями состоялась и в центральной библиотеке имени М.Горького районного посёлка Ордынское. По пути в него мы остановились возле места гибели знаменитого гармониста Геннадия Заволокина (телепередачу «Играй, гармонь» теперь ведёт его дочь Анастасия). На этом месте воздвигнуты памятник и часовня. Сюда на свои праздники из всех краёв съезжаются гармонисты.С Ордынским у меня особая связь. Здесь в Парке героев стоит памятник Герою Советского Союза Петру Шилову, погибшему в 1944 году при освобождении Акмянского района. Так уж случилось, что в год 30-летия освобождения района я работал в Акмянской районной газете «Венибе» и собирал материал о П.Шилове, этим же занимался и педагог из Векшняй А.Григас. Весь этот материал в прошлом году я передал Ордынской библиотеке, и он вошёл в книгу, изданную ею о Герое.И в этой библиотеке от публики веяло особым теплом, читатели профессионально анализировали мои «Пороги», а особенно удивило то, что работники библиотеки разыскали в интернете рецензию на мой роман доктора философских наук А.Бороноева (я и не знал о таком отзыве), которая в этом году была опубликована в научно-теоретическом журнале Санкт-Петербурга «Общество. Среда. Развитие».Вспоминали ордынцы и нашего Донатаса Баниониса.Зная, что некоторые наши СМИ рисуют Россию полунищей и полуголодной (что участилось после появившейся возможности в рамках упрощённого порядка посещать Калининград), решил побывать в нескольких магазинах Новосибирска.В рыбном от широчайшего ассортимента глаза разбежались, после посещения супермаркета (на окраине города) наши аналоги показались бедными. Цены значительно ниже наших.Заглянул и в винно-водочный отдел. Каких только вин я здесь не увидел! Кроме российских, чешские, болгарские, венгерские и т.д., но нет литовских. Ах, мы же ведь требуем продлевать санкции тем ворогам, что не сегодня, так завтра на нас с мечом пойдут. Какая уж тут с ними торговля! Кстати, я прихватил с собой в Новосибирск несколько нашенских бутылочек. Сибиряки пили наши вина и нахваливали.И какие же мысли бродят в моей голове после того, как я вернулся из сибирских далей? Главное – мне стыдно за тех наших писак, что в угоду своим хозяевам сочиняют о русском человеке всякую чушь. Вершина этого – упомянутая книга С.Бартулиса. И ведь, не сомневаюсь, находятся люди, воспринимающие его писанину всерьёз. Но ведь должны же понять подобные писаки, что, унижая человека другой национальности, они, прежде всего, унижают себя и наш народ, желающий жить с соседями дружно. Римантас ГРЕЙЧЮС , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: депортация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 137 раз Комментарии