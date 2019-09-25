Четыре страны ЕС договорились о распределении спасенных беженцев 🔊 Воспроизвести



Активисты приветствовали участников встречи глав МВД на Мальте плакатами, призывающими активизировать усилия по спасению на море



Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС, сообщает Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС, сообщает DW Германия, Италия, Мальта и Франция достигли договоренности о распределении спасенных в море беженцев. Как заявил в понедельник, 23 сентября, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали "общий документ", который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС. Она состоится 8 октября, напоминает агентство AFP.



Никаких подробностей достигнутых соглашений не упоминается. По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.



В тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну благотворительных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" Ocean Viking с 182 спасенными в Средиземном море мигрантами на борту. Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что в будущем Германия готова принимать 25 процентов беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: беженцы, евросоюз, Единство — статья прочитана 150 раз Комментарии