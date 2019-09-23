Смотрите, кто уходит: Литва оплевала своего самого талантливого дипломата 🔊 Воспроизвести Вигаудас Ушацкас. Иллюстрация: delfi.lt



Новость из Литвы буквально взорвала европейские информационные агентства: Вигаудас Ушацкас, самый авторитетный дипломат государства, которого прекрасно знают во всем мире, распрощался с большой политикой и принял приглашение руководства крупнейшей литовской компании Avia Solutions Group (ASG). К новым для себя обязанностям Ушацкас приступил 17 сентября. Европейские аналитики не сомневаются, что от такого решения выиграл сам экс-дипломат и его работодатели. Но гарантированно проиграла Литва. Пресса несколько дней цитировала Ушацкаса: «У меня много друзей среди бывших генералов, адмиралов, политиков, послов, которые сегодня работают в Boeing и Airbus, в инвестиционных фондах. Это связи, которые помогут моей компании создать большую прибавочную стоимость. И трансформируют ее в гордость Литвы, аналогичную Ryanair в Ирландии или Nokia в Финляндии. ASG уже глобальный игрок. Это бесконечно интересная работа, которую надеюсь выполнять успешно». Новость из Литвы буквально взорвала европейские информационные агентства: Вигаудас Ушацкас, самый авторитетный дипломат государства, которого прекрасно знают во всем мире, распрощался с большой политикой и принял приглашение руководства крупнейшей литовской компании Avia Solutions Group (ASG). К новым для себя обязанностям Ушацкас приступил 17 сентября. Европейские аналитики не сомневаются, что от такого решения выиграл сам экс-дипломат и его работодатели. Но гарантированно проиграла Литва. Пресса несколько дней цитировала Ушацкаса: «У меня много друзей среди бывших генералов, адмиралов, политиков, послов, которые сегодня работают в Boeing и Airbus, в инвестиционных фондах. Это связи, которые помогут моей компании создать большую прибавочную стоимость. И трансформируют ее в гордость Литвы, аналогичную Ryanair в Ирландии или Nokia в Финляндии. ASG уже глобальный игрок. Это бесконечно интересная работа, которую надеюсь выполнять успешно».



Никому в Литве не известно, действительно ли Грибаускайте перестала верить главе МИД или это был отменный пиар-ход на перспективу, но карьера Ушацкаса стала стремительной, едва хлопнули за спиной двери министерства. В 2010—2013 годах он занимает пост специального представителя Европейского союза в Афганистане, с 10 сентября 2013 по сентябрь 2017 года работает в Москве в ранге главы представительства Европейского союза в России. Нетрудно представить, какого уровня достигли официальные и личные связи Ушацкаса в Европейском союзе, СНГ и мире. При этом он оставался исключительно умным, доступным и обаятельным собеседником. Например, автор этих строк весь пятичасовой перелет из Астаны в Вильнюс говорила с руководителем представительства ЕС в РФ на самые разные темы и Ушацкас непременно демонстрировал осведомленность и свежесть взглядов. Кстати, он системно выступал за прагматичный диалог с Москвой даже тогда, когда отношения между Кремлем и коллективным Западом достигли точки замерзания.



Неудивительно, что хорошо знающие его люди искренне обрадовались, узнав, что господин Вигаудас принял решение участвовать в президентских выборах 2019 года в Литве в качестве кандидата от правой партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Ушацкас вновь заговорил о необходимости диалога с Россией, причем аргументы его были очень убедительные: главы США, Германии, Франции, Японии, Великобритании и даже Эстонии не чураются встречаться с президентом Владимиром Путиным, обсуждать с ним актуальнейшие вопросы политики и экономики, и только официальный Вильнюс выглядит «глупой белой вороной» в обстоятельствах, когда без диалога, без четкой позиции Кремля невозможно практически ни одно глобальное политическое или экономическое решение в Европе как минимум.



Правда, для консервативных «сливок» Ушацкас оказался инородным телом, которого бездоказательно, но не стесняясь называли «ставленником Кремля». Свою лепту в очернение кандидатуры внес Департамент государственной безопасности, задолго до выборов объявивший: будьте бдительны, избиратели, Москва постарается манипулировать вашими голосами через удобных ей политиков. Сумма отрицательных векторов не позволила очень хорошему претенденту на пост главы государства выиграть партийные праймериз СО-ХДЛ. Дипломат набрал 21% голосов (4 441), его конкурент Ингрида Шимоните — 79% (16 418). А в итоге она проиграла во втором туре выборов ставленнику скандинавского капитала Гитанасу Науседе. Как в январе 2019-го экс-кандидат заявил в комментарии для EADaily, «не успел закрепить свою известность среди членов партии»:«Были определенные клише, ярлыки, также распространялась унижающая информация. Очевидно, не хватило времени, поскольку людей ввели в заблуждение и восстановить это [доброе имя] было очень сложно».



Наверное, наш герой рассчитывал на высокую государственную должность при новом президенте Литвы. Ушацкас намекал, что готов стать министром обороны или занять кресло руководителя внешнеполитического ведомства. Но не получил ничего и даже не попал в пул советников главы государства, куда набрали менее грамотных и подготовленных. Отодвинув Ушацкаса, президент Науседа дал понять, что такие люди для формирования внешней политики ему без надобности. Зато пост главы МИД сохранил за собой Линас Линкявичюс, во всех смыслах «шарик»: куда ветер дует, туда и летит. Можно привести тысячу примеров не слишком дипломатичных заявлений и поступков Линкявичюса. Однако достаточно одного недавнего. По его словам, при сентябрьском обмене задержанными и пленными российская сторона обманула украинскую, было бы лучше, если б такой неравный обмен вовсе не состоялся.



Работающие в Литве российские дипломаты, например, только руками развели:«Обмен заключенными между Россией и Украиной получил одобрение всех здравомыслящих людей, лидеров многих государств, ряда международных организаций. На этом фоне явным диссонансом выглядела реакция в „Твиттере“ министра иностранных дел Литвы, который отметил не состоявшееся после трудных и продолжительных переговоров и решений освобождение с обеих сторон лиц, удерживаемых на территории России и Украины, а „возвращение домой украинских политзаключенных“. При этом глава внешнеполитического ведомства посетовал, что Киев заплатил за это слишком дорогую цену.



И уже совсем неуместно и нелепо по своей сути выглядит в этой связи призыв МИД ЛР к России „безоговорочно освободить других незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины“, равно как и уверенность литовских дипломатов, что „обмен пленными не повредит расследованию катастрофы самолета „Малайзийских авиалиний“, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности“.



С сожалением приходится констатировать, что литовская дипломатическая служба заметно отстала от сегодняшнего европейского и мирового тренда, характеризующегося поиском точек соприкосновения в деле украинского урегулирования, в т. ч. в рамках „нормандского формата“, и продолжает свой зашоренный и бесперспективный курс на выпячивание разъединительных тенденций и поощрение взаимной враждебности. Суть такого „универсального“ подхода официального Вильнюса становится все более очевидной для всех».



Можно не сомневаться: прагматичный Вигаудас Ушацкас, куда более изощренный, исключительно гибкий переговорщик, умеющий договариваться при помощи компромиссов, в этом случае повел бы себя умнее Линкявичюса. Но сегодня во главе литовской внешней политики есть то, что есть. А толковый Ушацкас еще очень пригодится. Только не стране, а компании Avia Solutions Group (ASG), контролируемой олигархом Гедиминасом Жемялисом. Именно в этот бизнес экс-дипломата пригласили. И он ушел из консервативной партии и политики.



К слову, первым о потере Ушацкаса пожалел лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис: «Ушацкас сейчас является частным лицом, он больше не является членом политического сообщества консерваторов, поэтому волен выбирать свой дальнейший профессиональный путь».



Но молодой Ландсбергис не был бы представителем клана серых кардиналов Ландсбергисов, если бы не макнул бывшего однопартийца в грязь: «Я лично сожалею, что была выбрана, мягко говоря, компания с не самой лучшей репутацией и особенно ее главный акционер, которые фигурировали не в одном угрожающем в плане национальной безопасности контексте. Компания была удалена из конкурса, объявленного НАТО. Отношение и внимание государственных ведомств к этой компании и ее акционеру должны и впредь оставаться критически принципиальными».



Действительно, об Avia Solutions Group спецслужбы Литвы пишут и говорят много, поскольку компания активно работает в России, где «без дружбы с ФСБ никакой бизнес вести нельзя». Литовцы, к примеру, построили аэропорт в Жуковском. Кто только в Литве не попрекал их этим проектом! Но РФ — лишь одна из точек приложения сил ASG. Ее бизнес-интересы раскинуты в 66 странах, от США через Европу и Азию до Гонконга. Представительств компании в мире больше, чем посольств Литвы. По словам Гедиминаса Жемялиса, он готов выйти на биржи Китая и Японии.



Вот в этом литовском бизнес-монстре с мировым именем Вигаудас Ушацкас с 17 сентября работает членом совета директоров. Его задача — координация деятельности находящихся за рубежом офисов и помощь инвестиционным командам при инвестициях в новые регионы. Что касается антилитовских слухов и сплетен, новый игрок команды не боится утверждать: «Деятельность компании в России не представляет угрозы для безопасности Литвы. Она не сотрудничает с лицами, внесенными в санкционный список ЕС».



Экс-дипломат оценивает Avia Solutions Group как одну из самых удачливых литовских компаний, как пример успешного участия в глобальном бизнесе. Что касается строительства аэропорта в Жуковском, Ушацкас рассматривает этот проект весьма прагматично: рискнули — построили — заработали — ушли. Как говорится, «бизнес — и ничего личного». К слову, он не забыл подчеркнуть:



«Иной раз в Литве излишне пристрастно смотрят на успехи предпринимателей. Возможно, потому, что нет понятных обществу критериев, по которым судят об опасности или неопасности бизнеса для самой Литвы. Они размыты и агрессивны. Поэтому возможны интерпретации в угоду политическому заказу».



Но литовские «сливки» в очередной раз Ушацкасу не поверили. Общее мнение, пожалуй, выразил проамериканский политолог Марюс Лауринавичюс:«Решение Ушацкаса напоминает решение Герхарда Шрёдера и других западных политиков высокого ранга, премьер-министра Финляндии и канцлера Австрии. Все они согласились наботать на Россию. Работа Ушацкаса — это тоже работа на Кремль. Или, как я люблю говорить, работа на мафиозный режим Путина».



Лично мне очень жаль, что Вигаудас Ушацкас ушел из политики. В тот момент, когда я задумалась о резюме, ничего иного на ум не пришло, кроме цитаты из телесериала «Место встречи изменить нельзя». Разумеется, вовсе не меряю одной меркой самого грамотного литовского дипломата и отрицательного героя теледетектива, оставленного нам в наследство талантливым режиссером Станиславом Говорухиным по сценарию Аркадия и Георгия Вайнеров. Но с точки зрения литовского государства ситуация выглядит так:



«Фокса жалко! Мы от него еще много пользы поиметь могли».



Автор: Рената Рейнгольдене, Клайпеда для Наверное, есть смысл напомнить российским читателям, кто такой литовец Ушацкас. Вышедшему из глубокой провинции политику и дипломату 55 лет. Во внешнеполитическом ведомстве он с 1991 года, в 1999—2001-м был заместителем министра, причем в 2000—2001-м руководил переговорами Литвы о вступлении в Европейский союз. Затем пять лет занимал кресло чрезвычайного и полномочного посла республики в Соединенных Штатах и Мексике, а с 2006 по 2008-й — посол в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Но дипломат больше известен дальнейшей карьерой. 9 декабря 2008 года президент Даля Грибаускайте назначила Ушацкаса министром иностранных дел, чтобы 11 февраля 2010 года отправить его в отставку «в связи с недоверием». При этом она гневно заявила:«Нет никаких перспектив для плодотворной работы вместе с министром Ушацкасом, который утратил доверие не только правительства, но и лично главы государства».Никому в Литве не известно, действительно ли Грибаускайте перестала верить главе МИД или это был отменный пиар-ход на перспективу, но карьера Ушацкаса стала стремительной, едва хлопнули за спиной двери министерства. В 2010—2013 годах он занимает пост специального представителя Европейского союза в Афганистане, с 10 сентября 2013 по сентябрь 2017 года работает в Москве в ранге главы представительства Европейского союза в России. Нетрудно представить, какого уровня достигли официальные и личные связи Ушацкаса в Европейском союзе, СНГ и мире. При этом он оставался исключительно умным, доступным и обаятельным собеседником. Например, автор этих строк весь пятичасовой перелет из Астаны в Вильнюс говорила с руководителем представительства ЕС в РФ на самые разные темы и Ушацкас непременно демонстрировал осведомленность и свежесть взглядов. Кстати, он системно выступал за прагматичный диалог с Москвой даже тогда, когда отношения между Кремлем и коллективным Западом достигли точки замерзания.Неудивительно, что хорошо знающие его люди искренне обрадовались, узнав, что господин Вигаудас принял решение участвовать в президентских выборах 2019 года в Литве в качестве кандидата от правой партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Ушацкас вновь заговорил о необходимости диалога с Россией, причем аргументы его были очень убедительные: главы США, Германии, Франции, Японии, Великобритании и даже Эстонии не чураются встречаться с президентом Владимиром Путиным, обсуждать с ним актуальнейшие вопросы политики и экономики, и только официальный Вильнюс выглядит «глупой белой вороной» в обстоятельствах, когда без диалога, без четкой позиции Кремля невозможно практически ни одно глобальное политическое или экономическое решение в Европе как минимум.Правда, для консервативных «сливок» Ушацкас оказался инородным телом, которого бездоказательно, но не стесняясь называли «ставленником Кремля». Свою лепту в очернение кандидатуры внес Департамент государственной безопасности, задолго до выборов объявивший: будьте бдительны, избиратели, Москва постарается манипулировать вашими голосами через удобных ей политиков. Сумма отрицательных векторов не позволила очень хорошему претенденту на пост главы государства выиграть партийные праймериз СО-ХДЛ. Дипломат набрал 21% голосов (4 441), его конкурент Ингрида Шимоните — 79% (16 418). А в итоге она проиграла во втором туре выборов ставленнику скандинавского капитала Гитанасу Науседе. Как в январе 2019-го экс-кандидат заявил в комментарии для EADaily, «не успел закрепить свою известность среди членов партии»:«Были определенные клише, ярлыки, также распространялась унижающая информация. Очевидно, не хватило времени, поскольку людей ввели в заблуждение и восстановить это [доброе имя] было очень сложно».Наверное, наш герой рассчитывал на высокую государственную должность при новом президенте Литвы. Ушацкас намекал, что готов стать министром обороны или занять кресло руководителя внешнеполитического ведомства. Но не получил ничего и даже не попал в пул советников главы государства, куда набрали менее грамотных и подготовленных. Отодвинув Ушацкаса, президент Науседа дал понять, что такие люди для формирования внешней политики ему без надобности. Зато пост главы МИД сохранил за собой Линас Линкявичюс, во всех смыслах «шарик»: куда ветер дует, туда и летит. Можно привести тысячу примеров не слишком дипломатичных заявлений и поступков Линкявичюса. Однако достаточно одного недавнего. По его словам, при сентябрьском обмене задержанными и пленными российская сторона обманула украинскую, было бы лучше, если б такой неравный обмен вовсе не состоялся.Работающие в Литве российские дипломаты, например, только руками развели:«Обмен заключенными между Россией и Украиной получил одобрение всех здравомыслящих людей, лидеров многих государств, ряда международных организаций. На этом фоне явным диссонансом выглядела реакция в „Твиттере“ министра иностранных дел Литвы, который отметил не состоявшееся после трудных и продолжительных переговоров и решений освобождение с обеих сторон лиц, удерживаемых на территории России и Украины, а „возвращение домой украинских политзаключенных“. При этом глава внешнеполитического ведомства посетовал, что Киев заплатил за это слишком дорогую цену.И уже совсем неуместно и нелепо по своей сути выглядит в этой связи призыв МИД ЛР к России „безоговорочно освободить других незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины“, равно как и уверенность литовских дипломатов, что „обмен пленными не повредит расследованию катастрофы самолета „Малайзийских авиалиний“, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности“.С сожалением приходится констатировать, что литовская дипломатическая служба заметно отстала от сегодняшнего европейского и мирового тренда, характеризующегося поиском точек соприкосновения в деле украинского урегулирования, в т. ч. в рамках „нормандского формата“, и продолжает свой зашоренный и бесперспективный курс на выпячивание разъединительных тенденций и поощрение взаимной враждебности. Суть такого „универсального“ подхода официального Вильнюса становится все более очевидной для всех».Можно не сомневаться: прагматичный Вигаудас Ушацкас, куда более изощренный, исключительно гибкий переговорщик, умеющий договариваться при помощи компромиссов, в этом случае повел бы себя умнее Линкявичюса. Но сегодня во главе литовской внешней политики есть то, что есть. А толковый Ушацкас еще очень пригодится. Только не стране, а компании Avia Solutions Group (ASG), контролируемой олигархом Гедиминасом Жемялисом. Именно в этот бизнес экс-дипломата пригласили. И он ушел из консервативной партии и политики.К слову, первым о потере Ушацкаса пожалел лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис: «Ушацкас сейчас является частным лицом, он больше не является членом политического сообщества консерваторов, поэтому волен выбирать свой дальнейший профессиональный путь».Но молодой Ландсбергис не был бы представителем клана серых кардиналов Ландсбергисов, если бы не макнул бывшего однопартийца в грязь: «Я лично сожалею, что была выбрана, мягко говоря, компания с не самой лучшей репутацией и особенно ее главный акционер, которые фигурировали не в одном угрожающем в плане национальной безопасности контексте. Компания была удалена из конкурса, объявленного НАТО. Отношение и внимание государственных ведомств к этой компании и ее акционеру должны и впредь оставаться критически принципиальными».Действительно, об Avia Solutions Group спецслужбы Литвы пишут и говорят много, поскольку компания активно работает в России, где «без дружбы с ФСБ никакой бизнес вести нельзя». Литовцы, к примеру, построили аэропорт в Жуковском. Кто только в Литве не попрекал их этим проектом! Но РФ — лишь одна из точек приложения сил ASG. Ее бизнес-интересы раскинуты в 66 странах, от США через Европу и Азию до Гонконга. Представительств компании в мире больше, чем посольств Литвы. По словам Гедиминаса Жемялиса, он готов выйти на биржи Китая и Японии.Вот в этом литовском бизнес-монстре с мировым именем Вигаудас Ушацкас с 17 сентября работает членом совета директоров. Его задача — координация деятельности находящихся за рубежом офисов и помощь инвестиционным командам при инвестициях в новые регионы. Что касается антилитовских слухов и сплетен, новый игрок команды не боится утверждать: «Деятельность компании в России не представляет угрозы для безопасности Литвы. Она не сотрудничает с лицами, внесенными в санкционный список ЕС».Экс-дипломат оценивает Avia Solutions Group как одну из самых удачливых литовских компаний, как пример успешного участия в глобальном бизнесе. Что касается строительства аэропорта в Жуковском, Ушацкас рассматривает этот проект весьма прагматично: рискнули — построили — заработали — ушли. Как говорится, «бизнес — и ничего личного». К слову, он не забыл подчеркнуть:«Иной раз в Литве излишне пристрастно смотрят на успехи предпринимателей. Возможно, потому, что нет понятных обществу критериев, по которым судят об опасности или неопасности бизнеса для самой Литвы. Они размыты и агрессивны. Поэтому возможны интерпретации в угоду политическому заказу».Но литовские «сливки» в очередной раз Ушацкасу не поверили. Общее мнение, пожалуй, выразил проамериканский политолог Марюс Лауринавичюс:«Решение Ушацкаса напоминает решение Герхарда Шрёдера и других западных политиков высокого ранга, премьер-министра Финляндии и канцлера Австрии. Все они согласились наботать на Россию. Работа Ушацкаса — это тоже работа на Кремль. Или, как я люблю говорить, работа на мафиозный режим Путина».Лично мне очень жаль, что Вигаудас Ушацкас ушел из политики. В тот момент, когда я задумалась о резюме, ничего иного на ум не пришло, кроме цитаты из телесериала «Место встречи изменить нельзя». Разумеется, вовсе не меряю одной меркой самого грамотного литовского дипломата и отрицательного героя теледетектива, оставленного нам в наследство талантливым режиссером Станиславом Говорухиным по сценарию Аркадия и Георгия Вайнеров. Но с точки зрения литовского государства ситуация выглядит так:«Фокса жалко! Мы от него еще много пользы поиметь могли».Автор: Рената Рейнгольдене, Клайпеда для EDAily eadaily.com Категории: политика, общество Ключевые слова: консерваторы, партия, дипломат, выход, карьера, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии