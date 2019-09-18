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Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы – Р. Карбаускис
Правящая коалиция готовится к голосованию по вотуму недоверия председателю литовского парламента Викторасу Пранцкетису, утверждает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.
"Правящая коалиция готовится к такому голосованию. Нам должно хватить голосов", – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Для освобождения спикера сейма от обязанностей требуется, чтобы за такое решение проголосовал минимум 71 депутат из 141.
Правящие "аграрии" уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти с поста, поскольку они договорились передать эту должность партнерам по коалиции - Литовской социал-демократической трудовой партии.
Глава парламента отказывается уходить по собственному желанию.
Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис
География: Литва
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