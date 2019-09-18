Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы – Р. Карбаускис 🔊 Воспроизвести спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Правящая коалиция готовится к голосованию по вотуму недоверия председателю литовского парламента Викторасу Пранцкетису, утверждает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.



"Правящая коалиция готовится к такому голосованию. Нам должно хватить голосов", – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Для освобождения спикера сейма от обязанностей требуется, чтобы за такое решение проголосовал минимум 71 депутат из 141.



Правящие "аграрии" уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти с поста, поскольку они договорились передать эту должность партнерам по коалиции - Литовской социал-демократической трудовой партии.



Глава парламента отказывается уходить по собственному желанию. Правящая коалиция готовится к голосованию по вотуму недоверия председателю литовского парламента Викторасу Пранцкетису, утверждает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис."Правящая коалиция готовится к такому голосованию. Нам должно хватить голосов", – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.Для освобождения спикера сейма от обязанностей требуется, чтобы за такое решение проголосовал минимум 71 депутат из 141.Правящие "аграрии" уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти с поста, поскольку они договорились передать эту должность партнерам по коалиции - Литовской социал-демократической трудовой партии.Глава парламента отказывается уходить по собственному желанию. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии