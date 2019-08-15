Министр транспорта Литвы назвал свое увольнение местью 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Rokas Masiulis



Коалиционное соглашение предполагает, что пост главы Минтранса займет представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей", сообщает



"Очень хочу поблагодарить всех, кто помог мне на этом сложном пути. Я убежден, что Литва уже не вернется в номенклатурное болото", — заявил он.



По словам Масюлиса, его увольнение является местью лидера правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса. Коалиционное соглашение предполагает, что пост главы Минтранса займет представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей", сообщает Sputnik Литва . Исполняющий обязанности министра транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил, что покидает свой пост "с чистой совестью". Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook."Очень хочу поблагодарить всех, кто помог мне на этом сложном пути. Я убежден, что Литва уже не вернется в номенклатурное болото", — заявил он.По словам Масюлиса, его увольнение является местью лидера правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса. "Месть должна была случиться, и она случилась. Я знал, что произойдет после увольнения (директора Клайпедского порта) Вайткуса", — сказал он.



"Министр транспорта пользуется большой популярностью в Сейме. Члены Сейма приглашают, просят в своих округах строить дороги, асфальтировать гравийные дороги без очереди. Команда господина Карбаускиса и его партия не являются исключением. Как и все члены Сейма, они делают то же самое", — добавил он.



Масюлис рассказал, что получил много предложений от политических партий и представителей бизнеса о своей будущей карьере, однако он еще не принял решение, чем будет заниматься после сложения полномочий. По словам экс-министра, он хотел бы уехать в отпуск на пару недель, а затем оценить все варианты.



Говоря о своих заслугах на посту министра транспорта Литвы, Масюлис особенно выделил антикоррупционную систему и изменения, внесенные в компанию "Литовские железные дороги" (Lietuvos geležinkeliai, ЛЖД).



Также Масюлис гордится своим сотрудничеством с Польшей.



В июле председатель партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "крестьяне" хотят избавиться от некоторых министров путем реформирования коалиционного соглашения. По утверждению политика, после истории с увольнением главы Клайпедского порта "аграрии" захотели избавиться от Масюлиса, министра обороны Раймундаса Кароблиса и других.



В начале июля четыре партии Сейма Литвы подписали новое коалиционное соглашение. Новая коалиция состоит из 76 депутатов.



В правящее большинство вошли партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ), Социал-демократическая трудовая партия Литвы (СДТПЛ), партии "Порядок и справедливость" и "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС).



Большинство мест получили "крестьяне". По соглашению о коалиции, пост главы Минтранса займет представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей".



Должность спикера Сейма, согласно коалиционному соглашению, должна отойти Социал-демократической трудовой партии. Это станет возможным в случае, если действующему главе парламента Викторасу Пранцкетису вынесут вотум недоверия.



В начале августа президент Литвы Гитанас Науседа утвердил новый состав кабмина. В литовском правительстве появились три новых человека. Министром транспорта и коммуникаций назначен политический деятель от польского национального меньшинства Ярослав Наркевич, министром сельского хозяйства — социал-демократ Андрюс Палионис, а министром внутренних дел стала представительница ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.



Все остальные министры остались на своих местах. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, кандидаты География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии