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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Ещё один литовский футбольный клуб уходит в туман?
Сегодня, 17 июня, Литовская федерация футбола (ЛФФ) сообщила, что Комитет по лицензированию ЛФФ отозвал лицензию каунасского клуба «Стумбрас».
Причиной такого решения, как указывается на сайте lff.lt, стало «нарушение обязательных критериев и финансовая ситуация».
Сообщается также, что вместо «Стумбраса» в приближающихся квалификационных играх Лиги Европы сыграет другая литовская команда – «Кауно Жальгирис».
Все остальные вопросы, касающиеся участия «Стумбраса» в чемпионате Литвы, будут решены чуть позже.
Ранее "Обзор" сообщал о том, что 15 июня на каунасском стадионе NFA должен был состояться матч 14-го тура между клубами «Стумбрас» (Каунас) и «Palanga», но хозяева матча – клуб «Стумбрас» - объявили в день встречи сообщили, что они не будут участвовать в этом матче.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, Литовская федерация футбола, чемпионат Литвы по футболу, ЛФФ, лицензия, «Кауно Жальгирис», "Стумбрас"
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