А могла бы быть голевая фиеста… 🔊 Воспроизвести Фото: alyga.lt







Результаты первых двух матчей 14-го тура литовского футбольного первенства, состоявшиеся в пятницу, дали повод сообщить о них ряду СМИ под заголовком «Голевая фиеста».



Ожидалось, что два оставшихся поединка, если не поддержат голевой почин, то, по меньшей мере, не сильно испортят его.



Однако, в субботу состоялся лишь один из запланированных поединков.



На официальном сайте Литовской федерации футбола (ЛФФ) создавшаяся ситуация изложена так: «15 июня на каунасском стадионе NFA должен был состояться матч между клубами «Стумбрас» (Каунас) и «Palanga», но хозяева матча – клуб «Стумбрас» - объявили в день встречи сообщили, что они не будут участвовать в этом матче.



На своей официальной странице в сети Facebook клуб «Стумбрас» распространил следующее сообщение: «Каунасский «Стумбрас» не намерен играть сегодня в поединке Лиги А. Это связано с тем, что клуб не получает поддержки со стороны Федерации футбола Литвы, в нынешнее трудное для клуба время. Подписался клуб «Стумбрас». Ожидалось, что два оставшихся поединка, если не поддержат голевой почин, то, по меньшей мере, не сильно испортят его.Однако, в субботу состоялся лишь один из запланированных поединков.На официальном сайте Литовской федерации футбола (ЛФФ) создавшаяся ситуация изложена так: «15 июня на каунасском стадионе NFA должен был состояться матч между клубами «Стумбрас» (Каунас) и «Palanga», но хозяева матча – клуб «Стумбрас» - объявили в день встречи сообщили, что они не будут участвовать в этом матче.На своей официальной странице в сети Facebook клуб «Стумбрас» распространил следующее сообщение:



«На данный момент у клуба «Стумбраса» перед федерацией долг в 20 000 евро, однако, не смотря на это, мы тем не менее старались им помочь. Например, 15 июня клубу разрешили играть без оплаты за аренду стадиона. Запланированный на 16 июня матч между дублирующими командами «Жальгирис B» и «Стумбрас B» был перенесен на 20 августа из-за сложной ситуации в клубе «Стумбрас». Мы ищем способы помочь клубу, но за выполнение спортивных критериев турнира отвечает сам клуб», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.



Неучастие каунасского клуба в матче 15 июня будет рассмотрено Дисциплинарным комитетом LFF, который примет соответствующие санкции в соответствии с Дисциплинарным кодексом LFF.



По словам главы LFF, в ближайшем будущем федерация примет решение относительно сложившейся ситуации в «Стумбрасе»: «Мы разговаривали с клубом в течение последних двух недель, но нам не хватает предложенного с их стороны конкретного и реально выполнимого плана действий. Нынешняя ситуация подрывает престиж как клуба, так и лиги, поэтому мы примем соответствующие меры».







Чемпионат Литвы по футболу-2019



14-й тур



«Атлантас» (Клайпеда) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:3 (голы: Т.Витукинас, 5, Д.Добрецовас, 23 - Д.Казлаускас, 58, Р.Швейкаускас, 79, Ю.Янушевскис, 86). Удаление: Т.Гусоченко, 12 – «Атлантас». 300 зрителей.



«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 3:4 (Р.Крушнаускас, 11, 44, Ж.Фигуэйредо, 85, с пенальти - М.Томич, 25, Л.Антал, 32, 45, Э.Фейзуллаху, 88). 400 зрителей.



«Стумбрас» (Каунас) – «Паланга» не состоялся.



«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 2:1 (О.ВярбицкасЮ 56, П.Голубицкас, 75 - П.Крук, 6). Удаление: Р.Ледесма, 85 – «Панявежис». 800 зрителей.



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 8, 3-4. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 7 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 36 очков, 2. «Жальгирис» - 31, 3. «Ритеряй» – 25, 4. «Кауно Жальгирис» - 22, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Атлантас» - 11, 7. «Панявежис» - 10, 8. «Паланга» - 7.



В 15-м туре 22-23 июня встречаются: «Атлантас» - «Кауно Жальгирис», «Стумбрас» - «Панявежис», «Судува» - «Ритеряй», «Жальгирис» - «Паланга».



Федерация футбола Литвы (LFF) в ответ на такие не соответствующие действительности утвержедния, решительно отвергает заявления клуба.«На данный момент у клуба «Стумбраса» перед федерацией долг в 20 000 евро, однако, не смотря на это, мы тем не менее старались им помочь. Например, 15 июня клубу разрешили играть без оплаты за аренду стадиона. Запланированный на 16 июня матч между дублирующими командами «Жальгирис B» и «Стумбрас B» был перенесен на 20 августа из-за сложной ситуации в клубе «Стумбрас». Мы ищем способы помочь клубу, но за выполнение спортивных критериев турнира отвечает сам клуб», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.Неучастие каунасского клуба в матче 15 июня будет рассмотрено Дисциплинарным комитетом LFF, который примет соответствующие санкции в соответствии с Дисциплинарным кодексом LFF.По словам главы LFF, в ближайшем будущем федерация примет решение относительно сложившейся ситуации в «Стумбрасе»: «Мы разговаривали с клубом в течение последних двух недель, но нам не хватает предложенного с их стороны конкретного и реально выполнимого плана действий. Нынешняя ситуация подрывает престиж как клуба, так и лиги, поэтому мы примем соответствующие меры».«Атлантас» (Клайпеда) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:3 (голы: Т.Витукинас, 5, Д.Добрецовас, 23 - Д.Казлаускас, 58, Р.Швейкаускас, 79, Ю.Янушевскис, 86). Удаление: Т.Гусоченко, 12 – «Атлантас». 300 зрителей.«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 3:4 (Р.Крушнаускас, 11, 44, Ж.Фигуэйредо, 85, с пенальти - М.Томич, 25, Л.Антал, 32, 45, Э.Фейзуллаху, 88). 400 зрителей.«Стумбрас» (Каунас) – «Паланга» не состоялся.«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 2:1 (О.ВярбицкасЮ 56, П.Голубицкас, 75 - П.Крук, 6). Удаление: Р.Ледесма, 85 – «Панявежис». 800 зрителей.1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 8, 3-4. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 7 голов.1. «Судува» - 36 очков, 2. «Жальгирис» - 31, 3. «Ритеряй» – 25, 4. «Кауно Жальгирис» - 22, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Атлантас» - 11, 7. «Панявежис» - 10, 8. «Паланга» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, «Кауно Жальгирис», "Стумбрас" — статья прочитана 174 раза Комментарии