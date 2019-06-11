|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Г. Науседа считает, что в сообщении президента было мало внимания социальным проблемам
Избранный президент Гитанас Науседа в последнем годовом сообщении Дали Грибаускайте, завершающей работу на посту главы государства, хотел бы видеть больше внимания к социальным проблемам.
"Возможно, мне не хватило акцента на социальной отчужденности, поскольку совсем недавно Еврокомиссия выдвинула очень не утешающие выводы по поводу нашего положения в сфере социальной безопасности", – сказал во вторник журналистам в сейме Г. Науседа.
Отвечая на вопрос об общем впечатлении от сообщения Д. Грибаускайте, Г. Науседа сказал, что "впечатление хорошее, это была речь, обобщающая десятилетний период, в которой большое внимание было уделено нашим международным достижениям, достижениям в сфере создания правового государства".
На минувшей неделе Еврокомиссия призывала Литву расширить базу налогообложения и повысить расходы на социальное обеспечение, чтобы снизить бедность и социальное неравенство.
Брюссель утверждает, что Литва не распределяет справедливо плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.
ЕК утверждает, что неравенство в Литве поощряют малые расходы на социальное обеспечение и нехватка социальных услуг.
Ключевые слова: сейм, президент, Грибаускайте, послание, Науседа
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|