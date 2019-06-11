Г. Науседа считает, что в сообщении президента было мало внимания социальным проблемам 🔊 Воспроизвести



Избранный президент Гитанас Науседа в последнем годовом сообщении Дали Грибаускайте, завершающей работу на посту главы государства, хотел бы видеть больше внимания к социальным проблемам.



"Возможно, мне не хватило акцента на социальной отчужденности, поскольку совсем недавно Еврокомиссия выдвинула очень не утешающие выводы по поводу нашего положения в сфере социальной безопасности", – сказал во вторник журналистам в сейме Г. Науседа.



Отвечая на вопрос об общем впечатлении от сообщения Д. Грибаускайте, Г. Науседа сказал, что "впечатление хорошее, это была речь, обобщающая десятилетний период, в которой большое внимание было уделено нашим международным достижениям, достижениям в сфере создания правового государства".



На минувшей неделе Еврокомиссия призывала Литву расширить базу налогообложения и повысить расходы на социальное обеспечение, чтобы снизить бедность и социальное неравенство.



Брюссель утверждает, что Литва не распределяет справедливо плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.



ЕК утверждает, что неравенство в Литве поощряют малые расходы на социальное обеспечение и нехватка социальных услуг. Избранный президент Гитанас Науседа в последнем годовом сообщении Дали Грибаускайте, завершающей работу на посту главы государства, хотел бы видеть больше внимания к социальным проблемам."Возможно, мне не хватило акцента на социальной отчужденности, поскольку совсем недавно Еврокомиссия выдвинула очень не утешающие выводы по поводу нашего положения в сфере социальной безопасности", – сказал во вторник журналистам в сейме Г. Науседа.Отвечая на вопрос об общем впечатлении от сообщения Д. Грибаускайте, Г. Науседа сказал, что "впечатление хорошее, это была речь, обобщающая десятилетний период, в которой большое внимание было уделено нашим международным достижениям, достижениям в сфере создания правового государства".На минувшей неделе Еврокомиссия призывала Литву расширить базу налогообложения и повысить расходы на социальное обеспечение, чтобы снизить бедность и социальное неравенство.Брюссель утверждает, что Литва не распределяет справедливо плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.ЕК утверждает, что неравенство в Литве поощряют малые расходы на социальное обеспечение и нехватка социальных услуг. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, Грибаускайте, послание, Науседа География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии