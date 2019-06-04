Спикер Сейма призывает однопартийцев к бунту дополнено 🔊 Воспроизвести



Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис обратился к "аграриям" с призывом защищать свои ценности и быть независимыми от соглашений.



"Я приглашаю всех оставаться решительными государственными "аграриями". Стабильность обеспечивается тогда, когда нас объединяет демократия. Поэтому давайте присоединимся к приближающимся инициативам доверия свободными, а не зависимыми от прочих "соглашений". Пусть у нас будет голос", – завил глава парламента в распространенном во вторник письме членам парламентской фракции Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").



Он напомнил, что в 2016 году в сейм и он, и другие члены ЛСКЗ баллотировались "руководствуясь теми же самыми ценностями, поскольку по ним мы создал программу гармонии". Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис обратился к "аграриям" с призывом защищать свои ценности и быть независимыми от соглашений."Я приглашаю всех оставаться решительными государственными "аграриями". Стабильность обеспечивается тогда, когда нас объединяет демократия. Поэтому давайте присоединимся к приближающимся инициативам доверия свободными, а не зависимыми от прочих "соглашений". Пусть у нас будет голос", – завил глава парламента в распространенном во вторник письме членам парламентской фракции Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").Он напомнил, что в 2016 году в сейм и он, и другие члены ЛСКЗ баллотировались "руководствуясь теми же самыми ценностями, поскольку по ним мы создал программу гармонии". "К сожалению, сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что люди, которые должны были сплачивать, нас разделяют, и такие ценности, как демократия, ставят в угол", – утверждает В. Пранцкетис.



"Мои ценностные установки и принципы никто не изменит. Я служу демократии и жителям Литвы. Верю, что и Вам эти ценности важнее капризов одного лица", – говорится в письме спикера.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство, и на минувшей неделе подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП). Эти партии также ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



В меморандуме коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Свярнялис, а пост председателя сейма достается "социал-трудовикам".



Делегированный "аграриями" спикер сейма В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку.



По уставу сейма, с предложением уволить должностное лицо в парламенте, которое назначается сеймом, в виде мотивированного обращения могут выдвинуть правление, комитет сейма или не менее чем треть депутатов (29). Решение о недоверии принимается тайным голосованием более чем половины всех членов сейма, то есть это решение должен поддержать минимум 71 депутат.



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Правящие пока не начинают процедуру недоверия спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, поскольку не завершились переговоры о формировании коалиции, заявил председатель Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев" Рамунас Карбаускис.



"Сейчас нет этого вопроса (недоверия – BNS), поскольку переговоры не завершились, и странно представляется процесс переговоров, что речь идет об одном лице, речь идет не о лицах, речь и идет о позициях", – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник.



Он выразил надежду на то, что после заключения коалиционного договора и передачи поста председателя сейма В. Пранцкетис уйдет сам Пока он отказывается это делать.



"Прежде всего, будет заключен коалиционный договор, тогда он (В. Пранцкетис – BNS) ясно поймет, что, если этот договор будет реализовываться, то коалиции не будет, об этом идет речь на сегодняшней общей встрече фракций", – сказал лидер "аграриев".



По его словам, нет сбора подписей в поддержку недоверия В. Пранцкетису. "Еще не собираем подписей, коалиционный договор не заключен, надеемся, что в понедельник присоединиться Избирательная акция поляков", – сказал Р. Карбаускис.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство, и на минувшей неделе подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП). Эти партии также ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



В меморандуме коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Свярнялис, а пост председателя сейма достается "социал-трудовикам".



Делегированный "аграриями" спикер сейма В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку.



По уставу сейма, с предложением уволить должностное лицо в парламенте, которое назначается сеймом, в виде мотивированного обращения могут выдвинуть правление, комитет сейма или не менее чем треть депутатов (29). Решение о недоверии принимается тайным голосованием более чем половины всех членов сейма, то есть это решение должен поддержать минимум 71 депутат. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 77 раз Комментарии