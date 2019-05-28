Р. Карбаускис чувствует себя победившим на всех трех выборах 🔊 Воспроизвести



Глава Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис чувствует себя победившим "на всех трех выборах".



"Выборы в Европарламент (ЕП) закончились, у нас есть президентские выборы, у нас есть новый избранный президент, вместе с избранным президентом будем искать решения, которые сделали бы жизнь людей лучше", - сказал Р. Карбаускис во вторник журналистам в сейме.



"Я очень рад, что у нас есть новый президент, взгляд которого на будущее государства совпадает с нашим", - сказал Р. Карбаускис.



На вопрос, сколько из выборов, которые было обещано выиграть: муниципальные, президента и ЕП, - "аграрии" выиграли, Р. Карбаускис ответил: "все трое".



На выборах президента кандидат "аграриев" Саулюс Сквярнялис не попал во второй тур. Глава Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис чувствует себя победившим "на всех трех выборах"."Выборы в Европарламент (ЕП) закончились, у нас есть президентские выборы, у нас есть новый избранный президент, вместе с избранным президентом будем искать решения, которые сделали бы жизнь людей лучше", - сказал Р. Карбаускис во вторник журналистам в сейме."Я очень рад, что у нас есть новый президент, взгляд которого на будущее государства совпадает с нашим", - сказал Р. Карбаускис.На вопрос, сколько из выборов, которые было обещано выиграть: муниципальные, президента и ЕП, - "аграрии" выиграли, Р. Карбаускис ответил: "все трое".На выборах президента кандидат "аграриев" Саулюс Сквярнялис не попал во второй тур. "Аграрии" сначала критиковали избранного президента Гитанаса Науседу, называя его кандидатом консерваторов, а потом, во втором туре поддержали его кандидатуру.



На выборах ЕП партия ЛСКЗ осталась третьей после консерваторов и социал-демократов, однако получила на один мандат больше, чем у нее было - теперь в ЕП у нее будет два представителя.



В ночь выборов Р. Карбаускис сказал, что результат его не устраивает.



"Как тут хорошо оценивать. Нам на самом деле придется собраться и думать, что делать, потому что результат не такой, какой нас устроил бы. А какие шаги будут - будем решать", - сказал Р. Карбаускис журналистам в ночь на понедельник.



"Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не удалось, значит, мы ошиблись", - сказал тогда лидер "аграриев". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, оценка, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии