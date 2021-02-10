Тихановская запретила Лукашенко продавать белорусские заводы 🔊 Воспроизвести



Захожу я на телеграм-канал Светланы Тихановской и с удивлением узнаю, что Лукашенко пытается продать россиянам три белорусских госпредприятия: «Я хочу напомнить всем: "Беларуськалий", "Гродно Азот" и БМЗ — это государственные предприятия, и они принадлежат народу Беларуси. Переговоры об их продаже показывают реальную разницу между человеком, который хочет спасти государство, и преступником, который спасает только свои пустеющие карманы».



Я даже как-то растерялся. Такая новость — переговоры о продаже крупнейших белорусских активов. Начал искать информацию и понял, что нет никакой информации.



Есть сплетни, которые запустил Николай Халезин — это руководитель Белорусского свободного театра. Ну кто, как не театралы, получают такие инсайты? Захожу я на телеграм-канал Светланы Тихановской и с удивлением узнаю, что Лукашенко пытается продать россиянам три белорусских госпредприятия: «Я хочу напомнить всем: "Беларуськалий", "Гродно Азот" и БМЗ — это государственные предприятия, и они принадлежат народу Беларуси. Переговоры об их продаже показывают реальную разницу между человеком, который хочет спасти государство, и преступником, который спасает только свои пустеющие карманы».Я даже как-то растерялся. Такая новость — переговоры о продаже крупнейших белорусских активов. Начал искать информацию и понял, что нет никакой информации.Есть сплетни, которые запустил Николай Халезин — это руководитель Белорусского свободного театра. Ну кто, как не театралы, получают такие инсайты?



Примечательно, что эти слухи прокомментировал советник Тихановской по вопросам экономики Алесь Алехнович: «Слухов о планах продажи белорусских предприятий было много и 5, и 10 лет назад. Если не считать "Белтрансгаза", Лукашенко не продал крупные предприятия россиянам. Я не считаю вероятным продажу россиянам указанных предприятий — "Беларуськалия", "Гродно Азота", БМЗ, "Нафтана"».



В общем, господин советник акцентирует внимание на том, что это именно слухи. И скорее всего недостоверные.



Но сама Тихановская почему-то пишет о переговорах как о состоявшемся факте. Наверное, потому что больше писать не о чем и приходится самостоятельно создавать информационные поводы.



Особенно забавно, что Тихановская предостерегает Лукашенко от продажи заводов, находясь в стране, где не осталось ничего похожего на «Беларуськалий», БМЗ или другие крупные предприятия Беларуси. Литва свою промышленность успешно похерила. Игналинскую АЭС закрыли просто потому что она не понравилась Европейскому союзу (ЕС). А теперь Тихановская, которую пригрели в Прибалтике, заступается за белорусские заводы. Но мне интересно, а будет ли она за них заступаться перед тем же Евросоюзом?



Потому что на примере соседней страны мы прекрасно знаем, первым делом наши западные «друзья» будут требовать распродажи всего того, что в Беларуси можно продать.



«Энергосообщество ЕС требует от Украины разрешить приватизацию оператора ГТС».



«Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий на Украине необходимо ускорить».



«Американское агентство по международному развитию USAID собирается оказать Украине финансовую помощь по приватизации госпредприятий — они готовы потратить на это $39 млн».



«В Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о том, что считают для Украины наиболее актуальными проблемами в экономике: "Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения. Также следует сосредоточиться на приватизации сектора госпредприятий, чтобы частный сектор мог зайти и сделать соответствующий вклад в этот сектор"».



Ну а больше всего меня как-то задели вот эти слова Тихановской: «Лукашенко постоянно называет Беларусь «клочком земли». И сейчас он готов оставить после себя даже выжженную землю, если это даст ему ресурсы, чтобы дальше изображать президента».



Лукашенко — не герой моего романа. Но дорогие протестуны, если вдруг сегодня осуществится ваша мечта и вы перехватите власть в Беларуси, то вы придете не на выжженную землю. У вас будет машиностроение, металлургия, нефтехимия. Много чего хорошего будет.



А какая земля останется, не дай Бог, после вас — вот это большой вопрос.



Надеюсь, ответа на него мы никогда не узнаем.



Оригинал РУБАЛТИК Вот он пишет: «Белорусские власти начали подготовку к большой распродаже флагманских активов в экономике. На сегодняшний день начались переговоры по трем структурам, которые для Беларуси являются бюджетообразующими: БМЗ, "Беларускалий" и "Гродно-Азот"». Мне особенно нравится этот момент: «Судя по тому, как активно Лукашенко стал вести переговоры». А как активно? На сколько баллов по школе активности? Ну расскажите, мы-то не знаем, нам интересно.Примечательно, что эти слухи прокомментировал советник Тихановской по вопросам экономики Алесь Алехнович: «Слухов о планах продажи белорусских предприятий было много и 5, и 10 лет назад. Если не считать "Белтрансгаза", Лукашенко не продал крупные предприятия россиянам. Я не считаю вероятным продажу россиянам указанных предприятий — "Беларуськалия", "Гродно Азота", БМЗ, "Нафтана"».В общем, господин советник акцентирует внимание на том, что это именно слухи. И скорее всего недостоверные.Но сама Тихановская почему-то пишет о переговорах как о состоявшемся факте. Наверное, потому что больше писать не о чем и приходится самостоятельно создавать информационные поводы.Особенно забавно, что Тихановская предостерегает Лукашенко от продажи заводов, находясь в стране, где не осталось ничего похожего на «Беларуськалий», БМЗ или другие крупные предприятия Беларуси. Литва свою промышленность успешно похерила. Игналинскую АЭС закрыли просто потому что она не понравилась Европейскому союзу (ЕС). А теперь Тихановская, которую пригрели в Прибалтике, заступается за белорусские заводы. Но мне интересно, а будет ли она за них заступаться перед тем же Евросоюзом?Потому что на примере соседней страны мы прекрасно знаем, первым делом наши западные «друзья» будут требовать распродажи всего того, что в Беларуси можно продать.«Энергосообщество ЕС требует от Украины разрешить приватизацию оператора ГТС».«Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий на Украине необходимо ускорить».«Американское агентство по международному развитию USAID собирается оказать Украине финансовую помощь по приватизации госпредприятий — они готовы потратить на это $39 млн».«В Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о том, что считают для Украины наиболее актуальными проблемами в экономике: "Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения. Также следует сосредоточиться на приватизации сектора госпредприятий, чтобы частный сектор мог зайти и сделать соответствующий вклад в этот сектор"».Ну а больше всего меня как-то задели вот эти слова Тихановской: «Лукашенко постоянно называет Беларусь «клочком земли». И сейчас он готов оставить после себя даже выжженную землю, если это даст ему ресурсы, чтобы дальше изображать президента».Лукашенко — не герой моего романа. Но дорогие протестуны, если вдруг сегодня осуществится ваша мечта и вы перехватите власть в Беларуси, то вы придете не на выжженную землю. У вас будет машиностроение, металлургия, нефтехимия. Много чего хорошего будет.А какая земля останется, не дай Бог, после вас — вот это большой вопрос.Надеюсь, ответа на него мы никогда не узнаем. rubaltic.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: Лукашенко, продажа, обращение, заводы, Тихановская География: Белоруссия — статья прочитана 287 раз Комментарии