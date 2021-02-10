В досудебном расследовании о насилии режима Беларуси – четверо пострадавших

В проводимом Генеральной прокуратурой досудебном расследовании о насилии режима Беларуси - четыре пострадавших.
Об этом BNS информировала представитель Генпрокуратуры Елена Мартинонене.
Прокуратура начала досудебное расследование по делу о пытках в декабре, когда получила обращено проживающего в Литве белоруса Максима Хорошина.
По утверждению Е. Мартинонене, еще три человека были признаны пострадавшими "из-за преступных действий аналогичного характера".
Один из тех, кто недавно обратился - это Вечеслав Красулин, подтвердил BNS представитель штаба Светланы Тихановской Александр Добровольский, другой пострадавший пока не желает публично называть себя.
На прошлой неделе в правоохранительные органы обратилась Мария Матусевич, у которой есть и литовское гражданство, с прошением признать ее потерпевшей.
Прокуратура, проводящая расследование, ранее утверждала, что представленные М. Хорошиным первичные данные могут быть оценены как имеющие признаки преступления, к которым по Уголовному кодексу Литвы применяется универсальная юрисдикция. Это позволяет привлекать к уголовной ответственности независимо от гражданства пострадавших или подозреваемых, места преступления и того, наказывает ли государство, в котором совершено преступление за это по закону.
К преступлениям, к которым может применяться универсальная юрисдикция причисляются и пытки - одно из преступлений против человечности.
В Беларуси с августа продолжаются протесты из-за фальсификации выборов. Подконтрольные минскому режиму силовые структуры силой подавляли протесты.
После выборов бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская, которая находится в Литве, призывает страны Европы последовать примеру Литвы и начать расследования случаев пыток.
К преступлениям, к которым может применяться универсальная юрисдикция причисляются и пытки - одно из преступлений против человечности.
В Беларуси с августа продолжаются протесты из-за фальсификации выборов. Подконтрольные минскому режиму силовые структуры силой подавляли протесты.
После выборов бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская, которая находится в Литве, призывает страны Европы последовать примеру Литвы и начать расследования случаев пыток.
У Литвы есть право проводить расследование в чужой стране? По-моему, это что-то новое в юрисдикции.