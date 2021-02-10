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В досудебном расследовании о насилии режима Беларуси – четверо пострадавших



В проводимом Генеральной прокуратурой досудебном расследовании о насилии режима Беларуси - четыре пострадавших.

Об этом BNS информировала представитель Генпрокуратуры Елена Мартинонене.

Прокуратура начала досудебное расследование по делу о пытках в декабре, когда получила обращено проживающего в Литве белоруса Максима Хорошина.

По утверждению Е. Мартинонене, еще три человека были признаны пострадавшими "из-за преступных действий аналогичного характера".

Один из тех, кто недавно обратился - это Вечеслав Красулин, подтвердил BNS представитель штаба Светланы Тихановской Александр Добровольский, другой пострадавший пока не желает публично называть себя.

На прошлой неделе в правоохранительные органы обратилась Мария Матусевич, у которой есть и литовское гражданство, с прошением признать ее потерпевшей.
Прокуратура, проводящая расследование, ранее утверждала, что представленные М. Хорошиным первичные данные могут быть оценены как имеющие признаки преступления, к которым по Уголовному кодексу Литвы применяется универсальная юрисдикция. Это позволяет привлекать к уголовной ответственности независимо от гражданства пострадавших или подозреваемых, места преступления и того, наказывает ли государство, в котором совершено преступление за это по закону.

К преступлениям, к которым может применяться универсальная юрисдикция причисляются и пытки - одно из преступлений против человечности.

В Беларуси с августа продолжаются протесты из-за фальсификации выборов. Подконтрольные минскому режиму силовые структуры силой подавляли протесты.

После выборов бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская, которая находится в Литве, призывает страны Европы последовать примеру Литвы и начать расследования случаев пыток.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты
статья прочитана 124 раза
добавлена сегодня, 10 февраля, 08:00

Комментарии

Хх
10 февраля, 08:59
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В доказательствах - россказни?

У Литвы есть право проводить расследование в чужой стране? По-моему, это что-то новое в юрисдикции.
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