В досудебном расследовании о насилии режима Беларуси – четверо пострадавших 🔊 Воспроизвести



В проводимом Генеральной прокуратурой досудебном расследовании о насилии режима Беларуси - четыре пострадавших.



Об этом BNS информировала представитель Генпрокуратуры Елена Мартинонене.



Прокуратура начала досудебное расследование по делу о пытках в декабре, когда получила обращено проживающего в Литве белоруса Максима Хорошина.



По утверждению Е. Мартинонене, еще три человека были признаны пострадавшими "из-за преступных действий аналогичного характера".



Один из тех, кто недавно обратился - это Вечеслав Красулин, подтвердил BNS представитель штаба Светланы Тихановской Александр Добровольский, другой пострадавший пока не желает публично называть себя.



На прошлой неделе в правоохранительные органы обратилась Мария Матусевич, у которой есть и литовское гражданство, с прошением признать ее потерпевшей. В проводимом Генеральной прокуратурой досудебном расследовании о насилии режима Беларуси - четыре пострадавших.Об этом BNS информировала представитель Генпрокуратуры Елена Мартинонене.Прокуратура начала досудебное расследование по делу о пытках в декабре, когда получила обращено проживающего в Литве белоруса Максима Хорошина.По утверждению Е. Мартинонене, еще три человека были признаны пострадавшими "из-за преступных действий аналогичного характера".Один из тех, кто недавно обратился - это Вечеслав Красулин, подтвердил BNS представитель штаба Светланы Тихановской Александр Добровольский, другой пострадавший пока не желает публично называть себя.На прошлой неделе в правоохранительные органы обратилась Мария Матусевич, у которой есть и литовское гражданство, с прошением признать ее потерпевшей. Прокуратура, проводящая расследование, ранее утверждала, что представленные М. Хорошиным первичные данные могут быть оценены как имеющие признаки преступления, к которым по Уголовному кодексу Литвы применяется универсальная юрисдикция. Это позволяет привлекать к уголовной ответственности независимо от гражданства пострадавших или подозреваемых, места преступления и того, наказывает ли государство, в котором совершено преступление за это по закону.



К преступлениям, к которым может применяться универсальная юрисдикция причисляются и пытки - одно из преступлений против человечности.



В Беларуси с августа продолжаются протесты из-за фальсификации выборов. Подконтрольные минскому режиму силовые структуры силой подавляли протесты.



После выборов бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская, которая находится в Литве, призывает страны Европы последовать примеру Литвы и начать расследования случаев пыток. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты — статья прочитана 124 раза Комментарии