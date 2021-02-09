Администрация президента отклонила изменения представительства Литвы на саммитах ЕС

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в Сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.
Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок "действует хорошо и мог бы продолжать действовать".
"Мне кажется, что эта дискуссия искусственно создана в нашей внутренней политике (...). Эту дискуссию начали раскручивать в публичном пространстве, когда пришло нынешнее большинство ко власти в Сейме", – сказала А. Скайсгирите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Она обратила внимание на положения Конституции, которые определяют, что президент является главой государства и представляет Литовское государство, а также на разъяснения Конституционного суда о том, что президент является частью исполнительной власти.
"Совершенно понятно, что из конституционных полномочий проистекает то, что президент формирует внешнюю политику и является участником внутренней политики. Президент не является должностным лицом, которое представляет лишь внешнюю политику, он избран всеми людьми Литвы, и он участвует во внутриполитической жизни Литвы", – подчеркнула А. Скайсгирите.
Она также добавила, что на саммитах ЕС президент представляет позицию, которая согласована с правительством и утверждена комитетом Сейма.
Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.
В декабре в интервью BNS И. Шимоните говорила, что "в ближайшее время не видит причин" для замены формата представительства Литвы на саммитах ЕС.
"Совершенно понятно, что из конституционных полномочий проистекает то, что президент формирует внешнюю политику и является участником внутренней политики. Президент не является должностным лицом, которое представляет лишь внешнюю политику, он избран всеми людьми Литвы, и он участвует во внутриполитической жизни Литвы", – подчеркнула А. Скайсгирите.
Она также добавила, что на саммитах ЕС президент представляет позицию, которая согласована с правительством и утверждена комитетом Сейма.
Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.
В декабре в интервью BNS И. Шимоните говорила, что "в ближайшее время не видит причин" для замены формата представительства Литвы на саммитах ЕС.