Администрация президента отклонила изменения представительства Литвы на саммитах ЕС 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в Сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.



Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок "действует хорошо и мог бы продолжать действовать".



"Мне кажется, что эта дискуссия искусственно создана в нашей внутренней политике (...). Эту дискуссию начали раскручивать в публичном пространстве, когда пришло нынешнее большинство ко власти в Сейме", – сказала А. Скайсгирите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas. Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в Сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок "действует хорошо и мог бы продолжать действовать"."Мне кажется, что эта дискуссия искусственно создана в нашей внутренней политике (...). Эту дискуссию начали раскручивать в публичном пространстве, когда пришло нынешнее большинство ко власти в Сейме", – сказала А. Скайсгирите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas. Она обратила внимание на положения Конституции, которые определяют, что президент является главой государства и представляет Литовское государство, а также на разъяснения Конституционного суда о том, что президент является частью исполнительной власти.



"Совершенно понятно, что из конституционных полномочий проистекает то, что президент формирует внешнюю политику и является участником внутренней политики. Президент не является должностным лицом, которое представляет лишь внешнюю политику, он избран всеми людьми Литвы, и он участвует во внутриполитической жизни Литвы", – подчеркнула А. Скайсгирите.



Она также добавила, что на саммитах ЕС президент представляет позицию, которая согласована с правительством и утверждена комитетом Сейма.



Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.



В декабре в интервью BNS И. Шимоните говорила, что "в ближайшее время не видит причин" для замены формата представительства Литвы на саммитах ЕС. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: премьер, президент, представительство, противостояние, саммиты, Аста Скайсгирите География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии