Г. Науседа не будет участвовать во встрече 17+1 с Китаем, Литву представит М. Скуодис 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа решил не принимать участие в организованном Китаем саммите с главами стран Центральной и Восточной Европы, Литву будет представлять министр транспорта Марюс Скуодис.



По заявлению администрации президенты, на встрече во вторник не будут обсуждаться важные для Литвы вопросы, а Литва поддерживает диалог между Китаем и Евросоюзом.



"Мы получили от Китая принять участие в дистанционной видеоконференции глав правительств и стран 17+1, которая пройдет 9 февраля. На этой встрече не будут приниматься важные для Литвы решения. Президент в этой встрече не будет принимать участия", - сообщил в понедельник BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.



Он отметил, что "Литва заинтересована и дальше развивать взаимовыгодные двусторонние отношения с Китаем, которые с обеих сторон будут основываться на уважении к демократическим ценностям, правам и свободам человека". Президент Гитанас Науседа решил не принимать участие в организованном Китаем саммите с главами стран Центральной и Восточной Европы, Литву будет представлять министр транспорта Марюс Скуодис.По заявлению администрации президенты, на встрече во вторник не будут обсуждаться важные для Литвы вопросы, а Литва поддерживает диалог между Китаем и Евросоюзом."Мы получили от Китая принять участие в дистанционной видеоконференции глав правительств и стран 17+1, которая пройдет 9 февраля. На этой встрече не будут приниматься важные для Литвы решения. Президент в этой встрече не будет принимать участия", - сообщил в понедельник BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.Он отметил, что "Литва заинтересована и дальше развивать взаимовыгодные двусторонние отношения с Китаем, которые с обеих сторон будут основываться на уважении к демократическим ценностям, правам и свободам человека". "Литва, как страна Евросоюз, также высказывается за диалог между ЕС и Китаем", - добавил он.



Пресс-секретарь М. Скуодиса подтвердила BNS, что на этой встрече Литву будет представлять министр транспорта.



Литва принимает участие во встречах в формате 17+1 (ранее 16+1) с 2012 года.



Критики отмечают, что этот формат разделяет единство ЕС. Сторонники утверждают, что для Литвы это полезный инструмент общения с Китаем.



Инвестиции Китая в Литве и двусторонняя торговля пока не являются масштабными, но в прошлом году рекордно вырос объем китайских грузов, перевезенных предприятием "Литовские железные дороги" ("Lietuvos geležinkeliais").



В прошлом году разведслужбы Литвы отметили, что Китай расширяет свое влияние по всему миру, обеспечивая экономическими мерами поддержку Пекину по важнейшим политическим вопросам. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Китай, инвестиции, отношения География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии