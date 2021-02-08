Президент Литвы пообещал поддержать продление санкций против Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Prezidentas



Литовский лидер также отметил, что будет поднимать вопрос о поддержке белорусской оппозиции в институтах ЕС, сообщает



"В институтах Европейского союза поднимал и буду поднимать вопрос о поддержке демократического движения и буду стремиться поддержки в продлении санкций против белорусского режима. Эта сильная нация заслужила возможность своими руками построить будущее для своих детей. Литва вместе пойдет до конца", - написал литовский лидер. Литовский лидер также отметил, что будет поднимать вопрос о поддержке белорусской оппозиции в институтах ЕС, сообщает Sputnik Литва . Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал стремиться к поддержке санкций в отношении Белоруссии, об этом он написал в Facebook."В институтах Европейского союза поднимал и буду поднимать вопрос о поддержке демократического движения и буду стремиться поддержки в продлении санкций против белорусского режима. Эта сильная нация заслужила возможность своими руками построить будущее для своих детей. Литва вместе пойдет до конца", - написал литовский лидер. Страны Балтии принимают участие в дне солидарности с протестным движением, инициированным белорусской оппозицией.



В этой связи также высказались по поводу оппозиционного движения в Белоруссии министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.



"Положение в Белоруссии и далее ухудшается. Власти продолжают применение насилия и репрессий против мирных протестующих", - утверждается в заявлении, опубликованным литовским МИД.



Вильнюс, Рига и Таллин призвали Минск незамедлительно прекратить силовые акции и освободить всех задержанных. Они призвали белорусские власти к ведению диалога с оппозиционерами и проведению новых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Ситуация в Белоруссии



В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Второе место с 10,12 процента заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и выехавшая в Литву, где она и находится.



После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.



Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти.



В интервью Sputnik Литва белорусский политолог Алексей Дзермант отмечал, что литовские власти считают, что санкции нанесут какой-то материальный вред белорусскому государству, и считают, что эти меры необходимы, а то, что страдают собственные граждане, наверное, не принимают в расчет (речь идет, в частности, о работниках санатория Belorus в Друскининкае. - Sputnik). lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Науседа География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии