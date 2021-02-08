Президент Литвы пообещал поддержать продление санкций против Белоруссии

Литовский лидер также отметил, что будет поднимать вопрос о поддержке белорусской оппозиции в институтах ЕС, сообщает Sputnik Литва. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал стремиться к поддержке санкций в отношении Белоруссии, об этом он написал в Facebook.
"В институтах Европейского союза поднимал и буду поднимать вопрос о поддержке демократического движения и буду стремиться поддержки в продлении санкций против белорусского режима. Эта сильная нация заслужила возможность своими руками построить будущее для своих детей. Литва вместе пойдет до конца", - написал литовский лидер.
Страны Балтии принимают участие в дне солидарности с протестным движением, инициированным белорусской оппозицией.
В этой связи также высказались по поводу оппозиционного движения в Белоруссии министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.
"Положение в Белоруссии и далее ухудшается. Власти продолжают применение насилия и репрессий против мирных протестующих", - утверждается в заявлении, опубликованным литовским МИД.
Вильнюс, Рига и Таллин призвали Минск незамедлительно прекратить силовые акции и освободить всех задержанных. Они призвали белорусские власти к ведению диалога с оппозиционерами и проведению новых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ситуация в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Второе место с 10,12 процента заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и выехавшая в Литву, где она и находится.
После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.
Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти.
В интервью Sputnik Литва белорусский политолог Алексей Дзермант отмечал, что литовские власти считают, что санкции нанесут какой-то материальный вред белорусскому государству, и считают, что эти меры необходимы, а то, что страдают собственные граждане, наверное, не принимают в расчет (речь идет, в частности, о работниках санатория Belorus в Друскининкае. - Sputnik).
В этой связи также высказались по поводу оппозиционного движения в Белоруссии министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.
"Положение в Белоруссии и далее ухудшается. Власти продолжают применение насилия и репрессий против мирных протестующих", - утверждается в заявлении, опубликованным литовским МИД.
Вильнюс, Рига и Таллин призвали Минск незамедлительно прекратить силовые акции и освободить всех задержанных. Они призвали белорусские власти к ведению диалога с оппозиционерами и проведению новых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ситуация в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Второе место с 10,12 процента заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и выехавшая в Литву, где она и находится.
После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.
Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти.
В интервью Sputnik Литва белорусский политолог Алексей Дзермант отмечал, что литовские власти считают, что санкции нанесут какой-то материальный вред белорусскому государству, и считают, что эти меры необходимы, а то, что страдают собственные граждане, наверное, не принимают в расчет (речь идет, в частности, о работниках санатория Belorus в Друскининкае. - Sputnik).