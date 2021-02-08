В Германии актёры и актрисы сделали массовый каминг-аут 🔊 Воспроизвести



В Германии 185 актёров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung, сообщает



В Германии 185 актёров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung, сообщает Радио Свобода 185 Schauspieler*innen outen sich im neuen SZ-Magazin als lesbisch, schwul, bi, queer, nicht-binär, trans*. Was sie mit #actout erreichen wollen – am Freitag im neuen Heft in der @SZ und jetzt digital unter https://t.co/GYWsgfjudB pic.twitter.com/Ej84a9W8EQ — SZ Magazin (@szmagazin) — SZ Magazin (@szmagazin) February 4, 2021 Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.



"Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей – в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились", – говорится в обращении.



Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.



Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.



-В России с 2013 года действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.



-Правозащитники отмечают, что последние годы в России растет количество нападений на представителей ЛГБТ. Среди прочего он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Согласно опросу "Левада-центра", в 2019 году более половины респондентов заявили о "скорее отрицательном" отношении к геям и лесбиянкам. Категории: общество, дом и быт, кино Ключевые слова: Германия, актеры, пропаганда, ЛГБТ, каминг-аут — статья прочитана 210 раз Комментарии