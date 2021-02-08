Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA 🔊 Воспроизвести Степан Путило © REUTERS/Kacper Pempel



Ранее КГБ республики внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму, передает



Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом сообщили в субботу в СК.



"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - говорится в сообщении. Ранее КГБ республики внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму, передает ТАСС Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом сообщили в субботу в СК."Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - говорится в сообщении. Протасевич и Путило в 2015 году создали в YouTube канал NEXTA, а в 2017 году начали вести канал в Telegram. После 9 августа 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, их Telegram-канал стал одной из основных площадок для противников избранного главы государства.



В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В рамках уголовного дела к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оба объявлены в розыск.



По словам начальника международно-правового отдела СК Михаила Вавуло, Белоруссия обратит внимание, как Польша исполнит взятые обязательства о выдаче лиц, которых Следственный комитет преследует в уголовном порядке. Ранее КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список физических лиц, причастных к терроризму.



В интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" Вавуло также сообщил, что Минск направил документы на экстрадицию из России четырех граждан Белоруссии, причастных к организации в прошлом году беспорядков после президентских выборов в республике. По его словам, эти люди "недавно задержаны на территории России", документы с запросом на их экстрадицию "находятся в стадии рассмотрения". ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: выборы, евросоюз, КГБ, Лукашенко, убежище, протесты, Интерпол, активисты, СК География: Белоруссия — статья прочитана 175 раз Комментарии