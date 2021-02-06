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Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась после ДТП

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy




Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что его супруга скончалась после ДТП в одной из больниц Красноярска.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…», — написал он в Instagram в субботу, 6 февраля.

Певец вместе с супругой Натальей попал в автомобильную аварию по дороге на концерт в конце января, сообщает РЕН ТВ. Сумишевский практически не пострадал, однако его жена получила серьезные травмы и впала в кому. У пары остался маленький сын Мирослав.

Ярослав Сумишевский — певец, музыкант и телеведущий, обладатель Золотой кнопки от YouTube. У канала исполнителя 1,2 млн подписчиков.

Источник: iz.ru
Категории: культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: ДТП, певец, Ярослав Сумишевский, супруга
статья прочитана 211 раз
добавлена сегодня, 6 февраля, 16:00

Комментарии

insaider
6 февраля, 17:44
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Мои соболезнования таланту из народа.
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