Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась после ДТП 🔊 Воспроизвести Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy







Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что его супруга скончалась после ДТП в одной из больниц Красноярска.



«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…», — написал он в Instagram в субботу, 6 февраля.



Певец вместе с супругой Натальей попал в автомобильную аварию по дороге на концерт в конце января, сообщает



Ярослав Сумишевский — певец, музыкант и телеведущий, обладатель Золотой кнопки от YouTube. У канала исполнителя 1,2 млн подписчиков.



Источник: iz.ru Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что его супруга скончалась после ДТП в одной из больниц Красноярска.«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…», — написал он в Instagram в субботу, 6 февраля.Певец вместе с супругой Натальей попал в автомобильную аварию по дороге на концерт в конце января, сообщает РЕН ТВ . Сумишевский практически не пострадал, однако его жена получила серьезные травмы и впала в кому. У пары остался маленький сын Мирослав.Ярослав Сумишевский — певец, музыкант и телеведущий, обладатель Золотой кнопки от YouTube. У канала исполнителя 1,2 млн подписчиков. Категории: культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: ДТП, певец, Ярослав Сумишевский, супруга — статья прочитана 211 раз Комментарии