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Взаперти, в горах мусора и в ожидании чуда: Литва за неделю
Блиц-обзор главных событий в стране за неделю:
- Правительство не договорилось: ложные надежды разгневали парикмахеров;
- Британский штамм мутировавшего вируса уже в Литве;
- Учителям предложили выбор: прививаться, тестироваться или увольняться;
- Потребовали новые санкции против России;
- В Литву перебираются венесуэльцы с литовскими корнями;
- Безработица растёт;
- Обвал на рынке продаж новых автомобилей;
- Интриги вокруг должности посла Литвы в США;
- В прошлом году экономика выстояла;
- Скандал: Литва купила электроэнергии с БелАЭС уже на 4 млн евро;
- Вильнюс тонет в мусоре;
- В Клайпеде обнаружили таинственное загрязнение Куршского залива;
- Шоу дельфинов в прямом эфире;
- Зимние развлечения разрешили;
Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.
Категории: в странах Балтии
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