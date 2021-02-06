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Взаперти, в горах мусора и в ожидании чуда: Литва за неделю





Блиц-обзор главных событий в стране за неделю:

- Правительство не договорилось: ложные надежды разгневали парикмахеров;

- Британский штамм мутировавшего вируса уже в Литве;

- Учителям предложили выбор: прививаться, тестироваться или увольняться;

- Потребовали новые санкции против России;

- В Литву перебираются венесуэльцы с литовскими корнями;

- Безработица растёт;

- Обвал на рынке продаж новых автомобилей;

- Интриги вокруг должности посла Литвы в США;

- В прошлом году экономика выстояла;

- Скандал: Литва купила электроэнергии с БелАЭС уже на 4 млн евро;

- Вильнюс тонет в мусоре;

- В Клайпеде обнаружили таинственное загрязнение Куршского залива;

- Шоу дельфинов в прямом эфире;

- Зимние развлечения разрешили;

Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.
Категории: в странах Балтии
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добавлена вчера, 5 февраля, 22:17

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