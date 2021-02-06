Взаперти, в горах мусора и в ожидании чуда: Литва за неделю

- Правительство не договорилось: ложные надежды разгневали парикмахеров;- Британский штамм мутировавшего вируса уже в Литве;- Учителям предложили выбор: прививаться, тестироваться или увольняться;- Потребовали новые санкции против России;- В Литву перебираются венесуэльцы с литовскими корнями;- Безработица растёт;- Обвал на рынке продаж новых автомобилей;- Интриги вокруг должности посла Литвы в США;- В прошлом году экономика выстояла;- Скандал: Литва купила электроэнергии с БелАЭС уже на 4 млн евро;- Вильнюс тонет в мусоре;- В Клайпеде обнаружили таинственное загрязнение Куршского залива;- Шоу дельфинов в прямом эфире;- Зимние развлечения разрешили;Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.