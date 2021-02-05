Фото с действующим президентом Тихановской принесли в Сейм Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



Кроме того, было объявлено, что некоторые литовские депутаты "возьмут опеку" над некоторыми лицами, арестованными в Белоруссии, сообщает Sputnik Литва. В Сейм Литвы на заседание Комитета по иностранным делам принесли фото, на котором экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская названа "действующим президентом".



В пятницу литовские депутаты призвали общественность присоединиться к кампании солидарности с Белоруссией и поддержать протесты против "фальсификации" президентских выборов.



В частности, члены парламентского Комитета по иностранным делам призвали устроить акцию, чтобы "проявить солидарность с белорусами, вывесив бело-красно-белые флаги, зажечь свечи у посольства Республики Беларусь или выделив средства организациям по защите прав человека в Белоруссии". Кроме того, было объявлено, что некоторые литовские депутаты "возьмут опеку" над некоторыми лицами, арестованными в Белоруссии, сообщает Sputnik Литва. В Сейм Литвы на заседание Комитета по иностранным делам принесли фото, на котором экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская названа "действующим президентом".В пятницу литовские депутаты призвали общественность присоединиться к кампании солидарности с Белоруссией и поддержать протесты против "фальсификации" президентских выборов.В частности, члены парламентского Комитета по иностранным делам призвали устроить акцию, чтобы "проявить солидарность с белорусами, вывесив бело-красно-белые флаги, зажечь свечи у посольства Республики Беларусь или выделив средства организациям по защите прав человека в Белоруссии". "Комитет также предложил муниципалитету Вильнюса рассмотреть вопрос о присвоении символического названия улице или скверу, в память о белорусской борьбе и погибших в ней людях", - говорится в сообщении.



Кроме того, было объявлено, что некоторые литовские депутаты возьмут опеку над лицами, арестованными в Белоруссии.



Ранее президент Литвы номинировал Тихановскую на Нобелевскую премию мира.



В интервью Sputnik Литва политолог и журналист Юрий Светов предположил, что литовская сторона рассчитывает, что если Тихановская станет руководителем Белоруссии, то она вернет ушедший из Литвы грузопоток и будет действовать не в интересах белорусских граждан, а в интересах Вильнюса.



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В день полугодия протестов в Беларуси парламентарии Литвы начнут опекать политзаключенных



ВИЛЬНЮС, 5 февраля, BNS - В связи с тем, что на следующей неделе исполняется полгода с начала протестов в Беларуси, некоторые правящие и оппозиционные члены сейма Литвы примут участие в инициативе по опеке политических заключенных, столкнувшихся с репрессиями режима.



Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) сейма консерватор Жигимантас Павилёнис на пресс-конференции в пятницу сообщил, что таким образом возобновляется инициатива, возникшая после массовых протестов в Беларуси в 2010 году.



"Каждый из двенадцати членов сейма будет лично опекать одного политического заключенного. Да, их больше, говорят - около тысячи, нам известно о 220. Да, есть возможность, что и другие члены сейма присоединяться", - отметил Ж. Павилёнис.



К инициативе присоединилась председатель сейма, представитель Либерального союза Литвы Виктория Чмилите-Нельсен. Она будет опекать Игоря Лосика, 28-летнего журналиста и блогера, работника Радио Свободной Европы, который уже шестой месяц находится в заключении в Беларуси. И. Лосик объявлял голодовку, которую прервал через 42 дня из-за возникновения опасности для жизни.



"Мы будем поддерживать тесную связь с женой И. Лосика Дарьей и коллегами, поможем им быть услышанными за пределами Беларуси", - написала в фейсбуке В. Чмилите-Нельсен.



Сам Ж. Павилёнис будет опекать представителя христианских демократов Беларуси Павла Северинца.



"Наше воздействие на режим, пока он не падет, не очень велико, но это именно воздействие на Запад. Это больше воздействие на Запад. Если из-за Павла Северинца я подниму на ноги всех христианских демократов Европы (...), они точно не забудут об этом", - сказал он.



Однопартийцы Ж. Павилёниса Лайма Люция Андрикене будет опекать нахоящуюся в заключении журналистку портала tut.by Катерину Борисевич, Даля Асанавичюте - журналистку Belsat TV Дарью Чульцову, Аудронис Ажубалис - учредительницу Press Club Belarus Юлию Слуцкую, Лауринас Касчюнас - блогера Эдуарда Пальчиса, Раймондас Лопата - архитектора Артема Токарчука, Эмануэль Зингер - бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича.



Представитель правящей Партии свободы Марюс Матийошайтис будет заботиться о члене Ассоциации студентов Беларуси, представительнице правозащитного центра "Весна" Ксении Сыромолот, а его коллега по партии Томас Витаутас Раскявичюс - о блогере и активисте анархистского движения Николае Дедке.



Довиле Шакалене, член оппозиционной фракции Социал-демократической партии будет опекать члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, представитель "зеленых-аграриев" Рута Милюте - правозащитницу Марфу Рабкову. Инф. lt.sputniknews.ru, BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская География: Литва — статья прочитана 229 раз Комментарии