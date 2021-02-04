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Призвать освободить их мошенников: как России ответить на протесты стран ЕС



Чтобы показать неуместность занятой странами ЕС позиции, российские дипломаты могут найти в каждой из этих стран по одному мошеннику с приговором, сходным с приговором Навальному, и потребовать его освобождения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля, комментируя информацию посольства России в Чехии.

Как сообщалось ранее, российских дипломатов 3 февраля вызвали в МИД Чехии и в ходе разговора «призвали Москву к немедленному освобождению Навального».

«Призыв Чехии освободить преступника, осуждённого российским судом, — это, конечно, чисто политический враждебный демарш. Его, однако, нашему послу пришлось выслушать. Видимо, такие же демарши придётся выслушать нашим послам в других странах ЕС, а также в США. Дело неприятное в личном плане, но это — часть профессии дипломата.
Такие демарши, как мы видим, открывают возможность и заявления нашей позиции по затрагиваемому вопросу, с чем посол Змеевский успешно справился. Возможность дать отпор чеху, сказав то, что без повода сказать сложно, уверен, была по душе нашему представителю. Так же поступят наши послы и в других странах ЕС, которые решат делать такие демарши.

Этого, однако, на мой взгляд, сейчас уже недостаточно. Чтобы показать неуместность занятой странами ЕС позиции, я бы предложил нашим дипломатам найти в каждой из этих стран по одному мошеннику с приговором, сходным с тем, что был вынесен Навальному, и потребовать его освобождения. Выглядит, согласен, несколько эпатажно, но как иначе показать «протестантам» наше реальное отношение к их протестам?» — отметил Михаил Демурин.
regnum.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: президент, арест, санкции, ЕС, МИД, Навальный, осуждение
География: Россия
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 4 февраля, 18:00

Комментарии

Хх
4 февраля, 19:15
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А Россия не вызвала в МИД чешского посла, чтобы вручить ему ноту за вмешательство во внутренние дела России и попытку давления на суд в России?
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